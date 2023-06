La campaña alemana no afecta a la exportación de fresas de Huelva al estar en fin de temporada

La campaña de la plataforma alemana Campact para promover que los supermercados de ese país no vendan fresas de Huelva no se está notando en la exportación de esta fruta porque la temporada está "casi finalizada", según ha informado a Efeagro la Federación de Productores y Exportadores de Fresa onubenses Freshuelva.

La temporada de producción y comercialización de la fresa está casi finalizada por lo que la iniciativa alemana no está repercutiendo de forma práctica en las ventas. No obstante, Alemania es el primer destino de exportación para la fresa de Huelva, con un 30% del total de esas ventas exteriores, han recordado las fuentes, por lo que el sector espera que la campaña de la plataforma germana no tenga repercusiones en el futuro.

Freshuelva se ha remitido al comunicado difundido este miércoles por la Interprofesional Andaluza de la Fresa y los Frutos Rojos (Interfresa), que tildó de "insidiosa y dañina" para el conjunto del sector la llamada al boicot de Campact, quien por su parte instó a la ciudadanía a solicitar que los supermercados alemanes no ofrezcan el fruto procedente de Huelva.

La interprofesional ha destacado que la información que comparte la campaña es "falsa y acusa al sector de faltas graves y de cometer acciones ilegales", y ha apelado a "la responsabilidad de las autoridades y administraciones públicas para que actúen con prudencia y en aras del interés general. Exigimos que cualquier comentario tome como base la información rigurosa y el conocimiento técnico".

Es "falso", ha apuntado Interfresa, que "la industria de la fresa está explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana" o que "se bombean enormes cantidades de agua".

La consejera andaluza de Salud, Catalina García, ha calificado como "un delito contra Andalucía" la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante el boicot en Alemania a la fresa onubense y ha afirmado que son "los hooligans del Gobierno de España contra Huelva". En la sesión de control en el Parlamento andaluz, la consejera, que ha mostrado folios con los tuits que publicaron Sánchez y Ribera tras la noticia del boicot, ha dicho que "esto sí es un delito contra Andalucía directo".

También la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, por su parte, ha mostrado su "indignación" por el boicot iniciado por organizaciones de consumidores de Alemania a los frutos rojos de la provincia y que "esto sea apoyado por el Gobierno de España, por un presidente que nos representa a todos los españoles", algo que ha tachado de "completamente inaceptable".

Ha incidido en que le parece "un comportamiento inaceptable por parte del presidente y de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en Andalucía y en Huelva no lo vamos a permitir". Verano ha destacado que los frutos rojos son "muy importantes" en la provincia y que es algo "de lo que todos comemos en Huelva" y un sector "muy importante para la economía de la provincia", por lo que ha lamentado de nuevo que "se intente vetar" en mercados extranjeros, asegurando que desde la Junta "se alzará la voz" para decir que "no están de acuerdo" con este veto