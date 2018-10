Los onubenses reviven en el Muelle de las Carabelas la gesta descubridora

A lo largo del día no dejaron de llegar onubenses y turistas al Muelle de las Carabelas, por el que pasaron ayer unas 12.500 personas, en lo que fue la primera de las jornadas de puertas abiertas, que organiza la Diputación Provincial de Huelva con motivo del 12 de octubre, y que se celebrarán hasta el domingo. Los visitantes revivieron la gesta descubridora con las réplicas de las dos carabelas, La Pinta y La Niña, y la nao Santa María, que son las grandes protagonistas de este enclave, embarcaciones en las que pudieron comprobar cuales fueron las condiciones en las que viajaron los marinos capitaneados por el almirante Cristóbal Colón hace 526 años.

Grandes y pequeños disfrutaron este 12 de octubre de la variada programación, que contempló actuaciones de música en directo, un recorrido por los más diversos estilos de música del otro lado del Atlántico con un toque de flamenco. Entre las artistas estaba Virginia Medallo, que interpretó, teniendo como fondo la naves descubridoras, música latinoamericana, el repertorio incluyó tangos y boleros, canciones clásicas de todos los tiempos.

Los niños participan activamente en los distintos talleres infantiles organizadosLa programación especial incluye un paseo en barco por el Tinto

Era la primera vez que esta cantante actuaba en el Muelle de las Carabelas e indicó respecto al lugar, minutos antes de su recital que "me ha encantado, es precioso, no me lo esperaba así". La programación musical de la velada, confeccionada por Música Fundamental, se completaba con Sambalancô de Brasil, Javier Pereira y son cubano de D'Akokán.

En el barrio portuario medieval hubo durante toda la jornada un continuo ir y venir de gente, personas que se dirigían a las naves para subirse en ellas y ver su interior, mientras otras recorrían los puestos de la muestra de productos artesanos de Huelva, en los que se podía degustar y adquirir artículos. Había desde dulces, miel, mermeladas y mousse realizadas con materia prima onubense, así como derivados del cerdo ibérico y vinos hasta cerámica tradicional realizada en Linares de la Sierra.

"¿Queréis hacer un portanotas", le preguntó Alfonso Trinidad, encargado de uno de los talleres infantiles, a unos niños que se acercaron hasta su estand. Los pequeños no dudaron en aceptar la propuesta y, tras entregarles Trinidad los materiales necesarios, se pusieron manos a la obra.

Éste es el primer año que se imparte este taller en el Muelle de las Carabelas. "Yo me encargo de darles el material y los niños lo van haciendo, les voy explicando paso a paso y lo hago todas las veces que haga falta".

La mayoría de los pequeños participaron en todos los talleres. Comenzaban en uno y cuando terminaban se iban al siguiente. Además del taller de elaboración de portanotas, había de elaboración de carteles con nombres para colocar en las puertas de las habitaciones. Para ello los chavales usaban pequeñas tablas, cartulina y purpurina.

A estos se unía el taller de construcción del juego Tres en Raya del Encuentro, en el que los niños, ayudados algunos por sus padres, realizaban cada una de las piezas del juego, empezando por el tablero para continuar con las fichas.

También sirvió esta jornada de puertas abiertas para iniciar a algunos de los menores en la alfarería. Estos trabajaron con el barro en el taller de cerámica, donde aprendieron cómo se maneja el torno.

Aparte, en el taller de instrumentos musicales, que imparte la Asociación Cultural La Cavaera en una cabaña en el barrio portuario medieval, los niños pudieron fabricar sus propios instrumentos, una especie de "saxofón", según indicó el guitarrista Antonio Dovao, empleando para ello un trozo de caña, alambre y un globo. Aunque había chavales que preferían que se lo diesen ya fabricado y, sobre la marcha, Dovao les confeccionaba uno.

A las doce del mediodía, por megafonía se oyó la voz del almirante Cristóbal Colón, interpretado por Diego Vázquez, de Platalea, quien anunció la audiencia real, que iba a tener lugar en la sala de audiovisuales, una curiosa historia con la reina Isabel La Católica como protagonista.

También se celebró ayer una nueva edición del tradicional concurso de dibujo infantil, que llega ya a la vigésimo cuarta. Los niños participantes tenían que pintar algo relacionado con el Muelle de las Carabelas. Estos se distribuyeron a lo largo de las instalaciones y dieron rienda suelta a su creatividad, que plasmaron en una cartulina blanca.

Algunos mayores se animaron junto a los pequeños a participar en el concurso de pintura, colocaron su caballete y comenzaron a dar con el pincel los primeros trazos de sus composiciones en el lienzo.

Fue una intensa jornada en la que no faltó el ilusionismo y un cuentacuentos en familia. Además se brindó la posibilidad a todo aquel que quiso de dar un paseo en barco por el Tinto.