Vox vuelve a presentar en el Parlamento andaluz la Proposición de Ley de Regadíos de Doñana

Vox ha registrado en el Parlamento de Andalucía la Proposición de Ley para propiciar la modificación del Plan de Regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana con la pretensión de que terrenos calificados como forestales pasen a tener la consideración de suelos agrícolas regables. El parlamentario de Vox por la provincia de Huelva, Rafael Segovia, quien ha presentado la iniciativa parlamentaria, ha sostenido que "no estamos facilitando que nadie cometa una ilegalidad, que cualquier coja agua ilegal" tras precisar que esta Proposición de Ley "no toca agua, no conlleva la concesión de agua", un trámite que, ha recordado, está en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Quien diga que va a esquilmar Doñana o no sabe lo que está diciendo o lo dice con mala intención", ha sostenido Segovia, quien ha estado acompañado en el acto en el Registro del Parlamento por el portavoz de Vox, Manuel Gavira, y uno de los dos portavoces adjunto, Javier Cortés.

"Afecta a la ordenación territorial, no afecta a las obras hidráulicas ni a los pozos", ha proseguido explicando el diputado de Vox, quien ha proclamado que "no es cierto que quiera esquilmar el acuífero 27", principal nutriente del Parque Nacional de Doñana, para afirmar seguidamente que su partido y los agricultores "nadie tiene más interés en que se cierren los pozos ilegales y llegue el agua superficial" a la zona, un hecho que ha supeditado al desdoble del Túnel de San Silvestre, infraestructura hidráulica catalogada como de interés general del Estado de 2018, y que debería canalizar el agua a la zona desde el río Chanzas.

Segovia ha explicado sobre la actual Proposición de Ley y la anterior que "no hemos cambiado nada sustancialmente", de la que ha señalado que consta de seis puntos. "Queremos hacer compatibles los regadíos del entorno con el mantenimiento del Parque", ha remarcado el diputado de Vox, quien ha considerado que "la mayor garantía para el mantenimiento del Parque es que llegue el agua superficial".

Preguntado si la iniciativa implica el incremento de las hectáreas de cultivo de regadío, que fue objeto de polémica en la pasada legislatura, Segovia ha planteado que la Proposición de Ley pretende es que "terrenos de secano pasen a ser de regadíos", afirmación antes de insistir en que "no implica la concesión de agua, la concesión de aguas es otra cosa, es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", para precisar que se amplíe no significa que vayan a tener agua". "Me gustaría transmitir que no va a llegar un litro de agua menos al Coto (de Doñana)", ha apostillado Segovia, quien ha apelado a que "todo esté preparado para que cuando llegue el agua superficial puedan regar".

Segovia ha defendido que Vox es "un partido que cumple su palabra, sus compromisos" de ahí que en esta XII Legislatura hayan decidido "darle continuidad a la Proposición de Ley que presentamos junto al PP, e idéntica a la del PP con Ciudadanos", argumento del que ha colegido que "no hemos visto ningún motivo para no darle continuidad", convencido de que "las urgencias (de los agricultores) siguen siendo las mismas".

"Si el partido del Gobierno quiere sumarse, encantado", ha afirmado el parlamentario de Vox sobre el hecho de si el PP se sumará a su iniciativa parlamentaria por cuanto ha esgrimido que "no queremos ser protagonistas de nada" y que su aspiración es que "queremos acabar con la injusticia histórica" de que los agricultores hayan afrontado la calificación de unos terrenos como forestales y cultivables. El diputado de Vox ha acusado a PSOE y PP de que incurren en "un doble juego" porque "hacen aquí unas propuestas y en Europa hacen las contrarias", afirmación que ha sustentado en la propuesta de restaurar ecosistemas que, a su juicio, implica "destruir obras hidráulicas".

Segovia ha precisado que han vuelto a reunirse con la plataforma de regantes, lo hicieron el lunes de esta semana, para corroborar que "la situación de ellos sigue siendo la misma", al tiempo que ha puesto de manifiesto que en estos momentos "los agricultores están bombardeados por denuncias de la Administración estatal y autonómica", mientras que ha reivindicado la contribución del sector al fresa tras subrayar que "ha facturado 1.405 millones de euros en exportación y ha dado trabajo a 100.000 personas".

"Esto no sería ningún problema si recibieran agua superficial", ha afirmado Segovia, quien ha señalado a los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte como los enclavados en la zona y a los que repercutiría la iniciativa. "Si el Gobierno hubiera cumplido la ley, si hubiera llegado agua superficial, no hubiera habido problema ninguno", ha insistido Rafael Segovia. Segovia ha explicado sobre la actual Proposición de Ley y la anterior que "no hemos cambiado nada sustancialmente", de la que ha señalado que consta de seis puntos.