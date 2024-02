Abel Gómez espera "un bonito partido entre dos muy buenos rivales y una gran afición"

Tras el tropiezo ante el Málaga, al Recreativo de Huelva le ha tocado "analizar las cosas que tenemos que mejorar y, sobre todo, trabajar para preparar un partido que va a ser importante" ante el Ceuta (domingo a las 12:00), "un rival que viene haciendo muy buena temporada".

Para la cita en el Nuevo Colombino están todos los jugadores disponibles menos Pablo Caballero. También pendientes de De la Rosa que "está mejor del tema suyo", pero "sufrió un golpe el jueves y veremos mañana como está", comentó Abel Gómez en la rueda de prensa previa al encuentro.

Un partido "importante porque jugamos en casa y en este tramo hemos estado hablando de que teníamos muchos partido fuera y ahora tenemos que aprovechar para sacar adelante los que tenemos". "Sobre todo porque el Ceuta "es un rival que está en la pelea por los puestos de arriba y, aunque quedan muchos partidos por delante y quedan 42 puntos, está claro que es un partido importante ante un gran rival".

José Juan Romero, técnico de la AD Ceuta, busca el protagonismo sobre el terreno de juego y en los últimos partidos "ha sido capaz de juntarse más. En un 4-5-1, defender mucho más el bloque bajo. El día del Castellón hicieron mucho daño en transiciones con gente muy rápida por fuera y seguirán en la misma línea. En estos dos partidos solo ha modificado el lateral derecho y no sé si habrá más cambios. Me espero un Ceuta similar a estos partidos", añadió el técnico sevillano.

Respecto al once inicial del Decano dejó entrever que "puede haber algún cambio más, ya veremos", dijo. "Más allá de los nombres o de un posible cambio de dibujo, que dentro de mi idea no entra, son matices dentro de lo que es el juego, la salida de balón, poder modificar algo en cuanto altura en el centro del campo...". "Nuestra idea va a ser la misma de juego, de intentar ser protagonistas, de generar a través del balón que creo que con el perfil que tenemos tenemos que jugar así y a partir de ahí mejorar como equipo" porque "no podemos modificar lo que nos ha llevado hasta aquí, una manera de entender el juego, de jugar, de competir y corrigiendo ciertos aspectos, sobre todo a nivel defensivo, daremos un paso adelante".

"Si nosotros ponemos a Caye, Antonio Domínguez o Luis a jugar a otra cosa para la que no están preparados, estaremos tirándonos piedras o pegándonos un tiro en el pie. "Nuestro juego es muy claro", pero ellos "te estudian, saben los jugadores que se tienen que sentir incómodos y al final eso es lo que buscamos todos".

Abel Gómez mantiene los pies en el suelo, "cuando queden seis,siete,ocho partidos..." ya se verá a qué aspira finalmente el Decano pero quedando todavía 42 puntos son muchos partidos todavía", por lo que hay mucho en juego y mucho camino por recorrer"

Una victoria sería vital, sobre todo, "a nivel anímico" porque "cuando vienes de una derrota quieres que llegue el próximo partido para sacar los tres puntos", asimiló, "ahora te vienen dos rivales directos que van a estar en la lucha y creo que esta victoria sería moral por venir de una derrota". El entrenador sevillano apuntó que "aunque el equipo esté haciendo una buena temporada, nos queda un largo camino por delante. Va a ser un bonito partido entre dos muy buenos rivales y una gran afición".

El Nuevo Colombino será el jugador número 12. La afición será clave una nueva jornada y el técnico del Decano tiene claro que "van a estar ahí apoyando a su equipo y no tengan duda de que el equipo lo va a dar todo dentro del campo para intentar sacar los tres puntos adelante" y "siempre hay que darle gracias por el apoyo".