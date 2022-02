Multitudinaria concentración para pedir el cierre del vertedero de Nerva y el cese de la entrada de más residuos procedentes de Montenegro

Una multitud de personas procedentes de diferentes puntos de la geografía comarcal, pero sobre todo de Nerva, se concentraron ayer a las puertas del vertedero ubicado en la localidad minera para exigir el cierre de la polémica instalación y mostrar su rechazo frontal al traslado de los residuos tóxicos que están llegando desde Montenegro.

Las asociaciones y colectivos convocantes de esta nueva concentración son los mismos que secundaron la del pasado lunes a las puertas del Puerto, es decir: Izquierda Unida Nerva, Anti Vertederos Nerva, Anti Vertederos Zalamea, Ecologistas en Acción, Independientes Nerva, Nerva Salud y Dignidad, Partido Socialista Obrero Español de Nerva, Riotinto Salud y Dignidad, y Sentido Natural de Berrocal. Representantes de todos estos colectivos han marchado junto a decenas de personas que hace 25 años, cuando el vertedero de Nerva comenzó a funcionar, estaban en diferentes bandos, a favor y en contra del vertedero.

A la concentración también asistió la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, acompañada por los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera de Riotinto, encabezados por el de Nerva, José Antonio Ayala, así como otros primeros ediles de diferentes municipios de la geografía provincial. Tampoco quisieron faltar a la cita el senador del PSOE por la provincia de Huelva, Amaro Huelva y el coordinador provincial de IU, Marcos Toti, junto al líder de los izquierdistas local, Francisco Javier Moreno. Codo con codo, al lado de los representantes políticos, los líderes de la antigua plataforma antivertedero de Nerva, Fermín Capado, Paco Casero y Juan Romero, recorrieron los escasos 700 metros que separan a la barriada nervense de El Ventoso del vertedero. Todos apostaron por el cierre responsable de la polémica instalación.

A las puertas de la polémica instalación, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, volvió a incidir en el error histórico cometido hace 25 años con la elección de Nerva como punto de anclaje del vertedero y reconoció la labor de los que lucharon entonces para que no se pusiera: “Ya estamos todos en el mismo sitio para hacer posible el cierre. Nadie se tiene que sentir en un bando o en otro. Las Administraciones y la empresa han de saber que esto no puede seguir abierto. No vamos a parar. Esto hay que cerrarlo y todos han de saber que ya no hay vuelta atrás”.

En nombre de las asociaciones y colectivos convocantes, el periodista Ezequiel Martínez, presentador del programa de Canal Sur Tierra y Mar durante 21 años, dio voz a un manifiesto en el que los organizadores argumentan las razones por las que han creído conveniente manifestarse este día en el que se cumplen 134 años del ‘Año de los Tiros’.

Las personas que forman parte de las organizaciones convocantes, de diferentes ideologías, piden a las instituciones pertinentes, principalmente al Gobierno autonómico y central que, “el cierre del vertedero tiene que ser ya una realidad, que ya no hay más tregua, que la indignación la hemos transformado en coraje y valor, y que ya no vamos a parar de gritar que no queremos ser el retrete tóxico de Europa, que esta tierra no está en venta y que queremos justicia y dignidad, mucha dignidad”.

En la localidad minera nadie entiende cómo miles de toneladas de residuos peligrosos han recorrido más de 3.000 km. para depositarlos en su suelo, “en nuestras casas, en nuestro aire”. Y muestran su desacuerdo con las afirmaciones hechas desde la empresa gestora del vertedero, DSM, afirmando que “los residuos proceden de un astillero y no son especialmente peligrosos”. Para las organizaciones convocantes esa afirmación es una falacia: “¡Qué decimos nosotros: mentira! Todos son contaminantes, y los que más, el amianto y las arenas con hidrocarburos”.

Entre los argumentos que esgrimen para mostrar su rechazo y petición de cierre argumentan que, “nos vendieron el vertedero con falsas promesas, que algunas de las personas que están hoy aquí creyeron y otras no, pero eso hoy da igual, la Cuenca minera hoy más que nunca debe estar unida, esa es la única posibilidad de acabar con esta pesadilla que ya dura un cuarto de siglo. Así como le pedimos a la clase política que tenga altura de miras ante muchas situaciones, igual tenemos que tenerla quienes a día de hoy queremos lo mismo para nuestra tierra”.

Además, aprovecharon la ocasión para dejar claro que, “estamos aquí en pie y con ganas de avanzar para impedir también la instalación de una planta de tecnosuelos en Riotinto, porque esa no es forma de ayudar a desarrollar el sector turístico, más bien es la forma de terminar de destruir la comarca, pero no les vamos a dejar. No mientras estemos juntos”.

La concentración de coincidió con el 134 aniversario del conocido por todos como ‘Año de los tiros”, cuando el 4 de febrero de 1888 la ciudadanía de la Cuenca Minera plantó cara a la todopoderosa Company Limited con una multitudinaria manifestación que terminó de forma trágica a manos de un batallón del regimiento de Pavía. “Todas las personas aquí presentes sabemos lo que ocurrió. Esa marcha fatídica y pacífica está grabada en la mente de quienes aborrecemos las injusticias. Por quienes reclamaron sus derechos, debemos luchar nosotros también, se lo merecen tanto o más como nos lo merecemos nosotros y nosotras, así como las generaciones venideras. Porque luchar por nuestros derechos no es un delito, es un deber”, destacan.