La llegada de residuos extracomunitarios a Nerva colma la paciencia de la ciudadanía con una mezcla de rabia e impotencia

La ciudadanía de Nerva asiste desde comienzos de esta semana al traslado de las primeras toneladas de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de Montenegro, de las 120.000 previstas, con una mezcla de rabia e impotencia, hastío e indignación, acrecentados por la imagen que se está dando del pueblo a nivel nacional, muy alejada de la Nerva minera y culta, cincelada a lo largo de sus casi 140 años de historia como municipio independiente de Zalamea la Real.

Después de la concentración protagonizada por representantes de asociaciones y colectivos locales a las puertas del Puerto de Sevilla el lunes pasado, este viernes, coincidiendo con el 134 aniversario del Año de los Tiros, tendrá lugar una nueva concentración, esta vez a las puertas del vertedero de Nerva. La cita será a las 17:30. De esta forma, se volverá a poner de manifiesto el rechazo frontal de la ciudadanía de la localidad minera a la llegada de residuos extracomunitarios y la conveniencia de clausurar la instalación “por el bien de todos”.

Tras 25 años de explotación, la unanimidad respecto al cierre del vertedero no deja lugar a dudas entre todo tipo de asociaciones y colectivos locales. Incluso el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, calificó por primera vez de “error histórico” la instalación del vertedero en la localidad minera. “Esto ya no compensa en ninguno de los aspectos, ni económico, ni social, ni laboral, y por supuesto medioambiental. Los residuos han de gestionarse por el principio de idoneidad y proximidad, y Montenegro no está muy próximo a nosotros que digamos. Seguro que hay muchos vertederos por el camino que pueden cumplir con ese principio. Pedimos que cese ya la entrada de residuos y que se compense al pueblo de Nerva por este error histórico, y busquen una solución para los trabajadores de la planta”, aseguró el primer edil nervense.

Sin embargo, la manera de afrontar esta situación ha cambiado considerablemente. Más que la confrontación cuerpo a cuerpo a las puertas del vertedero, se busca perseverar en la unidad de acción para forzar a las administraciones autonómica y central a cerrar el vertedero desde el poder Legislativo.

En la actualidad hay un sentimiento generalizado en el seno de la sociedad local de que el vertedero ha sido “el gran fiasco” de los últimos tiempos para Nerva: “Nos lo vendieron como la solución a todos nuestros problemas con la intención de reindustrializar la zona. Iba a crear cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. Y lo único para lo que sirvió fue para dividir a los vecinos en dos bandos, durante más de dos décadas, y enterrarnos a todos en millones de toneladas de porquería tóxica para siempre”.

El veterano miembro de Ecologistas en Acción Huelva, Juan Romero, se ratificó en el hecho de que se haya convertido a Nerva en el retrete tóxicos de Europa: “Nos parece un disparate todo lo que está ocurriendo. Nos han condenado definitivamente a tener que convivir de por vida con más de 10 millones de toneladas de residuos tóxicos a 700 metros de la barriada más próxima, que es la de El Ventoso. Esto no ha beneficiado en nada al pueblo de Nerva, solo ha llevado a que un empresario gane muchísimo dinero a costa de todos”.

Romero valoró de forma muy positiva la reacción contraria y unánime de los alcaldes de la Cuenca Minera a la llegada de estos residuos. “Más vale tarde que nunca. Queremos que estos residuos no lleguen a Nerva y que no se conceda la ampliación que la empresa gestora lleva dos años esperando. Nerva ha cubierto ya su cuota de solidaridad. Ahora toca el cierre del vertedero y un plan de recolocación para los trabajadores, además de una firme apuesta por energías alternativas y renovables”, subrayó.

Otro de los históricos en la lucha contra el vertedero de Nerva, Fermín Capado, de la Plataforma Antivertedero, cree que, “ya va siendo hora de que los políticos de la Junta de Andalucía y el Gobierno central tengan en cuenta la opinión de la ciudadanía porque los nervenses nos merecemos tranquilidad después de tantos años de sufrimiento”.

