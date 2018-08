Una manifestación vecinal reclama el desdoble de la carretera A-483

El desdoble de la A-483 hasta Matalascañas es una prioridad para el municipio de Bollullos. Así lo demostraron ayer los vecinos de esta localidad que bajo el lema Basta Ya No más muertes, desfilaron por las principales arterias del municipio. La manifestación estuvo encabezada por los promotores de la misma, la plataforma A-483, así como por gran parte de la Corporación municipal, cuyo equipo de gobierno acudió al completo, en una muestra de unidad para lograr el objetivo por el que ya no están dispuestos a esperar más años. Antes de avanzar por las calles, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que los accidentes de tráfico en esta vía han ocasionado. Además de la manifestación, la plataforma A-483 instaló un punto de recogida de firmas a favor del desdoble de la calzada antes de que comenzara la convocatoria. La asociación lleva a cabo una campaña muy activa para acercar la posibilidad de firmar a toda persona interesada. Por ahora llevan más de mil firmas, aunque no tienen hecho un recuento total. Desde la plaza Ocho de Marzo el grupo formado por más de doscientos vecinos salió en una marcha organizada en la que se escuchó el lema de la plataforma a cada paso y con las emociones a flor de piel. Esta asociación está formada por integrantes de Bollullos pero también de otras localidades como Chucena, Rociana o Huelva. Isabel Camacho, presidenta de la plataforma, manifestó que, aunque ninguna institucióncompetente niega el desdoble, la realidad es que no se ha realizado y ese es el escollo principal, que no se avanza en dar pasos reales hacia la consecución definitiva del arreglo necesario.

Muchos de los propietarios de las viviendas de Matalascañas son bollulleros, pero el motivo que ya "ha encendido la mecha", tal y como comentó el primer teniente de alcalde, Adrián Moreno, ha sido el último accidente mortal en el que dos jóvenes bollulleros perdieron la vida, que según el edil ha sido "un jarro de agua fría" para toda la localidad y "el chispazo para que la gente salga a la calle para reclamar lo que es de justicia". Moreno informó de las reuniones que ha mantenido el Ayuntamiento con otros consistorios de la provincia de Sevilla y con localidades del Condado, con el objetivo de aunar esfuerzos para conseguir el objetivo del desdoble. Para ello, han trasladado la iniciativa que presentaron en el Ayuntamiento de Bollullos, una moción en la que se apoya el desdoble, a los demás ayuntamientos. Asimismo, desde el Ayuntamiento bollullero Moreno declaró que en la moción piden "cosas concretas, como una partida presupuestaria en el año 2019, dedicada a estudio y proyecto de ese desdoble". El edil bollullero adelantó que cuando se reanude la actividad parlamentaria van a presentar una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz, para ver "cuál es la intención de la Junta de Andalucía".

La alcaldesa, Isabel María Valdayo, señaló el total apoyo del Consistorio a la causa y la colaboración estrecha que mantienen con la plataforma. La regente señaló tener muy claro que hay que dar pasos en firme para solucionar un problema que viene arrastrado de "muchos años atrás".