Abel Gómez: "Tengo la sensación de haber perdido dos puntos"

El Recreativo de Huelva vuelve a desperdiciar otra oportunidad para tomar distancia con sus perseguidores. El Decano se ha dejado dos puntos por el camino tras empatar al Atlético de Madrid cuando se había adelantado en la segunda parte gracias al gol de Caye. Una primera parte para olvidar y una segunda donde el tanto del isleño no fue suficiente privan al conjunto albiazul de sumar los tres puntos.

Pese a estar sancionado, Abel Gómez compareció la en rueda de prensa posterior al partido para analizar lo que había dado de sí el choque ante el filial del Atlético de Madrid. El técnico sevillano vio el partido desde las cabinas de prensa, donde resaltó que el fútbol se ve "mucho mejor, mucho más fácil. Arriba se ve todo mucho más claro todo".

Está claro que el empate no ha dejado satisfecho a nadie. Ni al Atlético de Madrid B, que por acercamientos se ha podido llevar la victoria, ni mucho menos el Recre. Abel comenzó calificando el partido de "complejo", reconociendo que "en la primera parte el equipo ha estado espeso, sobre todo en los primeros 20 minutos. En la segunda parte empezamos mejor, hacemos lo más difícil en este tipo de partidos que es adelantarnos y no somos capaces de cerrar el partido. Tengo la sensación de haber perdido dos puntos".

El Decano no ha aprovechado el factor campo. En la primera parte tan solo se recuerda un tiro de Antonio Domínguez en la recta final y las llegadas al área rival brillaban por su ausencia. El técnico se mostró autocrítico añadiendo que "hemos hecho circulaciones muy lentas, nos ha costado progresar por fuera con Rahim, con De la Rosa. En la segunda parte lo hemos hecho mejor con más ocasiones y demás. Cuando tienes algo tan importante como los tres puntos en la mano tenemos que gestionar mucho mejor esos minutos". Además, no dudó en reconocer que igual que el Recre estuvo cerca de llevarse los tres puntos, los podría haber perdido: "Con 1-1 hemos tenido alguna opción pero también hemos podido perder el partido en alguna contra".

Queda patente que el equipo se encuentra en un bache tanto de resultados como de juego. "Está claro que los resultados no son los idóneos", afirmaba el sevillano. No obstante, el factor de la presión no debería ser un problema para el conjunto albiazul, ya que "lo normal es estar en la situación en la que estamos, no sacarle siete u ocho puntos al sexto. Si queremos estar ahí tenemos que aprender a manejar esa presión".

Finalmente, Abel volvía a recalcar la "dificultad de la competición". Restan 11 jornadas para que finalice la competición. 33 puntos en juego en los que el Recre "en casa o fuera va a luchar contra equipos que se estén jugando cosas importantes", finalizaba.