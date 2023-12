Abel Gómez: "La posición actual nos tiene que servir como ilusión, pero sin que esa ilusión se convierta en obligación"

El entrenamiento del Recreativo concluye y, con puntualidad británica, Abel Gómez llega a su entrevista con 'Huelva Información'. Lo hace ataviado con su abrigo negro del Decano -cremallera hasta el tope por la fría mañana- y con sus Nike Tiempo. Toca hacer balance de un año que para el técnico ha sido muy fructífero con un ascenso y solo seis derrotas en 40 partidos; pero también es momento de, calendario en mano, poner el foco en lo que resta de una temporada que se presume ilusionante. El míster es un hombre tranquilo, prudente y poco amigo de mirar la clasificación cuando queda toda una segunda vuelta por delante y, aunque llame reiteradamente a la cautela en cada rueda de prensa que ofrece, es incapaz de esconder su carácter ambicioso y ganador.

-¿Ha podido enterarse de sus 'mini' vacaciones?

-Las vacaciones de Navidad son muy cortas, pero para mí han sido suficientes para desconectar un poco. Las he pasado entre Málaga y Granada, tres días en cada sitio.

-Despide el año con un ascenso y solo seis derrotas en cuarenta partidos. ¿Qué le dicen estos números?

-Son datos y números muy buenos para el equipo. Ha sido un año bastante positivo a todos los niveles con un ascenso de por medio y un tramo de primera vuelta muy importante en una categoría que era nueva para nosotros. Detrás de ello hay mucho trabajo y muchas horas, por lo que estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas.

-El ascenso parecía obligatorio en la pasada temporada. Ahora no es el objetivo. ¿Está más tranquilo en este segundo año con el equipo?

-La relajación no existe para un entrenador. Sí que es cierto que el año pasado teníamos un objetivo diferente y te daba mucha presión, pero hay que tener en cuenta que, sea cual sea el objetivo, siempre habrá momentos complicados en algún tramo de la temporada porque los resultados son los que mandan. Frente a ello, tenemos que seguir trabajando con la tranquilidad con la que lo hacemos ahora. Y aunque el objetivo ahora sea otro, hay muchas ganas y ambición por seguir creciendo, no solo como entrenador, sino también como grupo.

-¿Lo ha llegado a pasar mal?

-Momentos idílicos nunca hay. Siempre en todos los equipos se pasan momentos complicados y yo no iba a ser menos. Tuve momentos complicados. Hoy en día ya sabemos como se manejan las redes sociales y las opiniones -algunas más argumentadas que otras-, pero es algo con lo que tienes que convivir y tienes que intentar que no te influya negativamente. Cuando uno es entrenador, hay una parte psicológica a trabajar porque mentalmente hay que ser muy fuerte.

-El equipo marcha quinto. ¿Suena ya la palabra 'playoff' en el vestuario?

-No hemos hablado de ello porque queda mucha Liga. Hablar de promoción de ascenso no tiene sentido. Es verdad que hemos hecho cosas muy buenas en este primer tramo de temporada, pero aún tenemos que acabar la primera vuelta y completar toda la segunda. Imagina que ahora cambiamos el objetivo, pues si te sales de playoff o acumulas dos semanas sin ganar, todo ello se vuelve en contra y no nos beneficia nada. La posición actual nos tiene que servir como ilusión, pero que esa ilusión no se convierta en obligación. Seguiremos trabajando como hasta ahora para ser mejor equipo en la segunda vuelta porque en este segundo tramo de temporada todos los clubes mejoran.

-Entonces todavía se habla de permanencia antes que nada. ¿Habéis hecho un cálculo de puntos?

-Haciendo un cálculo por encima a principios de temporada, pensábamos en 47 o 48 puntos para la salvación, pero viendo como esta la Liga quizá sea con algún punto menos. La experiencia me dice que equipos que parecen estar desahuciados tienen un cambio grande en la segunda vuelta, como el año pasado el Recreativo Granada. Va a ser duro y todo ello va a llevar a que se quiten puntos entre unos y otros.

-Antes del primer partido, miraba a su equipo y miraba al resto. ¿Se esperaba llegar a Navidad quinto?

-No me lo esperaba; pero porque no soy el tipo de entrenador que se fija en la clasificación. Me centro más en el día a día y en cómo evolucionan los jugadores. El objetivo estaba claro: ser muy competitivos en la categoría y poner en dificultades a los rivales, y eso lo hemos conseguido. Aun así, insisto, está todo muy apretado y puede venir una mala racha, para lo que tenemos que estar preparados.

-Un equipo que le haya sorprendido para bien y otro para mal.

-No nos sorprende por los resultados, porque por el nivel presupuestario sabíamos que iban a ser muy potentes, pero sí por juego el Castellón. Es el equipo más en forma del grupo junto al Ibiza, cuyo juego es menos llamativo, pero sí que tiene una plantilla hecha prácticamente a dedo. Esperábamos, por otro lado, que el Murcia estuviese más arriba por el nivel tan alto de sus jugadores, pero creo que al final de la temporada estará peleando arriba.

-El máximo goleador del equipo es un centrocampista. ¿Le preocupa?

-A mí me da igual quien haga los goles, lo importante es hacerlos para ganar y puntuar. Es cierto que, habitualmente, son los de arriba los que marcan, pero si hemos sido capaces de que David del Pozo se incorpore al ataque, bienvenido sea. Para mí son importantes los futbolistas de segunda línea con capacidad para anotar.

-Diez jugadores acumulan ya más de mil minutos y, sin embargo, otros tantos ni 500. Parece evidente que ha encontrado un once tipo.

-Siempre tienes que tener una base, pero luego están las sanciones, las lesiones o los planes de partido, es decir, ver con qué perfil de jugadores haces más daño a un rival en concreto. Por ello, hay que tener una plantilla muy larga. Es verdad que al principio de la temporada teníamos un once más definido, pero en este último tramo hemos visto más variantes, siempre con el objetivo de ser lo más competitivo posible.

Además, en las segundas vueltas hay más carga de trabajo, más lesiones, más sanciones y, por ello, es importante tener un buen fondo de armario cuando te juegas las cosas importantes. El año pasado ya vimos que llegamos muy justo al playoff, con lesionados y con algún jugador que tuvo que infiltrarse, incluso.

-Lleva poco más de un año en Huelva y ha trabajado con dos directivas. ¿Ha notado diferencias?

-Entré el año pasado con mucha ilusión y se priorizó al primer equipo porque el ascenso era una necesidad. Ahora, las ganas y la ilusión son las mismas, pero intentamos darle más importancia a los canteranos porque tienen que ser gente importante de cara al futuro del primer equipo. Igualmente, estamos mejorando mucho en infraestructuras y en muchos sentidos más; pero todo ello no hubiera sido igual si no se hubiera conseguido el ascenso la pasada temporada.

-¿Cómo está en Huelva?

-Me siento cómodo y estoy muy contento a nivel personal. ¿Por qué no estar más tiempo aquí? Me siento identificado con el club y me encanta trabajar con los chicos más jóvenes para que sigan mejorando y creciendo de la mano del Recre.

-¿Qué pide Abel Gómez para el nuevo año?

-Brindo por mucha salud. A nivel deportivo, pido un año tan bonito e ilusionante como 2023 y que esa ilusión nos haga llevar al Recre hacia arriba, al fútbol profesional en unos años.