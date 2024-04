El juicio del atropello múltiple en Gibraleón será por jurado popular

Un jurado popular impartirá justicia en el juicio del atropello múltiple de Gibraleón, en el que Miguel Ángel Donaire, autor confeso del atropello mortal, arrolló a varias personas en dos terrazas de la localidad el 9 de octubre de 2022 (coincidiendo con la Feria de San Lucas del municipio), saldándose con el fallecimiento de Javier Martín. Además, causó lesiones a diversas personas, graves en el caso de dos de ellas.

El auto del Juzgado de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso este diario, notifica el cierre de la instrucción del procedimiento un año y medio después y refleja que el juicio irá por el Tribunal del Jurado 2/2024. Igualmente, recoge que el 29 de abril a las 9:30 tendrá lugar una vista en la sede de este juzgado para informar sobre el proceso a las diferentes partes.

Tras ello, el siguiente paso es la determinación de la calificación por parte de la Fiscalía, si bien cabe destacar que, aunque no hay calificación oficial, el auto refleja que el juzgado apunta a delito de asesinato consumado, seis delitos de asesinato en grado de tentativa, dos delitos de daños y un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria. En este sentido, el abogado de la familia de la víctima mortal, José Luis Orta, sostiene que, "aunque no se han hecho las calificaciones de forma oficial, ya se avanza que posiblemente vayan encaminadas a la tesis que mantenemos desde el primer día representando a Javier Martín, fallecido en este incidente". "Consideramos que el acusado es responsable de un delito de asesinato y seis delitos de asesinato en grado de tentativa más uno de conducción temeraria", añade.

Sobre la condena a la que se expone, Orta explica que "un asesinato consumado puede ser de entre 15 y 20 años", mientras que un asesinato en grado de tentativa "de entre cinco y diez", aunque el auto recoge, aunque sin calificación oficial, seis delitos en grado de tentativa y no uno.

Sobre el suceso, el abogado ya explicó a este diario que "un asesinato está claro que hay, porque está consumado", pero de momento se desconoce la calificación que realizará la Fiscalía con respecto al resto de lesionados, aunque aparezca el delito de grado de tentativa en el auto. Asimismo, en el mes de mayo se presentó el informe de los médicos forenses sobre el estado mental del acusado que "es muy importante" porque "hay dos principios básicos", el primero es el reconocimiento de los hechos y el segundo "saber si esta persona tiene algún problema mental".

Con respecto al reconocimiento de los hechos, apuntó que el acusado "los reconoce en todo momento", por lo que "no se va a discutir en el juicio la autoría", motivo por el cual destaca la "importancia" del informe forense para determinar la capacidad de esta persona y si es un enfermo mental, por lo que "podría ser internado en un psiquiátrico" o si queda demostrado como hecho probado que era consciente de sus actos, ir a prisión. A este respecto, el informe forense indicó que esta persona "estaba consciente y lúcida", así como que "no se le aprecian trastornos", pero si tiene "fracaso para adaptarse a las normas sociales, irritabilidad y agresividad" y que "en el momento en el que comete los hechos no se entiende que sea bajo los efectos de consumo de cocaína". Por ello, según el citado informe, "sus capacidades cognitivas y volitivas (la capacidad de decidir y ordenar la propia conducta) se encuentran indemnes, siendo capaz de comprender el alcance y las consecuencias de los hechos que se le imputa", así como que "reúne un criterio de trastorno antisocial".

Por todo ello, el abogado de la acusación particular tiene la intención de solicitar que el principal acusado por los hechos sea juzgado por "asesinato consumado" y "tentativas de asesinato" en relación a las personas que resultaron heridas de diversa consideración.