La actuación de dos artistas con costales en un chiringuito onubense abre un intenso debate en redes

Son 'Volante de la Puebla'. Un dúo formado por los jóvenes sevillanos Paco y Esteban que está pegando fuerte desde su creación, en febrero de 2020. Durante la pandemia se fue fraguando, hasta llegar a hoy, un proyecto que no deja de hacerse viral y que aúna música electrónica con el folclore andaluz mezclándolos, revisándolos y dando su particular visión sobre ello.

Para ello, desde el principio, se han caracterizado por hacer uso durante sus espectáculos de los costales usados por los portadores de los pasos de Semana Santa. Siempre tuvieron claro que debían usar algo que "rescatase la imaginería de Sevilla, de una Andalucía que reinventar, y al final llegamos a los costales", han llegado a manifestar en alguna entrevista.

Desde su formación no han parado de llenar salas de fiestas y, tras un verano intenso de actuaciones por toda Andalucía, el pasado sábado llegaron a uno de los chiringuitos de moda del litoral onubense, el Santa Pura, ubicado en plena playa virgen de Nueva Umbría, junto a La Antilla, donde llenaron para cerrar la temporada estival de dicho establecimiento.

Hasta ahí, todo normal, si no es porque un conocido programa de radio dedicado a la Semana Santa andaluza publicó un tweet este domingo con un vídeo mostrando parte de la actuación de 'Volante de la Puebla' en Lepe, acompañado del texto "un chiringuito de La Antilla ofrece un espectáculo con dos bailarines disfrazados de costaleros". Así, a secas, sin más referencias y sin contextualizar, y pareciendo solo buscar la confrontación entre los admiradores del dúo y los amantes de la Semana Santa, para lo cual las redes sociales, especialmente Twitter, son el mejor caldo de cultivo.

Afortunadamente se ha impuesto la sensatez y, salvo varios comentarios un poco duros en dicho tweet contra 'Volante de la Puebla' por el uso de costales en sus actuaciones, la mayoría de opiniones restan importancia al hecho, dejando en manos del gusto de cada uno el acudir, o no, a los espectáculos del polifacético dúo.

Parecida respuesta ha obtenido el asunto entre el mundo cofrade onubense. Así, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Lepe, José Manuel Cortés Rodríguez, aseguró ayer lunes a Huelva Información no tener ni idea de polémica alguna sobre este asunto: "me coge de sorpresa porque no he escuchado nada sobre este tema en Lepe, y por tanto no puedo pronunciarme", fue su primera respuesta a la llamada de este diario, a lo que añadió que "muchas veces es más el bombo que se le da a estas cuestiones en las redes sociales y determinados medios, que la polémica en sí".

A pesar de ello indicó que "no es propio" el uso de costales en un espectáculo como el de 'Volante de la Puebla' porque "puede ridiculizar el uso de una prenda cofrade solo con el objetivo de llamar la atención, lo cual finalmente consiguen", por lo que zanjó la cuestión indicando que "lo mejor es aparcar el asunto y no avivar la polémica".

Por su parte Antonio González García, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva, rehusó ayer pronunciarse sobre el tema: "No voy a entrar en el asunto como presidente del Consejo porque hacerlo no nos beneficia a nosotros en nada, y sí a ellos", los cuales, según concluyó, "pueden hacer lo que les da la gana". Manuel Gómez 'Carnicerito', conocido capataz onubense en distintas cofradías de la capital provincial, afirmó también ayer a este diario que "si hacemos una polémica de esto le estamos dando importancia a ellos, lo cual me parece absurdo, aunque lo considero una falta de respeto", por lo que quiso zanjar la cuestión señalando que "cuanta más importancia le demos, peor para nosotros y mejor para ellos".

Finalmente uno de los propietarios del chiringuito Santa Pura, Antonio González Matos, también restó importancia al asunto afirmando que "hemos contratado a estos artistas como a lo largo de todo el verano lo hacemos con otros muchos, sin entrar en el detalle del contenido de sus actuaciones". Para González Matos, como empresario, lo importante es que se trata de un dúo "que está pegando fuerte y que es muy conocido desde sus inicios".

Igualmente señaló que "hacen un espectáculo con costales, como podrían haberse vestido de las Grecas", para concluir preguntándose "si seguimos así, ¿qué va a pasar al final con las fiestas de carnaval?".

En una entrevista publicada el pasado mes de agosto en Diario de Sevilla, los integrantes de 'Volante de la Puebla' respondieron a una pregunta sobre la posibilidad de que su indumentaria pueda ser una falta de respeto o provocación señalando que "toda la iconografía que utilizamos pertenece a nuestra propia cultura y nos sentimos libres de poder utilizarla, ya que también pertenecemos a ella. Nuestra intención es elevar y potenciar la amplia cultura andaluza y en ningún caso despreciarla", a lo que añadieron que "los costales se han utilizado históricamente por los portadores de carga mucho antes de que se usara para portar los pasos de Semana Santa. Los primeros costaleros eran trabajadores que venían del muelle de Sevilla y del mercado de la Encarnación y nada tenían que ver con las hermandades vinculadas a la religión católica. Debemos conocer la historia para saber que el costal no es un elemento sagrado, es un elemento de los trabajadores".

Igualmente señalaron que la crítica más dura que han recibido ha sido: "quitaros el costal hijos de puta"; mientras que en la más bonita les dijeron: "Maravilla. Lo pasé genial. Saqué mi pluma a bailar y disfruté mucho de ella. La he tenido siempre y la tengo, pero me avergonzaba de ella. Gracias por vuestra ayuda y por vuestro aire de libertad".