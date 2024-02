La falta de quórum provoca la segunda suspensión en 48 horas del Pleno del Ayuntamiento de Nerva para debatir la situación económico y financiera

La falta de quórum provoca la segunda suspensión en 48 horas del pleno extraordinario donde debería debatirse la situación económica, financiera y organizativa del Ayuntamiento de Nerva.

Para los grupos políticos ausentes (PSOE, IU y Xnerva) “siguen sin cumplirse las condiciones para celebrar el debate en igualdad de condiciones”. Sí asistieron los ediles del PP y el concejal No Adscrito.

Ante esta situación, el alcalde de Nerva, Rafael Prado (PP), ha vuelto a dejar sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.

Los dos grupos de la oposición (PSOE e IU) siguen manteniendo la decisión adoptada en la anterior sesión fallida, cuya convocatoria consideran “ilegal” al no facilitárseles la documentación a debatir. También se mantienen en la misma postura los socios del equipo de gobierno local, Xnerva, por considerar que “no se dan las circunstancias para un debate en igualdad de condiciones”.

Quienes sí volvieron a asistir fueron el concejal No Adscrito y los ediles del PP, que volvieron a reiterar los argumentos ofrecidos en la anterior convocatoria y defendieron la postura del acalde de afrontar la situación de dos formas: “reconociendo lo que está ocurriendo como un ‘problema’ para entre todos buscar una solución o como un ‘conflicto’ que solo busca la victoria de uno”.

Comunicado de Alcaldía

Tras esta segunda suspensión plenaria, el alcalde de Nerva ha pedido a la Corporación Municipal reconocer lo que está ocurriendo como un “problema”, no como un “conflicto” porque “como conflicto no encontraremos una solución, sino quien gana, mientras que si lo tratamos como un ‘problema’ entre todos daríamos solución al problema”.

Para el primer edil nervense, “La política está configurada como enfrentamiento. El gran talento de un político consistirá en ser capaz de coger un conflicto intratable, definirlo como problema y ahora vamos a buscar soluciones, mientras no se de ese paso no hay solución posible”.

Y aclara que, “Los enfrentamientos los habrá siempre, pero un enfrentamiento se puede plantear en dos formatos: Uno es en formato ‘conflicto’, que es “tu eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo”, y así es como está planteada la política en términos generales, es haber si acabo con el “otro” porque los partidos quieren ser únicos. Pero hay otra posibilidad que es plantear el enfrentamiento en formato ‘problema’”.

Por eso, “cuando se plantea un enfrentamiento en formato ‘conflicto’ es que no buscas una solución, buscas la victoria. Cuando se plantea en formato ‘problema’ es que voy a buscar la solución. Es ahí cuando las partes implicadas tienen: Que identificar el problema; De qué punto de vista común van a poder salir; Hacer una cosa que no solemos hacer: cada parte debería expresar la postura de las otras partes de tal manera que las otras partes se sintieran reconocidas”.

“El gran talento de los políticos que ahora estamos aquí sería reconocer lo que ocurre como un ‘problema’, no como un ‘conflicto’, porque como conflicto no encontraremos una solución, sino quien gana, mientras que si lo tratamos como un ‘problema’ entre todos daríamos solución al problema. Esto lo dice José Antonio Marina, de los mejores filósofos de España”, subraya.

Prado asegura que, “esta convocatoria de Pleno es una Comunicación del Alcalde y un Debate. Y es legal según la norma del ROF”. Y se pregunta: “¿No quieren reconocer el problema que tiene Nerva y los nervenses?; ¿Los concejales que no asisten al pleno no quieren reconocer los problemas que tienen Nerva y los Nervenses?; ¿Quieren ‘conflictos’?; ¿Por qué no quieren reconocer el problema? Prefieren estar inmersos en un conflicto embarrado”.

Y concluye: “No podemos separar la sociedad política de la sociedad civil. Políticos son todos los que viven en la ‘Polis’. El poder lo tiene el pueblo, pero si lo tiene el pueblo debe saberlo ejercer. La Polis es la ciudadanía y los políticos. La ciudadanía tiene que exigir que este problema se solucione para que se sepa la verdad. El pueblo tiene que empezar a exigir, y no vivir en la apatía que ha vivido desde el año 2008. Prometo que esto no va a quedarse así. Desde aquí os digo, que pondremos todavía mas claro la comunicación del alcalde y lo haremos llegar a todos los habitantes del pueblo”.