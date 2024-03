Todo lo que tienes que saber de las famosas Tiradas a Judas de Hinojos 2024

La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega, y la subdelagada del Gobierno en Huelva, María José Rico, han presidido la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Hinojos con motivo de la coordinación, colaboración y realización de protocolo de actuación e intervención en la tradicional Tirada a Judas. “Una tradición ancestral que se celebra en Hinojos para recrear la muerte de Judas, representado por un muñeco de serrín y que es tiroteado por los cazadores, quienes realizan un ejercicio de precisión hasta que queda totalmente desintegrado”, así lo explica Joaquina del Valle. Una tradición totalmente vinculada a la historia y a la idiosincracia de Hinojos, tierras de cazadero real.

El muñeco que representa a Judas se coloca en un tronco de eucalipto de gran altura, y el rito se desarrolla en la mañana del Domingo de Resurrección entre la avenida del Valle, a las puertas de la Ermita del Valle, y tiene una duración máxima de 30 minutos, de 8:00 a 8:30.

Este acto, que organiza la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Ntra. Sra. de la Soledad, tiene que recibir cada año la autorización de la subdelgación del Gobierno; para ello se celebra una Junta Local de Seguridad, donde se detallan las normas de seguridad; entre ellas, destaca el seguro de Responsabilidad Civil y la presencia de una ambulancia con servicio médico sanitario, a cargo de la organización.

Por su parte, los cazadores que van a ajusticiar a Judas, tienen que estar en posesión de la licencia de armas en vigor y tiene que facilitar a los agentes de seguridad los datos del arma a usar, incluida la guía de pertenencia que ampare la titularidad de la misma.

En esta edición, y bajo la presidencia de Joaquina del Valle Ortega y María José Rico, estuvieron presentes en la Junta Local de Seguridad el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Manuel Jesús Iglesias, el coronel y jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Andrés López, el capitán y jefe de la compañía de la Palma del Condado, Pedro Antonio Rodríguez, el cabo y segundo comandante del puesto de Hinojos, Rafael Franco, el agente de la policía local de Hinojos, Carmelo Bejarano, la presidenta de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, Inmaculada Lozano y el representante de la Sociedad de Cazadores Villa de Hinojos, Gregorio Valero.

Normas de seguridad en la Tirada a Judas 2024

1. Zona de seguridad:

Comprendida entre la línea vallada de tiradores y valla de protección del público. Con un espacio de 20 metros. Dentro de la misma no se encontrarán vehículos estacionado ni persona alguna, siendo comunicada por parte de la Hermandad, a los vecinos que se encuentran dentro de dicha zona, mientras dura la tirada, la prohibición de asomarse a los balcones, situarse en la puerta, etc. Dicha zona de seguridad no está cruzada por línea eléctrica o telefónica.

Igualmente, el disparo no se efectuará en horizontal, sino inclinado hacia arriba hasta llegar a una altura de unos 25 metros que es donde se coloca el Judas sujeto en un poste.

2. Protección de espectadores:

La zona reservada a los espectadores se encuentra situada a espaldas de la valla de protección. La zona de tiradores se encuentra situada entre la valla de colocación de tiradores y vallas de protección, con una anchura de unos 6 metros. Las vallas de protección se colocarán a un lado y a otro de la Fuente con una entrada a cada lado. En esta zona, o próxima a ella, se encontrará una ambulancia.

3. Normas de seguridad:

La línea de tiros se encuentra en la valla de colocación de tiradores. Estos estarán distribuidos en 30 metros y estarán con la escopeta abierta y sin municionar, cuando se les indique municionarán y efectuarán los disparos al Judas.

Detrás de esta primera línea y entre las dos vallas de protección se encontrarán una segunda, tercera, etc… línea de tiradores, estos estarán igualmente con el arma enfundada y sin municionar, cuando finalice la primera línea de disparo, retrocederán y ocuparán su lugar los tiradores colocados en la segunda línea y así sucesivamente, hasta su finalización.

Las armas a usar serán escopetas de caza, no utilizándose munición de postas ni balas.

Los tiradores deberán firmar que quedan enterados de todas las normas de seguridad, además de eximir de responsabilidad extracontractual a los organizadores del evento.

5. Procesión de la Virgen de la Soledad y Santa María Magdalena:

A pesar de que la Ermita se encuentra a espaldas de la línea de tiradores y en el lugar de los espectadores, esta no saldrá en procesión hasta no haber finalizado el evento.

6. Personal que participa directamente en el evento:

El personal que se encuentra para ajusticiar a Judas, deberá estar en posesión y a disposición de las Fuerzas de Seguridad que se la solicite de los siguientes documentos: licencia de armas en vigor que ampare la tenencia y uso del arma a usar, guía de pertenencia que ampare la titularidad del arma a usar y Documento Nacional de Identidad.

7. Otras normas:

1. Exigencia ineludible e inexcusable el organizador de un Seguro de Responsabilidad Civil para dicho evento.

2. La línea de tiradores estará limitada en número de tal forma, que en el espacio que ocupa exista un metro de separación entre uno y otro, y nunca podrán existir tiradores detrás de la primera línea de tiro, limitándose el tiempo de tiro en media hora de 8:00 a 8:30 horas, circunstancias que serán controladas por una persona de la organización que se responsabilice de las mismas, vigilándose que todos los tiradores permanezcan a la misma altura, sin rebasarse unos a otros.

3. Los tiradores que se mantengan a la espera, lo harán en una zona ubicada entre la línea de tiradores y espectadores, con las armas debidamente enfundadas.

4. El cierre de la zona de seguridad, por la parte frontal de disparo, se efectuará al comienzo del paseo (sobre 150 metros aproximadamente), quedando cortado cualquier acceso a dicho paseo durante la actividad.

5. El público asistente-espectadores, permanecerán siempre y en todo momento por detrás de las vallas y a la espalda de los tiradores.

6. Se deberá prohibir la participación de dicha actividad a los que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes o psicotrópicas.

7. Por parte de la Hermandad como colaboradora en la organización, según consta en la documentación presentada, se deberá prever un plan de prevención que constará de na ambulancia y servicios médicos sanitarios.

8. No deberán hacerse modificaciones a las armas con las que se realizará la tirada al Judas, tales como retirada de la varilla en las armas.

9. Los participantes realizarán la inscripción en el puesto habilitado a tal efecto y donde la entidad organizadora recogerá los siguientes datos:

· Nombre, apellidos y DNI.

· Licencia de armas en vigor.

· Armas que estos van a utilizar, identificándolas mediante marca, modelo calibre y número de serie.

· Guía de pertenencia que las ampara.

Además de previa firma de consentimiento de normas, todo recogido en horario de 7:00 a 7:45 horas de la mañana del evento.

Serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que revisen y autoricen la entrada al recinto mediante acceso regulado.