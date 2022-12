“Nuestro pueblo es, sin duda, la capital nacional del Ibérico”

-Jabugo está de moda. Recientemente ha sido anfitrión de las ‘Plazas de Europa’ y el II Encuentro Nacional del Ibérico. ¿Qué implicaciones tiene para el pueblo y la comarca y como es el programa previsto?

-Otro año más hemos hecho el esfuerzo de organizar el Encuentro Nacional del Ibérico, con la colaboración de la DOP Jabugo conscientes de que Jabugo, por su importancia y renombre en el sector tiene la máxima capacidad de convocatoria. Y ha sido un éxito: Han asistido los representantes más importantes de la industria y de las administraciones relacionadas con el mundo del ibérico. Es de destacar que en las ponencias técnicas se han abordado tanto los problemas existentes como sus soluciones y se han fijado criterios sobre las acciones necesarias para seguir creciendo y para internacionalizar nuestra actividad.

-Mundialmente famoso por el jamón, pero ¿qué otras razones hay para ir a Jabugo?

-Jabugo es un nombre internacionalmente conocido, pero para los jabugueños y por supuesto para su alcalde, es nuestro pueblo, nuestro hogar y su situación en un parque natural de características únicas, en un entorno natural insuperable, y que ahora precisamente en el otoño tiene su máxima expresión de belleza natural, nos invita a ofrecerlo al visitante facilitando el acceso al turista familiar y amante de la naturaleza. La Ruta del Jabugo y Jabugo de Cuento son iniciativas que hemos desarrollado para incentivar el conocimiento de nuestro patrimonio natural. Y me gustaría destacar que ‘Jabugo de cuento’ puede servir para iniciar a los más pequeños en el amor y el disfrute de la naturaleza, al encontrarse en cualquier recodo de un sendero con las casas de los tres cerditos o con David el gnomo o con Pinocho, en fin, con los personajes que han llenado nuestra infancia de ilusión y de fantasía.

-¿Qué proyectos destacables ha llevado a cabo este ayuntamiento en materia cultural y también aquellos con proyección social?

-Jabugo no es un polígono industrial. Es verdad que es la capital nacional de la industria del ibérico, pero a nosotros nos gusta más decir que es “un lugar en boca de todos”, y lo más importante son sus ciudadanos. Por eso este ayuntamiento esta haciendo un esfuerzo especial en el desarrollo de acciones en los terrenos social y cultural. Este esfuerzo es especialmente complejo porque tenemos que trabajar en todos los núcleos de población del municipio. El Quejigo, Los Romeros, El Repilado y el propio Jabugo que tienen que gozar de los mismos servicios, tienen que conservar su propia idiosincrasia, celebrar sus fiestas y conservar sus propias tradiciones.

En ello estamos y prestando especial atención al problema de la vivienda que consideramos que es el elemento clave junto con el desarrollo industrial para fijar la población en nuestra comarca. Ya tenemos en marcha varios proyectos que permitirán disponer de una oferta razonable de vivienda nueva.

Me gustaría también resaltar que a los ya muy completos servicios de los que disfrutan nuestros ciudadanos, estamos trabajando para la próxima apertura de un centro de Estancia Diurna que de respuesta al problema cada vez más acuciante de los mayores y sus familias, tenemos ya el proyecto de urbanización para un nuevo Centro de Salud, que pueda albergar en condiciones idóneas nuestro consultorio y el servicio de urgencias comarcal.

-¿Qué nos puede contar del desarrollo de la industria cárnica con las recientes incorporaciones de grandes industrias y con el funcionamiento de la Denominación de Origen Protegida Jabugo?

Nuestro pueblo es, sin duda, la capital nacional del Ibérico. Buena prueba de ello es que la denominación de origen protegida Jabugo, es sinónimo de la máxima calidad gastronómica en el mundo del jamón y que nueve de las diez industrias más importantes del sector tienen su sede en nuestro municipio. La DOP Jabugo con sus magníficas instalaciones en el singular edificio de El Tiro de Pichón, ha consolidado su posición en la certificación de productos Premium de la máxima categoría de calidad. Su actividad ha crecido de forma constante desde su puesta en funcionamiento, incrementándose año tras año el número de piezas certificadas, y ha obligado a toda la industria a perfeccionar sus procesos de elaboración y de control de calidad.

Desde el ayuntamiento hemos prestado especial atención al sector industrial y es llamativo el hecho de que a pesar de las implicaciones negativas que ha tenido la pandemia en todos los ámbitos socioeconómicos, el crecimiento de la industria en nuestro municipio ha sido espectacular. A la ampliación y modernización de la fábrica de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL hay que sumar la implantación y puesta en marcha de la gran instalación de ELPOZO ALIMENTACIÓN, de nueva construcción y dotada con las máximas garantías tecnológicas de calidad y respeto al medio ambiente.

INTERCALOPSA, VALS COMPANY Y DOMPAL han construido, modernizado y puesto en marcha también nuevas fábricas. Toda la industria ha progresado en estos últimos años, y la colaboración entre el ayuntamiento y el sector ha sido constante. El Repilado y el mismo Jabugo han visto también crecer a Jamones LAZO y a LA JABUGUEÑA, así como a las demás fábricas ubicadas en nuestro término municipal.

En resumen, nuestro ayuntamiento es consciente de que tenemos una gran responsabilidad con la industria del Ibérico, que transciende a nuestro término municipal. Por eso, nuestra industria está diariamente presente en la agenda de trabajo de esta corporación.

-Pronto estaremos en precampaña electoral para los ayuntamientos ¿Hay voluntad de seguir sirviendo a los jabugueños?

-Hace ya muchos años que trabajo al servicio de los ciudadanos de Jabugo y lo seguiré haciendo toda mi vida, tenga o no tenga responsabilidades públicas. Ahora me preocupa completar los objetivos a los que nos habíamos comprometido en nuestro programa electoral, y creo que lo conseguiremos a pesar de la insólita dificultad que ha significado la pandemia del COVID, que, durante dos años, nos ha obligado a improvisar nuevas formas de trabajar para seguir prestando los servicios municipales con la mayor normalidad posible. Ya habrá momento para hablar de candidaturas y elecciones. Siempre he estado al servicio de mi pueblo y de mi partido y seguiré estándolo donde sea necesario.