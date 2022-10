Las playas onubenses afrontan la llegada de posibles temporales en desigual estado de conservación

Por fin parece haber llegado el otoño, y con él las tan necesitadas lluvias. Unas precipitaciones que, desde el jueves han caído con relativa abundancia, aunque de forma suave y sin ocasionar daños reseñables.

Una situación que se observa con mucha atención, y de reojo, desde los distintos núcleos costeros y playas onubenses, cuyos vecinos y usuarios aún recuerdan las devastadoras consecuencias de los temporales que azotaron la provincia onubense hace ya varios años, siendo la peor la borrasca Emma, que acompañada de fuertes lluvias, vientos, tormentas y fenómenos costeros, causó estragos en muchos puntos del litoral onubense, especialmente en la playa lepera de La Antilla y en la puntaumbrieña de El Portil.

Desde entonces no ha habido que reseñar ningún fenómeno de similares consecuencias en la zona, pero se da por seguro que podría repetirse en cualquier momento. Una situación para la que no están preparadas todas las playas onubenses, en las que desde las que se acometieron tras el paso de Emma, no han vuelto a ser objeto de actuaciones importantes en materia de aportación o retención de arena, salvo casos puntuales como la ejecutada la pasada primavera en la playa Central de Isla Cristina.

En algunas de ellas, la arena aportada en 2018 aún resiste y se encuentran en aceptable estado, mientras que en otras, como es el caso de El Portil, dicha arena ha desaparecido prácticamente por completo. En Mazagón, por poner otro caso, solo queda aproximadamente el cincuenta por ciento de la arena aportada en 2018.

Pero el caso más preocupante es el de la playa de El Portil (Punta Umbría), cuyo estado define Prudencio Serrano, presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, como "desastroso, inaccesible e intransitable".

Según detalla dicho representante vecinal, con marea alta "no te puedes bañar porque la playa se queda sin espacio", mientras que con bajamar "se han perdido desde 2003 hasta cinco metros de altura de arena, y una anchura de entre 100 y 150 metros, según la zona".

Como en la práctica totalidad de zonas de baño de la provincia, desde 2018 no se han acometido nuevos aportes de arena, y las "únicas actuaciones", precisa Serrano, han sido varias "retiradas de piedras" de la zona intermareal llevadas a cabo entre los propios vecinos y el Ayuntamiento de Punta Umbría, las cuales han servido "al menos para poder acceder con cierta seguridad hasta la lámina de agua para bañarte".

Para la Asociación de Vecinos Portileños, la "única solución" para retener arena en dicha playa pasaría por la construcción de un espigón -como recientemente ha aprobado el Gobierno para La Antilla-. "Así lo pone de manifiesto el éxito en este sentido de infraestructuras similares como las que hay en Punta Umbría o en Huelva".

Sobre los servicios de playa, Serrano destaca la "falta de accesos para personas con movilidad reducida", sobre todo teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la zona de baño, ya que "los actuales accesos son como scalextric, sobre todo por la pérdida de arena". Los vecinos solicitan igualmente la ampliación en el tiempo del plan de playas, en este caso tanto por parte del Consistorio puntaumbrieño (El Portil), como del cartayero (Nuevo Portil). Un redimensionamiento que, a su juicio, "debería abarcar al menos desde mayo hasta octubre, aunque no al cien por cien de los servicios como en pleno verano".

Solo unos metros más a poniente, la playa de Nuevo Portil está "perfecta en materia de limpieza, accesos o servicio de socorrismo" para el representante del colectivo vecinal portileño, quien añade que "de hecho, buena parte de los residentes en El Portil se desplazan a disfrutar de las playas de Nuevo Portil". Y es que, según concluye, la situación entre ambas zonas de baño "cambia como de la noche al día".

Por su parte Daniel Ramos, portavoz de la Asociación Salvemos Mazagón, indica que, tras el gran temporal de 2018, esta playa fue sometida a dos importantes actuaciones correlativas en el tiempo en materia de reposición de arena, "pero el problema es que el espigón de Huelva frena su llegada hasta aquí, por lo que, como pasa también en Matalascañas, tenemos un gran déficit de arena". "No se producen aportes naturales y, por tanto, hay que hacerlo artificialmente", sentencia.

Así, afirma que "ya se ha perdido aproximadamente el 50 por ciento de la arena que se aportó en 2018, por lo que desde hace ya varios años venimos pidiendo una solución definitiva con espigones de herradura o en forma de púas de peine". Una actuación, añade, sobre la que el Ministerio para la Transición Ecológica -Miteco- "nos dijo que se iba a presentar un proyecto con la mejor solución, pero sobre la que aún no sabemos nada".

En bastante mejor situación para afrontar posibles temporales durante la presente temporada invernal, se encuentran playas como las de Punta Umbría, La Antilla (Lepe) e Islantilla (Lepe e Isla Cristina), Urbasur (Isla Cristina) o Isla Canela y Punta del Moral (Ayamonte), además de las zonas de baño fluviales ubicadas al abrigo de la ría del Piedras (Cartaya), las cuales suelen sufrir muchos menos daños al estar protegidas de los fenómenos costeros por la manga arenosa del Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido.

Daniel Santana, presidente de la asociación Salvemos La Antilla, afirma por su parte que dicha playa se encuentra en estos momentos "estabilizada" tras los aportes de arena que se realizaron en el año 2018. "Fue una actuación importante -añade- y desde entonces no se ha perdido mucha arena porque, entre otras cosas, no ha habido desde entonces grandes temporales".

Pero lo más sobresaliente para esta plataforma vecinal es, sin duda, la reciente aprobación por el Miteco de un proyecto para construir un espigón en dicha playa, el cual lleva aparejada una actuación paralela encaminada a su regeneración. Santana espera que dichas actuaciones sean una realidad en 2024, lo cual "dotaría a la playa de mucha más estabilidad". Mientras tanto, concluye, aunque su estado es bueno, "se encuentra muy expuesta a la acción de posibles temporales".

Finalmente Alfredo Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de Urbasur (Isla Cristina), ha remarcado que en líneas generales el estado de la playa "es bueno", aunque a su juicio habría que distinguir dos zonas bien diferenciadas y divididas por el restaurante Neptuno. Una construcción que "hace de pequeño espigón o dique de contención", originando por tanto que, a poniente del mismo la playa "esté en perfecto estado porque se regenera la arena de forma natural", y que a levante "se produzcan carencias de arena".

Por otra parte, añade Rodríguez, el Ayuntamiento de Isla Cristina "ha entendido nuestra preocupación" por la conservación del cordón dunar en la zona, y ha construido este pasado verano un primer acceso elevado que lo atraviesa, conectando el pinar con la playa. De cara al próximo verano, prosigue "tenemos el compromiso municipal de ejecutar otros dos pasos similares, lo cual esperamos que se cumpla".

Como único elemento negativo, el presidente de la asociación vecinal destaca la instalación este pasado verano, tras varios años, de un chiringuito en la zona de Urbasur catalogada como playa natural por la Dirección General de la Costa y el Mar. Una construcción por la que "tenemos interpuestos distintos contenciosos administrativos de cuya evolución judicial estamos pendientes, ya que nos parece un atentado al cordón dunar".