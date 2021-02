El cultivo de fresas vertical ‘indoor’ llega a Huelva

No es el futuro, es el presente. No es una película de ciencia ficción, es la realidad. Y no es un sofisticado laboratorio de un lejano país, es España, y en unas semanas llegará a Huelva. Se trata de una avanzada solución de agricultura vertical altamente tecnológica, sensorizada y conectada a la nube que permite controlar la cosecha de los cultivos en remoto que han desarrollado Telefónica Empresas y Vertical Green, compañía de I+D para el sector agro, y que en enero va a ser probada para el cultivo de fresa por la cooperativa onubense de segundo grado Onubafruit, que está trabajando en una experiencia piloto para un proyecto de cultivo de fresas con tecnología RHPA en un espacio interior -indoor- de alta densidad.

Será de esta forma la provincia onubense el cuarto lugar del mundo en implantar esta tecnología al cultivo de la fresa, después de que hasta el momento solo haya sido implementada en Alemania, Francia y Estados Unidos, donde se va a apostar fuerte por la misma gracias al desarrollo de un proyecto que cuenta con una inversión de 150 millones de euros.

Según ha precisado a Huelva Información Hugo Scagnetti, CEO de Vertical Green, en estos momentos se encuentra en Madrid el contenedor donde se está probando esta nueva forma para el cultivo de fresa indoor, pero en enero será instalado en Huelva, donde permanecerá ocho meses, durante los que se realizarán las "pruebas agronómicas" necesarias antes de su implantación definitiva.

La nueva solución también se enmarca en la implantación de la denominada agricultura 4.0, un concepto que contempla cómo será la producción de alimentos en los próximos años, donde la robótica, las telecomunicaciones, la información digital y el marketing digital serán los protagonistas de lo que comemos; y que se basa fundamentalmente en la recopilación y análisis de datos sobre el cultivo para mejorar su calidad y reducir sus consecuencias en el medio ambiente mediante el uso de las nuevas tecnologías, especialmente de sensores.

De esta forma, el funcionamiento de la solución parte de la obtención de datos sobre temperatura, humedad o iluminación recogidos a través de los sensores de Internet de las Cosas (IoT) de alta precisión colocados en los cultivos. Estos dispositivos están conectados a unos servidores centrales mediante redes de datos que son gestionados desde la plataforma IoT de Telefónica, Kite Platform. Desde estos servidores centrales se analizan, mediante algoritmos, las mejores medidas de nutrientes, radiación fotosintética, irrigación y valores atmosféricos que son necesarios para cada cultivo en cada una de las fases de crecimiento. Una base de datos que ayudará al productor a mejorar la producción y asegurar los mejores parámetros de cultivo, sin necesidad de utilizar fertilizantes y sin tener que estar pendiente de la meteorología.

Según ha subrayado María Eugenia Bórbore, gerente de soluciones IoT y Vídeo de Telefónica, "este proyecto surge de aplicar la tecnología, como el machine learning, a un sector tan tradicional como es el agrícola", a lo que añade que "junto con Vertical Green hemos desarrollado una solución integral que nos permite conectar los objetos gracias a la red Narrow Band IoT de Telefónica, mientras que la sensorización IoT nos asegura que los parámetros definidos por los agricultores se cumplen". "Lo que intentamos -prosigue- es que la planta de producción esté lo más automatizada posible para que el agricultor la pueda controlar de forma remota". "Además, la digitalización puede evitar la pérdida de cosechas por factores externos como la climatología o la aparición de patógenos, así como mejorar la calidad del alimento y reducir el tiempo que transcurre entre la recolección y su posterior consumo".

Con esta solución el agricultor contará con "una herramienta que le va a permitir deslocalizar su producción", así como "desestacionalizarla", por lo que podrá "competir en mercados donde antes era inimaginable estar". Y es que "se trata de cultivar en espacios controlados, lo que reduce el impacto medioambiental y el consumo de agua, logrando una producción sostenible de alta densidad en pequeñas zonas", como ha explicado Hugo Scagnetti, quién pone un ejemplo de lo que se podría conseguir con este proyecto: "en un espacio de 90 metros cuadrados -equivalente a tres contenedores- podemos producir la misma cantidad de vegetales que en 10.000 metros cuadrados, o en una hectárea de tierra".

Así, la innovación se ajusta a un cambio de paradigma en el sector agrícola: el de producir más cantidad con menos recursos. La solución Vertical Green de Smart Agro simplifica la logística y hace más sostenible la producción de alimentos, especialmente en zonas urbanas e interurbanas.