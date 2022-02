Vox señala que el vertedero de Nerva "no" se puede cerrar "hasta que haya una alternativa"

"Hasta que haya una alternativa para seguir tratando los residuos de la industria química de Huelva, Sevilla y Cádiz, el vertedero de Nerva no puede ser cerrado". Son palabras del parlamentario de Vox por Huelva en Andalucía, Rafael Segovia, quien destacó que su formación se caracteriza "por la sinceridad y la claridad a la hora de exponer opiniones" y sobre el vertedero de Nerva, "queremos hablar sin demagogia ni medias verdades como sí están haciendo otros partidos".

"Lo demagógico es decir que el vertedero de Nerva se puede cerrar en estos momentos. Si se cerrara ahora, qué íbamos a hacer con los residuos de la industria química de nuestra región. Habría que cerrar la industria de Huelva y del Campo de Gibraltar porque si no tienen dónde dejar los residuos la industria no podría estar en funcionamiento".

Rafael Segovia recordó, que el pasado mes de junio, Vox ya expresó que el vertedero "no se puede cerrar hasta que encontremos una alternativa en nuestro país". "Nos parece indecente enviar nuestros residuos a otros países pobres y por esa misma razón, nos parece incluso más humillante que nos envíen residuos de otros países. Estamos en contra de que el vertedero de Nerva reciba residuos de países de fuera. Hay mucha hipocresía en ese tema del ecologismo porque la gente lo que quiere son los residuos fuera. Los residuos tenemos que tratarlos, reciclarlos y si no, almacenarlos nosotros. La gente de Nerva cuenta con nuestro apoyo, pero tenemos que buscar una alternativa y hasta que no tengamos esa alternativa no se va a poder cerrar".

Asimismo, Segovia acusó a Juanma Moreno de "estar engañando sistemáticamente a los andaluces cuando pide el cierre progresivo del vertedero". "Cuando dice que se está cerrando el vertedero progresivamente está engañando a la gente porque está dando por hecho que si metemos una materia que ocupa mil metros cúbicos, podemos cerrar mil metros cúbicos, eso es engañar a la gente"."Hay que decir la verdad y ser valiente. Vox no va a engañar a los vecinos de Nerva. No se puede cerrar el vertedero hasta que no haya una alternativa, hay que buscar una alternativa y debe ser en nuestra región", insistió. "Los mismos que están pidiendo el cierre saben que no se puede cerrar y los que están diciendo que lo están cerrando progresivamente, también mienten".

Sobre el cruce de acusaciones entre el Gobierno de Juanma Moreno y el Gobierno central, Rafael Segovia señaló que "es una muestra más del fracaso del sistema de las autonomías". "Moreno Bonilla le ha echado la culpa al Gobierno central y el Gobierno central culpa al Gobierno de la Junta de Andalucía. Los culpables son los dosporque el Gobierno central necesita el permiso de la Junta para que esta materia venga aquí".