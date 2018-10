Los alumnos exigen soluciones ya a la masificación en el instituto

Los alumnos del IES Delgado Hernández (Bollullos), comenzaron en la jornada de ayer una serie de concentraciones a la puerta del centro docente para reivindicar mejor acondicionamiento en las aulas y soluciones al problema de masificación de estudiantes que sufre el instituto.

Máximo Valdivia, estudiante de 2º de Bachillerato y delegado de alumnos, explicó los pormenores de la situación que arrastran desde hace varios años. De esta forma, muchas de las aulas se encuentran masificadas con 40 alumnos por clase o incluso más, lo que supone que el calor sea todavía más insoportable. Valdivia señaló que, en su clase, con 42 alumnos, han tenido que estar soportando "unas temperaturas de una mínima de 30 grados durante todos estos días". Y la situación se agrava al no contar con dependencias suficientes para que el alumnado pueda dar sus clases. Por ello, demandan que mientras se presenta una propuesta firme para ampliar las dependencias docentes, se instalen con prontitud caracolas que permitan que los alumnos tengan su clase de referencia y no haya tantas personas por aula, ya que ahora, debido a la masificación, tienen que ir rotando e incluso a veces no tienen pupitres donde dar las clases. Valdivia comentó que incluso tienen que acudir a dependencias que "no son viables para dar clases", como la cocina, "queremos estudiar, que es lo importante", declaró.

Por todo ello, la presidenta del AMPA, María de Mar Martín, informó que lo más prioritario era la instalación de estas aulas prefabricadas, que supondrían la reubicación de los alumnos y el problema de las altas temperaturas no se agravaría con la masificación por clase. El problema empeora, sobre todo, para los alumnos de 2º de Bachillerato que se enfrentan a las pruebas de selectividad a final de curso. Martín señaló que la concesión de las caracolas está hecha desde abril, sin embargo, desde educación les han informado que llegarán en dos meses, y los alumnos que tienen selectividad en junio se exponen a tener que cambiar hasta de profesorado y metodología con el curso muy avanzado, cuando finalmente cuenten con las aulas provisionales.

El próximo jueves la presidenta del AMPA se reúne con la delegación de Educación en Huelva, y espera que al menos la llegada de las nuevas caracolas sea inminente. De no ser así, anunciaron tanto el AMPA como el alumnado, que seguirán reivindicando unas peticiones que consideran prioritarias para poder desarrollar sus estudios. Mientras tanto, el delegado de alumnos explicó que seguirán con estas concentraciones hasta el próximo martes y que hoy llevarán a cabo el paro general que se hace en Huelva y Sevilla, para reivindicar mejoras en el acondicionamiento de las aulas. Asimismo, Martín explicó que en el instituto hay instalados 13 aparatos de aire acondicionado, cuyos gastos han sido sufragados por el AMPA, para paliar los efectos de las altas temperaturas en los alumnos. De hecho, dos alumnos han tenido que ser atendidos por emergencias sanitarias al sufrir cuadros de desmayo y malestar físico provocado por el calor. A esta situación, se suma el cambio brusco de temperaturas entre las clases que tienen aire acondicionado y las que no, llegando a medirse 36 grados en algunas de ellas.

Por su parte, Valdivia señaló que la climatización es necesaria en al menos toda la zona del instituto orientada al este, que recibe el sol desde que amanece hasta las 15:00. La representante del AMPA apuntó que desde la asociación están supliendo las deficiencias del instituto, no solo con los aparatos de climatización sino con otras cuestiones. Martín señaló que llevan tres años solicitando mejoras en el centro escolar, aunque desde delegación decían no conocer la problemática del instituto. Martín no quiso entrar en polémica y dijo que confía en que ya que lo saben actúen pronto. El alumnado estuvo acompañado por algunos padres y madres , y por representantes de IU, a nivel local y provincial, y de Podemos.