El alcalde de Nerva justifica la adhesión a la medida financiera propuesta por el Estado para hacer frente a las deudas con Hacienda y Seguridad Social

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala ha salido al paso de las críticas vertidas por la oposición para justificar la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación, aprobada en sesión plenaria extraordinaria con los votos del grupo socialista, por el que se solicita la concesión de un préstamo de 1.316.905 euros para atender la deuda contraída con la Seguridad Social. Además, niega que esta operación tenga que ver nada con la continuidad o no del vertedero, y exige un Plan de Transición justa para el municipio.

Ayala recuerda que “el Ayuntamiento ya se posicionó con respecto a la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el vertedero y emitió las oportunas alegaciones desfavorables a la misma. Nadie ha podido legalmente hacer más a este respecto. Por tanto, esto no tiene nada que ver con apostar o no por el vertedero, sino más bien con la necesidad de mejorar las finanzas municipales”.

El primer edil socialista coincide con la portavoz de Adelante Nerva- IU en que “esta no es la solución”. Para el alcalde socialista, “la solución pasa porque las administraciones públicas presten a Nerva la atención que merece, y mientras tanto habrá que acogerse a este y cuantos planes salgan. La solución que yo demando para Nerva es un Plan de Transición justa que de solución a los trabajadores de esa instalación y nos permita la solvencia económica suficiente para evitar tener que acogernos a este tipo de operaciones financieras. Ese es un objetivo irrenunciable para este alcalde”.

Por último, Ayala insiste en la necesidad imperiosa de ayuda por parte de las administraciones públicas para solventar la situación en la que se encuentra inmersa la localidad. “No puede ser que sigamos en esta situación, y que todo lo tengamos que resolver a base de créditos. Necesitamos ayuda para superar esta situación en la que nos encontramos por prestarle solidaridad a todos los andaluces y a todos los españoles con un vertedero que nos ha cargado las arcas municipales de una serie de servicios públicos que no se han financiado. Y de esto se tienen que hacer cargo desde la Junta de Andalucía, que es la competente en materia de residuos, y el Estado, que no se puede mantener al margen”, concluye.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Nerva, Lola Ballester, que ha querido dejar claro que, “este plan no conlleva ninguna subida de impuestos, ni despido de trabajadores, y su posicionamiento contrario supone dar la espalda a una mejora económica que nos beneficiaría a todos y no acceder a ayudas ni a subvenciones para crear empleo, entre otros muchos beneficios”. Por eso le sorprende tanto la actitud de rechazo mostrada por la oposición, a la que tacha de “irresponsables” y acusa al Grupo Popular de “faltar al respeto e intentar manipular a la ciudadanía y primar las siglas por encima del bien común, faltando a sus funciones de representación de sus votantes no asistiendo a la comisión informativa, donde se rinden cuentas del Plan, ni al Pleno, que es donde se debaten democráticamente las cuestiones municipales".