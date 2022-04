“La nueva clínica es accesible, cercana y cómoda para nuestros pacientes”

La doctora Elisa Fernández, licenciada en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Estética, ha conseguido que la provincia de Huelva luzca uno de los rostros más bellos del panorama nacional. Desde su centro ubicado en la Avenida de la Ría, y, ahora también, desde el nuevo centro ubicado en la nueva zona de expansión del Huelva, el ensanche Sur, Fernández y su equipo llevan a cabo numerosos tratamientos faciales y corporales, servicios siempre basados en la profesionalidad, experiencia, calidad y técnicas más punteras.

-Doctora ¿Qué supone la apertura de este nuevo centro?

-Nuestra nueva clínica es clínica que nace con ADN Onubense pero con apertura al mundo, es el resultado de muchos años de esfuerzo y dedicación al cuidado de nuestros pacientes, hemos decidido apostar por nuestra ciudad e invertir todas nuestras ilusiones en nuestra tierra. Para nosotros, nuestros pacientes son lo más importante, por ello hemos realizado un esfuerzo muy importante tanto tecnológico como de confort, en todos nuestros servicios médicos y estéticos.

Una Clínica accesible, cercana y cómoda para todos nuestros pacientes, decorada por artistas y diseñada por uno de los mejores estudios de arquitectura de Huelva, nuestra ilusión hecha realidad.

La Clínica se ha construido con visión de futuro en la nueva zona de expansión del Huelva, El ensanche Sur, y se ubica en la calle alcalde José Antonio Marín Rite 1-2, su orientación sur, su cercanía con el mar y sus enormes ventanas nos garantizan poder disfrutar de la Luz de Huelva.

-¿Qué tratamientos faciales se llevan a cabo en la clínica Elisa Fernández?

-En nuestro constante afán de superación hemos incorporado numerosos tratamientos a nuestro porfolio médico, nuestras residencias en diferentes clínicas de España, Europa y América nos han acercado a nuevas técnicas y procedimientos para poder brindar a nuestros pacientes nuevos y novedosos servicios que se irán aumentando conforme pase el tiempo, siempre actualizándonos y desarrollando nuevas técnicas y procedimientos.

Estamos especializados en tratamientos faciales y corporales para lograr un rejuvenecimiento no quirúrgico de la cara principalmente, y también de cuerpo, de forma muy natural así como para realzar aquellos rasgos que más te caracterizan y te aportan belleza y armonía.

Algunos ejemplos de estos tratamientos son relleno de arrugas, aumento pómulos, mentón, bioplastia, rinomodelación, flacidez facial, aumento y perfilado de labios, mesoterapia con vitaminas, mesoterapia con ácido hialurónico, peelings médico superficiales y medios, hilos tensores, limpieza de cutis, tratamiento hidratante, tratamiento reafirmante, tratamiento antiarrugas, tratamiento antiarrugas con BTX, microneedling, tratamiento luminosidad, relleno de ojeras, carboxiterapia, factor de crecimiento plaquetario, rellenos con acido hialuronico, rellenos de hidroxiapatita cálcica, rellenos de acido polilactico, vitaminas, hidroxiapatita cálcica, mesoterapia capilar, consejo nutricional o limpieza facial profunda AQUAPURE.Además, en breve comenzaremos con la Unidad de Cirugía Menor Avanzada ofreciendo un amplio abanico de tratamientos.

-¿Cuál es el perfil medio (edad, sexo, motivos....) del paciente que acude?

-La diversidad es nuestro lema, tenemos pacientes desde los 18 años a los 85 años, tanto hombre como mujeres. Es muy importante y además está muy de moda cuidarse, sentirse bien con uno mismo nos permite afrontar la vida con positividad y alegría. La edad biológica ” ya no existe” cuidarse y cuidar de los demás nos hace ser siempre jóvenes de cuerpo y mente.

-¿Qué factores son los que afectan y perjudican nuestra piel?

-Principalmente el sol y los hábitos de vida no saludables. En esta tierra con tantas horas de sol al año, hay que cuidarse con mimo la piel y protegerla a diario, ya que el sol es el causante del fotoenvejecimiento y del envejecimiento prematuro de la piel (arrugas, manchas, cáncer de piel…). Antiguamente no se le daba la importante debida, ahora sabemos que si queremos tener una piel bonita y sana, debemos cada día de nuestra vida, aplicarnos protector solar. Por otro lado, el tabaco y alcohol, asi como no beber suficiente agua y no comer de forma saludable (necesitamos carne, pescado, fruta y verdura y evitar azucares refinados) también favorecen el envejecimiento prematuro de la piel.

-La innovación tecnológica se incorpora cada vez más a la medicina, como es el caso de su clínica. ¿Qué herramientas utilizan para las pruebas, tratamientos o intervenciones?

-La medicina en general y la medicina estética en particular se encuentra en un momento de revolución tecnológica muy importante, la incorporación de nuevos materiales y equipos abre nuevos campos en el trabajo diario de los doctores que nos dedicamos a tan apasionante profesión.

Nuestra Clínica es un Clínica conectada, ofreciendo a nuestros pacientes los servicios más avanzados en interacción con la misma, el portal del paciente, la app del paciente, el tele diagnóstico y la cita online.Nuestra última incorporación de tratamiento tecnológico es el famoso AQUAPURE , tratamiento de limpieza profunda con la última tecnología ciclónica y de electroporación para conseguir una piel limpia y sana de una manera relajante y placentera.

-¿Qué consejo darías a un lector que tiene problemas faciales, estéticos o capilares, pero no se atreve a ir a una clínica estética? ¿O que simplemente quiere retocarse alguna parte de su cuerpo?

-Hoy en día los pacientes están informados y preparados a la hora de elegir al profesional que quieren o necesitan, la interacción con las redes sociales, las publicaciones y vídeo explicativos siempre que sean realizados por médicos especialistas en el área estética ayudan a resolver dudas y mitos sobre la medicina estética, aunque considero que lo más importante es que acudan a buenos profesionales en el área estética y que se dejen aconsejar para poder conseguir los mejores resultados posibles.