El gentilicio de La Palma será el único onubense reflejado en el cupón de la ONCE

El alcalde de La Palma, Manuel García Félix, y el director de la ONCE en Huelva, Francisco García, han desvelado la imagen del cupón de la ONCE del próximo 6 de junio, que estará dedicado al gentilicio de La Palma del Condado y en el que se puede leer “Somos palmerinos” sobre una fotografía de la Plaza de España del municipio, en la que también se ve la fachada de la iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Manuel García Félix, según recoge una nota del Consistorio, dio la enhorabuena a la ONCE por su labor y destacó la sinergia existente entre las dos entidades: ONCE y Ayuntamiento, en un acto en el que también han estado presentes estuvieron la consejera territorial de Andalucía, Raquel Prieto y la directora de la ONCE en La Palma, Inmaculada Adrián.

El alcalde palmerino ha subrayado que gracias a este cupón dedicado al gentilicio de La Palma “nuestra torre, nuestra iglesia, nuestra luz van a estar presentes en todos los rincones de España”. Y además dar a conocer nuestro gentilicio, palmerino, “que con orgullo decimos por donde quiera que vayamos”.

La Palma del Condado va a ser el único pueblo de la provincia dedicado a esta temática de gentilicios de España que desde el pasado 1 de noviembre el cupón de la ONCE está haciendo, en un recorrido por algunos de los gentilicios más curiosos y llamativos del país. La serie pertenece a los sorteos de los domingos y en el del próximo 6 de junio se verá reflejado el de La Palma en cinco millones y medio de cupones.

“Es también una forma de presumir con orgullo de La Palma del Condado, y de nuestra identidad como palmerinos en toda España", sostuvo Francisco García, quien añadió que esta difusión “cobra aún más valor al hacerlo a través de uno de los instrumentos de solidaridad más importante que tiene nuestro país, como es el cupón de la ONCE”.