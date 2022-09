El plan de concertación de la diputación, un balón de oxígeno para los municipios

Más de 47 millones de euros ha destinado, desde 2020, la Diputación Provincial de Huelva a ayudas para los municipios a través de los planes de concertación. La cuantía, en ocasiones, supera a la percibida por los consistorios a través de la participación de tributos autonómicos y estatales.

Los alcaldes y alcaldesas que gestionan el día a día de los ayuntamientos onubenses y que abren esa primera puerta a la que el ciudadano llama cuando tiene una necesidad, conocen de sobra la importancia de estas ayudas. Ellos sí son conscientes de la importancia de estas ayudas que concede la Diputación Provincial de Huelva para la prestación de un buen servicio a su propia vecindad y a quienes vienen a visitar y a disfrutar de sus pueblos.

Las ayudas, que deben ser debidamente justificadas están ajustadas a determinados parámetros como el número de habitantes o el de personas desempleadas y pueden ser destinadas a un importante número de actividades e inversiones: desde contratación de personal, gastos de suministros, obras, la mejora del estado de caminos y senderos, la implementación de acciones que fomenten la igualdad, a tecnología, modernización y adquisición de nuevos equipos informáticos, Objetivos Desarrollo Sostenible, el deporte, a la cultura…

María Eugenia Limón

Para, María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, “es importante que cada alcalde y cada alcaldesa sienta que tiene libertad a la hora de elegir uno u otro destino para estas ayudas, pues no todos los municipios tienen las mismas necesidades o prioridades. Son grandes los esfuerzos que se hacen para avanzar en la autonomía propia de cada municipio, en el caso de los más pequeños, a la autonomía se suma el elemento de la igualdad. Cuando se le facilitan recursos a las zonas menos pobladas y con menor posibilidad de obtenerlos por sí mismos, se está invirtiendo en igualdad y en vertebración territorial, algo esencial para alcanzar el reto demográfico y combatir la despoblación. Las políticas de concertación de la Diputación están inspiradas en varios principios, por un lado la unificación y simplificación, por otro la transparencia, la apuesta por lo digital, que el propio procedimiento sea electrónico y, por último, la planificación. Se trata de que las ayudas sean ágiles y estén lo antes posible disponibles para su ejecución. Su destino no es otro que el bienestar ciudadano.”

La concertación en cifras

destinados a ayudas de concertación con los municipios en el período 2020-2022. 15 municipios y entidades locales de menos de 1.000 habitantes y 3 mancomunidades han recibido ayuda para la prestación de servicios, y apoyo técnico en materia de contabilidad y presupuestos.

y entidades locales han recibido ayuda para la prestación de servicios, y apoyo técnico en materia de contabilidad y presupuestos. Casi 3000 contratadas en los dos últimos años.

en los dos últimos años. 3.684 peticiones asistidas desde 2020 hasta la fecha.

Inmaculada Morales

La ayuda recibida por la Diputación de Huelva es fundamental y más en un pueblo con tantas dificultades económicas como es el caso de La Nava. El Plan de Concentración que recibimos, es una ayuda económica, cultural y de infraestructura vital para el desarrollo del día a día en nuestro ayuntamiento. De no ser por él, sería inviable poder hacer inversiones por nuestros propios medios. El Ayuntamiento de La Nava subsiste en una gran parte gracias a esas ayudas que nos llegan de manera directa por parte la Diputación de Huelva, cuya preocupación número uno es siempre el bienestar de los pueblos de la provincia.

Rafael González

La concertación es de vital importancia para los municipios, sobre todo, para los más pequeños que disponemos de menos recursos. El objetivo es la mejora de la prestación de los servicios que son competencia de los municipios. La asistencia técnica y material nos permite dar servicios que serían muy difíciles de cumplir con nuestros limitados recursos y, lo más importante, la asistencia económica, es una clara apuesta de la Diputación Provincial por el municipalismo. Con ello se impulsa la capacidad de los municipios para ejercer su autonomía, permitiendo que seamos nosotros quienes decidamos donde invertir esta ayuda económica. Con ella podemos mejorar infraestructuras, realizar actividades u optimizar servicios que serían inviables de llevar a cabo sin estos recursos.

Diego Pichardo

La concertación actual de Diputación ha supuesto una revolución satisfactoria en los ayuntamientos. Gracias a esta financiación se han ejecutado muchas actividades y proyectos importantes en los municipios que serían imposibles de llevar a cabo sin esta financiación extra. En Rociana, ha servido para implantar un ascensor en el edifico del Ayuntamiento y así eliminar todas las barreras arquitectónicas existentes, entre otras muchas cosas. Ahora notamos en la Diputacion, una administración cercana y sensible a los municipios onubenses.

Rocío Díaz

La concertación sirve para dar un respiro a los ayuntamientos que necesitamos ayuda económica para poder dar trabajo a los vecinos y vecinas del municipio. Nosotros, desde que entramos en el gobierno, intentamos darle un empleo a los habitantes más necesitados de Minas de Riotinto y la ayuda económica nos aporta un gran respiro para la bolsa de empleo, que tanta ayuda genera entre los más necesitados.

José Manuel Zamora

Uno de los principales valores de la concertación de la Excelentísima Diputación de Huelva es que respeta la autonomía local, aportando recursos económicos a los ayuntamientos pero siendo estos los que toman la decisión de a qué se destina según las necesidades de cada pueblo y de cada anualidad. En el caso de mi ayuntamiento supone una aportación del 3,5 por ciento del total del presupuesto de ingresos de este año, y se destina a actividades culturales y deportivas con las distintas asociaciones e incluso alguna que otra inversión municipal de forma puntual.

Arturo Alpresa

Para los Ayuntamientos de los pueblos que recibimos los planes de concertacion de la Diputación Provincial supone una gran ayuda para llevar adelante tanto el día a día como proyectos tan interesantes e importantes como en nuestro caso es el Sendero del Contrabando. Unos planes que permiten invertir y acondicionar caminos y senderos como el de nuestro pueblo. Un sendero que discurre por el borde justo del cauce del río Tinto y que nos permite poner en valor y enseñar al mundo una ruta que estuvo oculta, dormida y olvida y que hoy en día permite al viajero y al senderista disfrutar de la belleza y tranquilidad del tinto a su paso por las tierras del condado, Villarrasa que es Corazón del Condado invita a todos los curiosos y visitantes a descubrir este sitio tan idílico, tranquilo y al mismo tiempo misterioso que os descubrirá lugares nunca antes visto y donde podréis disfrutar de Molinos Harineros en un gran estado de conservación.