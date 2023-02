Una ruta a las antiguas 'teleras mineras' pone el broche de oro a los actos conmemorativos del 135 Aniversario del Año de los Tiros en Nerva

Alrededor de medio centenar de personas han participado este domingo en la ruta de senderismo Rumbo a las Teleras programada por el Ayuntamiento de Nerva para poner el broche de oro a los actos conmemorativos del 135 Aniversario del Año de los Tiros.

Las personas que han participado en esta nueva ruta de senderismo han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las últimas teleras mineras que aún quedan en pie tras la explotación realizada por la Riotinto Company Limited a finales del siglo XIX.

Las teleras (calcinaciones al aire libre del mineral pobre del cobre impuestas en España por el Marqués de Remisa décadas atrás) eran utilizadas en la zona desde principios de ese siglo pero con la llegada de los ingleses su uso aumentó considerablemente por lo que se cree que eran lanzados al aire en torno a 500 toneladas anuales.

El hecho tenía cierta resonancia nacional, y en la provincia la población se dividió entre humistas que defendían su utilización como símbolo de progreso y antihumistas que las criticaban por su elevadísima capacidad contaminante, de hecho, los humos procedentes de las teleras inundaban toda la comarca y en ocasiones eran visibles en la sierra de Sevilla e incluso Ayamonte y Portugal.

Por lo tanto, desde 1877, se formularon las primeras quejas respecto a este asunto al Gobierno de Cánovas del Castillo. Fruto de ello fue la publicación de la Resolución 22/7/1879 que si bien imponía pequeñas indemnizaciones a los daños causados a los cultivos de la zona no planteaban problema alguno sobre la salubridad humana; es decir, en cierta medida «legalizaba» el uso de las calcinaciones pese a la existencia de varios fallecimientos de trabajadores de la zona por su causa, fallecimientos que los médicos de la Compañía achacaban a enfermedades congénitas de los trabajadores y no externas —falta de vida según sus propios informes— y, por supuesto, no producto de las minas.

Amplia programación de actos

La víspera de la efeméride Nerva, el alcalde José Antonio Ayala hacía una declaración institucional en el salón de plenos municipal, donde también se dio lectura a un manifiesto por parte de la concejala de Cultura, Lola Ballester, y se presentó el cartel conmemorativo de la luctuosa efeméride elaborado por la Escuela Municipal de Pintura Antonio León.

Durante este mes, la Biblioteca Municipal José María Morón pone a disposición de sus lectores una selección de obras del fondo municipal y comarcal sobre la historia de la minería, los sucesos ocurridos en febrero de 1888, así como literatura de la zona.

Además, se publicarán las bases del I Concurso de Arte Urbano Villa de Nerva y se presentarán los proyectos para la ejecución durante el mes de abril de un graffiti conmemorativo sobre los hechos ocurridos el 4 de febrero de 1888.

Por otra parte, el Museo Vázquez Díaz muestra durante estos días la exposición del artista local Antonio Romero Alcaide, Historia gráfica de la Cuenca Minera del Río Tinto. Dibujos, pinturas y textos manuscritos, junto a la exposición fotográfica 135 Aniversario del Año de los Tiros. 4 de febrero de 1888-2023. Las Teleras.

El alumnado del CEIP Maestro Rojas también ha participado en esta programación con la exposición de dibujos, Reforzando la Memoria Colectiva. El Año de los Tiros a través de la mirada de los niños que se expondrá sobre la fachada de la Plaza de Hijos Ilustres, con la colocación de pancartas alusivas a la temática y murales en papel continuo.