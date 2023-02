Las burritas Flavia y Ainhoa limpian las playas de Doñana.

Las burritas Flavia y Ainhoa comienzan su trabajo ataviadas con sus arneses y cestos de recogida. Cuatro integrantes de Mujeres por Doñana las han traído desde las instalaciones de la Asociación El Burrito Feliz en Huelva para que desarrolle una de las más llamativas actividades a las que se pueden incorporar los rucios: la limpieza de basura en la costa de Doñana.

El equipo se despliega y "sin prisa, pero sin pausa", van recogiendo con sus bastones-pinza todo el plástico y residuos que cada día se hace visible en las orillas. Unos residuos a los que ya se denomina basuraleza y que comprenden envoltorios de bebidas, restos de útiles de pesca y, sobre todo, los plásticos que aumentan cada día la visión más negativa de una sociedad descuidada y consumista.

También observan -preocupadas- "que este año han aumentado sensiblemente los restos de cadáveres de aves marinas en la costa", "sin que puedan comprender el motivo de esta alta mortandad animal en el entorno natural", apuntan.

Después de recibir como premios zanahorias y galletas sin azúcar, llega el momento de subir al remolque de transporte para volver a sus bosques de Doñana. Concluye así la jornada de trabajo de la brigada de limpieza playera más simpática del planeta: Los burros limpiacostas de Huelva.

Esta original iniciativa nacida en la Provincia de Huelva ya se está repitiendo en lugares como la costa francesa donde, desde hace poco, y en vista del éxito andaluz han decidido poner en marcha unidades de burros limpiacostas.

De igual forma, y hace unos meses, integrantes de Mujeres por Doñana fueron invitadas al País Vasco para realizar con asnos del norte de España la mencionada actividad. Estos burritos no llevan prácticamente ningún peso ya que este tipo de basura está constituida por materiales muy ligeros y, según las ecologistas, “disfrutan de la playa tanto como nosotras”.

En esta asociación trabajan por incorporar a los animales a este tipo de actividades, "sin sufrimiento ni esfuerzo, para que puedan seguir viviendo entre nosotros sin riesgo a desaparecer", subrayan.