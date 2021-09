El Symposium Internacional de Psicología de la Equitacción contará con la participación de jinetes olímpicos

El Symposium Internacional de Psicología de la Equitación, que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre en la aldea de El Rocío de Almonte, contará con alrededor de 50 ponentes, entre ellos, algunos de los jinetes y amazonas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De este modo, del combinado español que participaron en la cita deportiva olímpica, acudirán al evento los jinetes José Antonio García Mena, Severo Jurado y la amazona Beatriz Ferrer-Salat, la medallista olímpica en Doma Clásica, y Francisco Gaviño, que participó en completo de equitación.

Para el presidente del Comité Organizador del Symposium Internacional de Psicología de la Equitacción, Manuel Acosta Contreras, son "jinetes que han tenido muchísimo que decir en el mundo de la equitación y nos hablarán sobre cómo han organizado y gestionado su competición". En este sentido, Acosta Contreras subrayó que su presencia "ayudará a entender qué les pasa, cómo gestionan sus emociones, sus pensamientos, su tensión y estrés en una competición en la que puede tener condiciones adversas para el caballo".

Asimismo, el profesor aseguró que "las cuestiones psicológicas de jinetes y amazonas son bastantes desconocidas porque no se presta atención a ellas, sino a la calidad del caballo u otros aspectos técnicos", a lo que añadió que "los jinetes y amazonas que no prestan atención a sí mismos, no toman conciencia de la entre estar en la final o quedarse fuera, entre ser bueno o ser el mejor". El catedrático manifestó que quieren "incidir en ese aspecto, que puede parecer un porcentaje pequeño del rendimiento del profesional, pero suficiente para que se sientan bien en su competición y que esta no sea un calvario, sino una bendición". Por otro lado, además de los españoles, estas tres jornadas contarán con la amazona portuguesa María Caetano, que junto a sus compañeros lusos consiguió el mejor resultado de su historia.

El Symposium Internacional de Psicología de la Equitacción quiere difundir las aportaciones de la Psicología en general y de la Psicología de la Educación en particular, en las diversas modalidades ecuestres y destacar y evaluar las variables psicológicas en la competición de cualquier modalidad hípica.

El Symposiun cuenta como entidades patrocinadoras y colaboradoras, además de la Universidad de Huelva, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Almonte, el Consejo Social de la UHU, la Consejería de Educación y Deporte, la Consejería de Turismo, la Consejería de Agricultura, Fundación Juan Ramón Jiménez, Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, Sociedad Científica de Psicología Positiva de Andalucía, la revista Ecuestre, La Garrocha, Hostal Turoño, Ingequus, Sastrería Pepe Berenguer y Manoli Jiménez.

La Psicología de la Equitacción es una recapitulación de conocimientos relacionados con la psicología aplicada a las vivencias de las personas con los caballos en el ámbito comunicativo, terapéutico y de salud, laboral, deportivo, de costumbres y de desarrollo sostenible.