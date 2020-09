Una chispa de soldadura se baraja como hipótesis del origen del fuego de Almonaster

La chispa de una soldadura (o de una radial, en su defecto) ha podido ser el detonante del peor incendio del año en España, el de Almonaster la Real. Esa es la hipótesis que más peso tiene en estos momentos para los investigadores, como ha podido saber en primicia Huelva Información.

La ubicación también está clara en el supuesto más relevante para los encargados de las pesquisas: las inmediaciones de un pinar cercano a la presa de Cueva de la Mora, junto a la rivera Olivargas.

Fuentes del caso indican a este periódico que a los efectivos de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) no les ha sido difícil localizar la zona cero. Cuando un pino sale ardiendo, sus hojas se congelan y miran en dirección contraria al fuego, quizá en un último intento por protegerse. Los investigadores solo tienen que girar hacia atrás la moviola para encontrar el origen del desastre.

En base a esta hipótesis, una negligencia en unos trabajos de mantenimiento vinculados a la modernización y puesta en funcionamiento de la presa de Cueva de la Mora estaría detrás del suceso. El dique, construido en 1971, se encuentra prácticamente a los pies del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en el término municipal de Almonaster la Real. Muy cerca están la mina de Aguas Teñidas y los núcleos urbanos de Valdelamusa (Cortegana), La Juliana y Cueva de la Mora (ambos almonasterenses).

Las fuentes consultadas por este diario no aclaran por el momento si se ha identificado ya o no a la persona o personas que se encontraban trabajando allí al mediodía del 27 de agosto, cuando se desató la tragedia. Esta tarea corresponderá al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

La delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, afirmó ayer que se está investigando la causa y aseguró que "todavía no se conoce, el punto del origen sí se tiene localizado, pero aún no se sabe ni los posibles autores", si bien se parte de que "no ha sido intencionado".

Pese a las pesquisas preliminares de la BIIF –muy oportunas, puesto que a los pinos pueden empezar a caérseles sus elocuentes hojas una semana después del siniestro–, no será hasta que se dé por extinguido el incendio cuando se realice una investigación más exhaustiva sobre el terreno. Y luego habrá que esperar varios días para que las sospechas del cuerpo de la Junta de Andalucía y del Seprona se materialicen en el correspondiente informe para la autoridad judicial y en las pertinentes imputaciones.

Por el momento, la gravedad del incendio por su magnitud es manifiesta. Como precisan las fuentes consultadas por este periódico, las hectáreas arrasadas por las llamas se acercan a las 18.000. El perímetro afectado supera las 20.000 hectáreas.

Las previsiones del Infoca son que, si las condiciones meteorológicas acompañan, el incendio de Almonaster pueda quedar extinguido en las próximas horas. Por el momento se mantienen varios retenes en el campo realizando labores de refresco de los puntos calientes

Al cierre de esta edición todavía quedaban algunos focos activos, uno de ellos ubicado entre la mina de Aguas Teñidas y La Zarza. En ellos arden las pequeñas islas de vegetación que se han salvado de las llamas después de que se aviven los troncones que, al perder la humedad, siguen incandescentes.

Por otra parte, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, destacó ayer el "compromiso desde el minuto uno" del Gobierno andaluz en el incendio forestal, así como el "trabajo sin descanso" de los profesionales en las labores de extinción.

López, que participó junto la coordinadora de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del PP andaluz y consejera del ramo, Carmen Crespo, en un encuentro con alcaldes y concejales populares de los municipios damnificados, agradeció a la Junta de Andalucía el "inmenso trabajo para combatir las llamas y preservar la seguridad de los ciudadanos".

En dicho encuentro se trasladaron a los regidores municipales las actuaciones y planes que está trazando el Gobierno de Andalucía para la recuperación ambiental, social y económica de los municipios perjudicados, "con la firme apuesta de recuperar la zona".

Desde Izquierda Unida Huelva se anunció que se va a registrar una iniciativa en el Parlamento Andaluz, a través del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, para que Carmen Crespo informe sobre las medidas de prevención y restauración forestal que se acometerán en la zona afectada, ya que la provincia "acumula más del 70% de la superficie forestal quemada en Andalucía en los últimos cuatro años.

El coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, considera "urgente" poner en marcha un ambicioso plan para "defender a la provincia de Huelva de más incendios" y propone la puesta en marcha de planes de empleo vinculados a la conservación, limpieza y restauración forestal, así como una nueva política que aborde la reforestación con especies autóctonas.

El Partido Comunista de Andalucía instó a las administraciones "a garantizar, mediante los instrumentos que tienen a su disposición, que todo lo perdido por los vecinos, así como los daños causados por el incendio, sean restaurados íntegramente. Pero sobre todo a garantizar que esto no vuelva a suceder".