Tras la pista del legado musical del autor del pasodoble ‘Nerva’

El fallecimiento inesperado y temprano de Rojas dejó numerosas lagunas respecto a su vida y obra que aún, hoy día, están por descubrir. Para Castilla, es posible afirmar que “Rojas trabajaba por encargo de los diferentes ayuntamientos, instituciones o asociaciones que solicitaran sus servicios. Este hecho es testificado gracias a las dedicaciones observadas en los libretos originales que corroboran las afirmaciones expuestas. Además, sus obras eran compuestas en un primer momento a piano y, posteriormente, eran adaptadas a su orquesta, cuya plantilla se componía de primer saxofón alto, segundo saxofón alto, tenor, trombón, trompeta en do, violín, contrabajo y piano. Rojas, acompañado de sus músicos, ofrecía conciertos en verbenas y bailes, por lo que es lógico que las partituras originales estuvieran compuestas para esa agrupación tan concreta. A este respecto, no todos los pasodobles fueron transcritos por el compositor ex profeso para banda, sino que solo corrieron esa suerte los más populares. Estos son los casos de Nerva y Aroche”.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que se muestra muy satisfecho con el trabajo emprendido por el equipo de jóvenes universitarios, apuesta también por esa fase posterior de divulgación, para la que no dudará en pedir ayuda a la Diputación de Huelva. “Estamos ante uno de los legados musicales más importantes de la provincia onubense, que duerme desde hace dos décadas el sueño de los justos. Ya he trasladado a la Diputación la necesidad de diseñar una fase de divulgación para conocimiento público”, adelanta.

“ Cuando abrimos la puerta del almacén no salíamos de nuestro asombro . Tampoco sabíamos muy bien por dónde empezar. Después de unas semanas podemos decir que el trabajo no puede ser más gratificante. Habrá que ir precisando con mayor detalle todas las categorías conforme avance la investigación”, puntualizan los jóvenes investigadores.

Una pieza que va más allá del género taurino

La joven investigadora Gloria Castilla defiende que, “en cuestiones musicales, Nerva es indudablemente un pasodoble taurino, ya que atendiendo a sus características formales cumple con las premisas de este subgénero… Sin embargo, estos recursos pudieron ser utilizados sin la finalidad última de llevarlo al coso, ya que, y como bien se ha aseverado anteriormente, la primera edición fue escrita para piano, posteriormente para orquestina y finalmente para banda.

Al comparar las tres versiones, llama la atención que el recurso de 4ªJ no aparezca en la edición de piano, la originaria. Esto puede explicar la finalidad para la que fue arreglada la versión para banda a partir de la de orquestina, que sí las recoge. Inclusive, el cotejo de las tres ediciones permite descubrir la adaptabilidad de la tonalidad principal, ya que para las versiones de piano y orquestina, Nerva está compuesto en la menor, pero, si atendemos a la edición para banda, ésta se escribe en sol menor. En este sentido, la trompeta utilizada en la orquestina es la trompeta en do, mientras que la trompeta utilizada, habitualmente, en las bandas de música es la trompeta en si bemol. Por ello, se deduce que una de las razones por las que se llevó a cabo este arreglo se basó en la adecuación de la partitura a la afinación de la trompeta, ya que de no ser así, no se obtendría el mismo resultado de brillantez solista”.

Finalmente, Castilla afirma que “Nerva excede del ámbito taurino, integrándose como parte del repertorio de concierto de bandas cuya procedencia no se limita a la provincia de Huelva ni queda restringido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que, prácticamente, forma parte de conciertos de toda la península. Si bien es un pasodoble taurino porque sus características musicales lo definen, podría afirmarse que se trata de un pasodoble de concierto, ya que su funcionalidad queda revocada al incluirlo en conciertos a la par que obras sinfónicas. Un ejemplo de ello es el concierto por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Estatal de Moscú (López, 2001: 24), la interpretación por la Orquesta y Coro Ciudad de Linares (Jaén) en Castres (Francia) en 2008 (Velasco, 2008:25) o la conversación entre Dávila Miura y Abel Moreno, cuyas afirmaciones dejan claro que en relación a Nerva: 'la gente te pide que no torees para poder disfrutar del solo' (Muñoz, 2018:69). En estas líneas se aprecia lo bien aceptado que se encuentra actualmente Nerva como pasodoble de concierto”.