Para la nervense Noelia Cabeza, representante de la organización Sentido Natural de Berrocal, “ya llevamos demasiados años de vertedero soportando la mierda de todo el mundo, ya va siendo hora de que se tome la decisión de cerrarlo porque no aguantamos más”. Por su parte, Tamara Fernández de la plataforma hermana a Alternativa Ciudadana en Riotinto subrayó que, “la salud es lo primero, y no podemos consentir que nos sigan tomando el pelo y nos consideren a esta comarca el culo del mundo”.

El portavoz de Alternativa Ciudadana: Nerva, Salud y Dignidad, José Luis Lozano, no puede ocultar la frustración que sienten en el seno de la plataforma. “Cuando lo único que queremos ya en este pueblo es el cierre del vertedero, ahora nos mandan un último regalito en forma de cientos de miles de toneladas de residuos extracomunitarios. Y no nos valen las explicaciones de ninguna de las dos administraciones porque tanto la central como la autonómica son igual de culpables. Es hora de que verdaderamente ese Gobierno del cambio que forman PSOE y Unidas Podemos, que tanto se cacarea desde Madrid, cruce la rivera del Jarrama y llegue a Nerva para revertir la situación que estamos viviendo. De momento lo único que llegan son cientos de camiones con residuos que no quiere nadie”, aseguró.

Desde la plataforma ciudadana pusieron en valor el frente común que se ha ido conformando desde la petición de la empresa gestora del vertedero a la Junta de Andalucía para ampliar sus instalaciones hace dos años, y pidieron a la ciudadanía que no ceda en el empeño de mostrar su rotundo rechazo a lo que consideran “una nueva afrenta a la dignidad del pueblo”.

En este sentido, pidieron que la ciudadanía se una en el “titánico esfuerzo, fundamental para el futuro de nuestra tierra, dejando atrás los sinsabores de un camino que ha resultado ser demasiado largo e ingrato, juntándonos en esta complicada empresa, hasta desembocar en la recuperación de ese bienestar social que nos fue arrebatado con la imposición del vertedero, hace ya más de un cuarto de siglo”.

Desde la plataforma ciudadana creen que, “esta nueva afrenta a nuestra tierra, lejos de traer consigo el desánimo y el desaliento, ha provocado un amplísimo frente de actuación, propiciado por la implicación de numerosos colectivos, desde los que día a día se trabaja sin descanso por el cierre definitivo del vertedero”.

Además, subrayaron la importancia de que “todos colaboren en una unidad de acción, hasta ahora inexistente, en la que deben de ir de la mano, movilización social y acción política, y que debe provocar la consecución de nuestro objetivo, librando a nuestra tierra de esa pesada losa que soportamos desde hace más de 25 años”.

En el seno de Alternativa Ciudadana: Nerva, Salud y Dignidad todos coincidieron en destacar que el escenario ha cambiado considerablemente, siendo totalmente distinto al de hace 25 años, cuando abrió sus puertas la polémica instalación: “Ahora no nos encontramos ante una sociedad dividida, sino ante una población que clama unánimemente el cese de la actividad en las instalaciones”.

También destacaron la implicación mostrada por Adelante Andalucía, Izquierda Unida y PSOE, enmarcada en ese, cada vez más amplio, marco de acción social. “Los primeros, anunciando a través de la senadora Pilar González el traslado de esta problemática a la Cámara Alta; los segundos, con el apoyo incondicional a la causa, escenificada por la presencia el pasado lunes de Marcos Toti, coordinador provincial de la coalición de izquierdas; y los socialistas, a través del apoyo público mostrado por María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva y secretaria general provincial”, aclararon.

Por último, invitaron a la ciudadanía a secundar la concentración que tendrá lugar este viernes a las 17:30 a las puertas del vertedero, y señalaron como clave muy positiva, política e institucionalmente, el comunicado emitido por los alcaldes de los siete municipios de la Comarca Minera en el que reflejan su apoyo a Nerva y el rechazo frontal a la situación por la que atraviesa.