El sector de los frutos rojos de Huelva espera un nuevo descenso de producción para la presente campaña

La falta de agua y de mano de obra, las actuales restricciones en materia de desinfección de suelos, la excelente calidad de la fruta y el sostenimiento de buenos precios durante los primeros meses, han sido las líneas que han marcado la actual campaña de frutos rojos en la provincia de Huelva, que se encuentra en estos momentos en su recta final.

Así, en el marco de una temporada que se inició con más incertidumbre que en anteriores ocasiones dadas las restricciones del 50 por ciento de agua para riego a las que estaba sometido el campo onubense en los primeros compases de la campaña, y aún sin tener los productores de frutos rojos los números de la actual, éstos prevén cerrar con un descenso en el tonelaje de producción.

Una bajada que vendría a sumarse a la registrada en la campaña pasada, que concluyó con una producción de 243.000 toneladas de fresa -un 10% menos que la anterior-; de 47.750 toneladas de frambuesa -un 4,5% menos-; y de 53.190 toneladas de arándano -un 10% menos-, según el balance que realizaron entonces las empresas integradas en la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva -Freshuelva-, que agrupa a más del 95% de la producción de la provincia.

En declaraciones a Huelva Información el gerente de dicha entidad, Rafael Domínguez Guillén, ha señalado que la presente campaña ha estado dividida en dos fases bien diferenciadas, estando la primera de ellas marcada por la restricción del 50 por ciento en materia de agua para riego. Esta fase inicial fue a su juicio "muy delicada" y en la misma se registró "poco tonelaje" de producción, lo que a la postre "se ha notado" durante el resto de la temporada.

A ello se une, según Domínguez Guillén, las restricciones a las que desde hace varios años están sometidos los productores en el uso de determinados productos fitosanitarios destinados a la desinfección de la tierra de cultivo, lo cual supone también una merma en la producción.

No obstante, y en el plano positivo, el gerente de Freshuelva ha subrayado la "buena reacción" de los mercados, los cuales han valorado "muy positivamente" la "excelente calidad de nuestra fruta". Una situación que se produjo sobre todo en los meses de febrero, marzo y abril, hasta la llegada de las lluvias, las cuales "perjudicaron un poco la consistencia de la fruta". "Hemos tenido un producto magnífico y de una gran calidad -subraya- que ha sido muy bien acogido en todos los mercados", tanto por los exteriores como por el español.

Otro de los problemas que ha tenido que "capotear" este año el sector ha sido el de la reducción del contingente contratado en origen para la recolección, que según los datos aportados por Domínguez Guillén "no ha llegado ni al 10 por ciento" del total de personas que habitualmente trabaja en la campaña de los frutos rojos en Huelva.

"Ya sabíamos que este año no llegaríamos a las 14.000 personas, lo cual no llega ni al 10 por ciento del total de personas que habitualmente trabaja en la campaña de la fresa en Huelva, que son normalmente cerca de 120.000 desde el principio hasta el final de la misma", ha enfatizado el gerente de Freshuelva, quien ha querido incidir en la necesidad de contar con la mano de obra necesaria ya que "como ocurre en toda España, cada vez hay menos personas dispuestas a trabajar en el campo, no solo en el sector de los frutos rojos, sino en la agricultura en general".

No obstante, ha proseguido, este año se ha dado la circunstancia de que en el inicio de la campaña "no hubo gran necesidad de mano de obra por el descenso del tonelaje producido, que si hubiese sido el habitual no hubiésemos tenido la suficiente". Es por ello, prosigue, que "hemos llegado a la recta final con problemas en este sentido, lo que sumado a la adversa climatología por el adelanto del calor, que ya sea prácticamente imposible recolectar la fruta y que llegue a sus destinos en condiciones".

Sobre los precios de la presente campaña, el dirigente de Freshuelva ha subrayado que durante la primera fase de la campaña "fueron muy buenos" tanto por la buena calidad de la fruta como por el descenso del tonelaje; si bien ya en la segunda fase, sobre todo al final, "los precios han caído totalmente" porque a ello se suma la entrada en los mercados de fruta procedente de otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia, Holanda o Bélgica, lo que ha motivado que "nuestra fruta, que llevaba más tiempo en los lineales de los puntos de venta, se haya ido recortando".

Por todo ello, añade, "el final de la campaña no ha sido como esperábamos, y ojalá se hubiese mantenido como durante la primera fase", por lo que para concluir, los productores esperan para el balance final de este año "menos tonelaje producido, al ser ya imposible remontar el déficit arrastrado de los primeros meses de campaña".

AGUA Y MANO DE OBRA, PRINCIPALES NECESIDADES DE CARA A LA PRÓXIMA CAMPAÑA

De cara a la próxima campaña, el principal mensaje lanzado desde Freshuelva se centra en incidir en su petición por solucionar "los grandes factores limitantes" con que cuenta en estos momentos el sector: contar con el agua y la mano de obra "suficientes para poder desarrollar la temporada en condiciones" y la posibilidad de desinfectar los suelos. "Eso es lo que deseamos -concluye Domínguez Millán- y que las administraciones reconozcan que este sector es puntero en la provincia de Huelva, además de generador de empleo y riqueza".