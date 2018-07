El padre del menor desaparecido dice no saber "nada" de su hijo desde hace 2 meses

Davy Thompson, el ciudadano británico de 38 años y vecino de la playa lepera de La Antilla que el pasado día 28 de mayo denunció en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte la presunta sustracción de su hijo de siete años por parte de la madre del menor, una vecina de Lepe de nacionalidad polaca, aseguró ayer sábado a Huelva Información no saber "absolutamente nada" del paradero de su hijo "desde que hace dos meses" ésta no se lo entregase tras pasar un fin de semana con él.

Thompson, que tiene la patria potestad sobre el pequeño, siempre ha mostrado la sospecha de que su expareja y madre del niño se lo hubiese llevado bien a su país, Polonia, o a Londres, donde reside una amiga de ésta que los días previos a la desaparición de su hijo se había desplazado a Lepe a visitarla.

Se sigue investigando en base a las sospechas iniciales de que podía estar en Polonia"Davy ThompsonCargo o prefiesón

El padre del niño manifestó ayer a esta redacción que el viernes, tras enterarse "por los numerosos periodistas que me llamaron" de que su expareja había sido localizada en Polonia, se puso en contacto tanto con el juzgado ayamontino que se ha hecho cargo del caso, como con la Guardia Civil, desde donde "me aseguraron que no se sabe nada", que "no hay ninguna novedad" y que "se sigue investigando en base a las sospechas iniciales de que podría estar en Polonia por el uso de una tarjeta de crédito y por unas llamadas telefónicas que realizó a Lepe después de que el niño desapareciese". Thompson insistió en que "para nada está localizada".

La última información oficial sobre el caso se produjo el pasado 7 de junio, cuando el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte emitió un requerimiento, mediante Comisión Rogatoria, para que las autoridades polacas localizaran al menor.

En dicho requerimiento judicial se solicita que, una vez localizada, sea conducida ante la autoridad judicial competente en dicho país, donde tendrá que prestar declaración "en calidad de investigada", pudiendo la justicia polaca adoptar las medidas cautelares "que estimen oportunas en aras de salvaguardar, el interés y la integridad del menor".

Según señaló entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, dicha medida se adoptó al existir "indicios racionales de que la actualmente investigada por un delito de sustracción de menores pudiera haberse desplazado hasta Polonia, evadiendo de este modo la acción de la justicia".

El juez también acordó la "detención en el territorio nacional", así como la "suspensión provisional del ejercicio de la patria potestad y de cualquier régimen de visitas" a la progenitora, que en la noche del domingo 27 de mayo no reintegró a su hijo menor a su padre, conforme a lo ordenado en la sentencia que atribuía al mismo su guarda y custodia.

Según explicó el TSJA, fue en la mañana del pasado lunes 28 de mayo, cuando el padre del menor denunció los hechos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte, en funciones de guardia, que en ese mismo momento y de manera "urgente" incoó diligencias previas y tomó declaración al progenitor, librando oficio de forma inmediata al puesto de la Guardia Civil de Lepe para que llevase a cabo las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

Thompson indicó por último ayer sábado a este periódico que nadie de la familia paterna del menor ha podido hablar con él desde que desapareció, a pesar de que la pasada semana cumplió siete años.