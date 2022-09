El ayuntamiento de Almonte y el comité de empresa exigen a FCC el abono inmediato de las nóminas pendientes a los trabajadores de limpieza

Desde el comité de empresa han agradecido el papel del Ayuntamiento de Almonte en este conflicto que mantienen los trabajadores con FCC y han reconocido que el equipo de gobierno está realizando, incluso, gestiones a las que no está obligado ni le corresponde con el objetivo de encontrar una solución a este conflicto laboral.

Segunda jornada de movilizaciones

Este viernes se ha celebrado la segunda de las concentraciones convocadas por la huelga del personal de FCC Almonte para la recogida de basura y limpieza viaria y que afecta también a El Rocío y Matalascañas. UGT denuncia que la empresa ha abierto expediente discilplinario a algunos miembros del Comité de Empresa y a personal de los servicios mínimos

A dicha concentración ha asistido la mitad de la plantilla mientras que la otra mitad permaneció en el centro de trabajo donde finalmente se han producido diversas reuniones tras las que la empresa se ha comprometido a estudiar de nuevo los servicios mínimos y valorar las propuestas del comité que considera excesivos en alguno de los servicios, según la Resolución de la Consejería de Empleo y de cuya fórmula porcentual al servicio diario no se comparte hasta el punto, de que desde la UGT, se está estudiando su posible impugnación según sus responsables sindicales en el conflicto.

Por parte del comité se ha puesto de manifiesto también la necesidad de que la empresa pague inmediatamente la nómina de agosto y se siente a negociar el resto de puntos que han motivado esta huelga, por lo que se espera que este sábado tras la nueva concentración anunciada a las 10:30 horas en la plaza del ayuntamiento de Almonte, tenga lugar una nueva reunión donde se trabaje para tratar de ir solucionando el conflicto.

Desde La UGT se ha rechazado de plano el criterio que aplica la empresa de: si el Ayuntamiento no cumple con sus pagos yo tampoco cumplo con los míos y dejando a la plantilla sin cobrar sus nóminas, pues entre otras cosas no hablamos de una empresa pequeña sin recursos si no de una de las importantes del país: El Grupo FCC cerró el ejercicio 2021 con un resultado neto atribuible de 580,1 millones de euros, más del doble del registrado en el ejercicio anterior.

Los trabajadores no debían verse afectados por las relaciones entre empresa y los ayuntamientos ya que desde la UGT se tiene claro que el personal no puede servir de chantaje para cualquiera de las partes: el personal no puede ser utilizado y esta situación debería estar penada legalmente en todos los futuros pliegos de condiciones para cada ámbito de las administraciones públicas.

De momento, continúa la huelga y el día 7 habrá una nueva concentración en la Plaza Virgen del Rocío de Almonte esperando que la empresa se avenga a negociar una solución al conflicto.