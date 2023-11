Feria del Videojuego de Aljaraque: Torneos de FC 24, Street Fighter o Mario Kart con premios

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aljaraque, Adrián Cano, y la concejala de Infancia y Juventud, Josefa Arenas, han presentado este jueves en el consistorio la segunda Feria de Videojuegos, iniciativa que se celebrará en el pabellón municipal de Deportes de Corrales el próximo 18 de noviembre. Se trata, como ha explicado Arenas, “de un evento en el que tenemos puesta mucha ilusión y que, en colaboración con la colaboración de Gamer Tech, estamos seguros de que va a ser, un año más, todo un éxito y que se va a convertir en nuevo punto de encuentro muy atractivo para diferentes generaciones gracias a las distintas máquinas que se instalarán y que van a hacer las delicias de todos los públicos”.





En esta feria se podrá disfrutar de los torneos FC 24, Dragon Ball, Street Fighter 6, Mario Kart o Just Dance y se entregarán juegos de Play Station 4 y de Xbox One para los ganadores. Además habrá gafas de realidad virtual, asientos con volantes, etc.



La jornada se desarrollará de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas siendo la entrada totalmente gratuita.