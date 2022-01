Alberto Gallego: "Nuestra plantilla es la única que se está debilitando"

Alberto Gallego aseguró tras el triunfo ante el Rota (0-1) que estaba contento con el nivel defensivo del Recreativo; que el viento ha condicionado el juego y que espera la llegada de fichajes que den un plus a la plantilla.

“Es un partido condicionado por el viento con dos partes diferentes; en la primera nosotros planteamos un partido muy claramente para llegar con mucha gente en el área, abriendo el balón por las bandas y haciendo buenos centros; sabíamos que ellos sufrían con los rechaces y el 0-1 nace de esta manera; vemos e intuimos que le podemos hacer mucho más daño al rival; el centro del campo y las bandas eran nuestras, y con los dos delanteros centros teníamos que haber dado más 'punch', haber tenido más hambre porque ellos estaban muy tocados, muchísimo. (Tras el gol) nos hemos relajado un poquito en esa primera mitad, esas sensaciones tan superiores que teníamos hacen que ellos hagan un par de acercamientos que no debían haberlos hecho y ahí pierdes la ventaja del viento al favor y te vas al descanso con 0-1”.

“En la segunda parte, como soplaba el viento tan racheado y con tanta fuerza, lo hemos hecho bastante bien; ellos no han podido acercarse y la línea defensiva ha estado muy bien; generamos lo que hemos podido a pesar del viento, pero estoy bastante satisfecho. Este tipo de partidos con dos partes tan diferenciadas a nivel del viento pueden ser así; el viento a favor tienes que aprovecharlo y sacar ventaja porque cuando lo tienes en contra es un partido totalmente diferente”, añade el preparador albiazul.

El estado del terreno de juego tampoco ha ayudado ya que el césped “estaba irregular, complicado pero se una adaptado bien; los jugadores que han entrado lo han hecho bien como Perotti; Chendo y Juan aún tienen que compenetrarse más porque suelen pensar de la misma manera y en el mismo momento, suelen hacer el mismo movimiento, hay que esperar que sepan hacer el movimiento que complementa al otro cuando juegan juntos. Ahí el que más se ha aprovechado y el termómetro del equipo ha sido Perotti, el jugador que queríamos introducir para marcar esa diferencia; si él recibía bien para poder girarse y percutir y estaba a gusto eso es que se iba a mover todo. Pata ha entrado mucho más que Juanjo en la primera parte, en la segunda parte ha hecho dos o tres centros que podían haber sido claramente gol; Marc ha salido muy bien también; Fraile y Enric han estado muy bien al igual que Víctor... ha sido una victoria de equipo”.

Perotti fue una de las novedades en el once inicial y este partido debe servirle para coger confianza y mostrar todo su potencial, porque hasta ahora no estaba gozando de muchos minutos; tuvo que abandonar el encuentro con molestias. “Es un golpe en la rodilla; es un chico que viene trabajando muy bien en los entrenamientos, es desequilibrante, puede hacer mucho daño a líneas que no están demasiado juntas, que están bastante separadas; nunca ha bajado los brazos para poder tener oportunidades y siempre que ha participado está demostrando que es un jugador que puede ayudarnos muchísimo”.

La ausencia de Peter restó mordiente al ataque del equipo, pero podrá jugar el miércoles ante el Ciudad de Lucena. “Para mi lo más importante es que nuestra plantilla es la única que se está debilitando a nivel de jugadores que se están yendo y las de todos los demás se están reforzando; como cuerpo técnico, nuestro deber es hacer un equipo competitivo cada domingo y con la ausencia de Peter intentas hacer un once que no te haga acordarte de Peter. El que ha dado un paso adelante, sobre todo los primeros 25 minutos ha sido Perotti, que nos ha dado ese factor diferencial que normalmente nos suele dar Peter, y valorar el trabajo de Chendo y Juan Delgado, que se han partido la cara por el equipo para que haya esos espacios. Al final nos estamos adaptando y asumiendo todo lo que nos puede estar pasando tanto covid como lesiones o jugadores que no van a venir, caso de Cristian (Terán). Los jugadores están dando la cara, a tope, con ganas de participar, y tres puntos más muy importantes para seguir ese camino tan complicado”, destaca Alberto Gallego.

En los próximos días se anunciará la llegada de algún refuerzo necesario, según manifestó el director deportivo Dani Alejo. “Sí, sobre todo por el nivel en general del equipo en entrenamientos, competitividad; la confianza en la plantilla por mi parte y por parte de todos es plena. El hecho de que venga gente es competir, voy a competir con el que ha venido, que llega con más hambre, y eso sube mucho el nivel; es necesario sobre todo porque los demás equipos lo han hecho, se han reforzado y van a venir con gente nueva, con propuestas nuevas, con energía nueva y nosotros también necesitamos eso. Los que lleguen seguro que sumarán”, concluye.