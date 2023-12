Hasta 16 carrozas desfilarán este 5 de enero en la icónica Cabalgata de Higuera de la Sierra

Con mucha ilusión y mimando cada mínimo detalle para que todo salga a pedir de bocas el próximo 5 de enero. Así se sienten los vecinos y vecinas de Higuera de la Sierra ante la inminente salida de su Cabalgata, "una de las más especiales y de mayor arraigo de Andalucía", tal y como la ha calificado Gracia Baquero, diputada provincial.

Durante su presentación este jueves, Baquero ha querido poner en valor las bondades de una cabalgata centenaria, hecha "de pedacitos de ilusión de todos sus participantes". Una seña de identidad que la hace única y esperada, no solo por la ciudadanía higuerense, sino por buena parte de la provincia y también de fuera de nuestras fronteras. No en vano, la Cabalgata de Higuera, ha sido "catalogada como fiesta de interés turístico de Andalucía e incluida en el catálogo de patrimonio histórico", ha recordado la diputada, gozando de reconocido prestigio y recibiendo año tras año a centenares de visitantes que no quieren perderse un evento de estas características.

Aunque de su organización se encarga una asociación, la Cabalgata de Higuera "es el esfuerzo de todo un pueblo" que junto al esfuerzo de su Ayuntamiento no deja nada al azar. En total, este año desfilarán 16 carrozas inmóviles, decoradas con motivos bíblicos que otorgan al municipio durante unas horas de una representación histórica sin igual.

Estas carrozas "pondrán el broche a estas Navidades", reconoce Baquero, convirtiéndose como ya es tradición "en uno de nuestros recursos turísticos más atractivos". No en vano, gracias a la majestuosidad de la Cabalgata, "Huelva vuelve a ponerse en el mapa".

Más de un centenar de participantes

Como novedad, este año participarán tres carrozas de fantasía, compuestas por la estrella y los tres Reyes, y otras trece 'de pobres', todas ellas diseñadas en torno a un pasaje del Antiguo y el Nuevo Testamento, todas ellas inmoviles, ha explicado Mª Luz García, presidenta de la Asociación Cultural y Social Cabalgata de Reyes Magos Higuera de la Sierra.

Abrirá la cabalgata la escolta de caballos y la estrella de oriente, seguida por trece carrozas con nombre propio: Sabed que voy a ser madre, María templo de Dios vivo, El Mesías está por nacer, Herodes ve peligrar su trono, Tranquila María buscaré posada, El Nacimiento, Guiados por un ángel, La Sagrada Familia espera visita, Jesús cree en el amor de su madre, ¿Dónde has escondido a tu hijo?, Juan conoce a su primo Jesús, Juego de Jesús y Melchor, Gaspar y Baltasar.

Entre ellos, ha relatado la representante de la asociación, los visitantes podrán deleitarse con "la bandas de música, una veintena de pastores andando, el coro de campanilleros y la escolta de caballos".

Con esta puesta en escena, desde la asociación "estamos convencidos de que va a ser del agrado de los visitantes" por ello, "queremos invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar de esta Cabalgata".

Una cabalgata de "magnitud nacional"

Para el alcalde del municipio, Mario Domínguez, el desfile supone un momento muy esperado del año y un verdadero privilegio participar de el. La Cabalgata, a la que identifica como "una de las más bonitas de España" y de las más importantes de Andalucía "por su antigüedad y prestigio", contará este año "con una línea directa económica" lo que posibilitará su viabilidad y consolidación para los próximos años, según ha anunciado el regidor.

Esta ayuda financiera, permitirá a la Cabalgata "no tener que depender solo del ayuntamiento o de las actividades que se realicen durante el año". Asímismo, estos días se está tratando de proyectar su interés junto con otros proyectos municipales, más allá de nuestras fronteras. "Hace pocos días se propuso en el Congreso de los Diputados que se catalogase el Belén viviente de Higuera como patrimonio inmaterial de la Unesco y esperemos que se apruebe". Una aprobación que generaría una inyección de liquidez muy importante para las arcas municipales.

El alcalde ha concluido su intervención recordado la importante proyección que ha tenido la Cabalgata durante los últimos años fuera de Andalucía. "En 2016 un hombre de Santander aseguraba haber venido directamente a ver nuestra Cabalgata durante los últimos dos años porque la había descubierto a través de las redes sociales". Todo ello nos habla de "la magnitud nacional" de este evento.

La cabalgata higuereña, una de las que mayor arraigo tiene en la región andaluza y una de las más antiguas del país, está catalogada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía por la Consejería de Turismo y Deporte; declarada como Manifestación Sociocultural Objeto de Especial Atención, por la Diputación Provincial de Huelva, e incluida en el catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz, además de haber sido galardonada en la segunda edición de Pueblos Mágicos de España para 2021 en la categoría Eventos Culturales.

Además de la esperada Cabalgata, Higuera de la Sierra cuenta con un extenso programa de actos navideños en torno a la efeméride de la llegada de los Magos. Además del pregón de la Cabalgata que este año pronunció Irene Santos en la Iglesia Parroquial de San Sebastián, los higuereños han podido disfrutar de actividades como el IX Belén Viviente, el Mercado Navideño del parque El Charcón o la llegada del Paje Real. Todo el pueblo espera ya, de cara al nuevo año, la llegada del Heraldo Real, el día 4 de enero y que saldrá desde la plaza de las Flores a partir de las 20:00 y la gran Cabalgata, que concluirá a la misma hora con un espectáculo de fuegos artificiales y posterior desfile desde la avenida de la Cabalgata hasta la Plaza de la Constitución.