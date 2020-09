Valverde del Camino se acoge al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda para 2021

El Ayuntamiento de Valverde del Camino va a acogerse al Fondo de Ordenación delMinisterio de Hacienda para 2021 con una cuantía de algo más de dos millones deeuros. Con ello, el equipo de Gobierno municipal va a poder amortizar préstamos demercados por 1.850.000 euros y afrontar una sentencia judicial firme, en concreto, larelativa a la calle Rubén Darío, un litigio que se remonta a 1986 y que ha finalizadotras 34 años en los juzgados. La adhesión del Ayuntamiento de Valverde al fondo deOrdenación para el próximo año ha contado con el respaldo de los gruposmunicipales de PSOE y Adelante Valverde, con la negativa del Grupo Popular.

El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Vélez, que es el portavoz de AdelanteValverde, ha recalcado que “este equipo de Gobierno tiene una visión estratégica dela deuda viva y su objetivo es estabilizarla; y lo hará racionalizando el gasto, dotando de mayor eficiencia los servicios municipales y reforzando el control interno”.

Carlos Vélez ha realizado una valoración del pleno y ha resaltado que “el Ayuntamiento carecía de una estrategia clara para reducir la deuda al tiempo que el anterior equipo de Gobierno solo se quejaba de la herencia recibida y eludió laresponsabilidad sobre su gestión”.

Vélez ha reconocido que “cuando entró el nuevo Gobierno, el Ayuntamiento tenía ungrave problema de tesorería por inversiones irresponsables, ya que acabaron haciendo la misma política que tanto criticaron en el pasado: improvisación y proyectos inviables que el ciudadano está pagando con menos servicios por la contención del gasto”.

El concejal de Economía y Hacienda ha sostenido que “el anterior Gobierno tambiéneludió su responsabilidad sobre la gestión de subvenciones y contrataciones. Lafalta de procedimientos es insólita en una administración pública, que seguía funcionando como un cortijo hasta 2019. Junto a todo ello, el anterior equipo de Gobierno miró para otro lado en la gestión catastral, causando un perjuicio económico al Ayuntamiento de medio millón de euros y, por tanto, a los servicios municipales”.

El portavoz de Adelante Valverde ha recordado a la ciudadanía que “este Gobiernoha sentado las bases para corregir las anomalías anteriores y que ha trazado unaestrategia clara para solventar la difícil situación económica del Ayuntamiento:El primer objetivo es estabilizar la deuda acelerando los procesos judiciales; y elsegundo, preparar al Ayuntamiento para amortizar la deuda con fondos propios mediante eficacia recaudatoria, lucha contra el fraude fiscal inmobiliario, eficienciaservicios municipales, cambio organizativo, cambio de modelo de gestiónpatrimonial, entre otras acciones”.

Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Cayuela, ha indicado que "lo que se plantea hoy aquí es el aumento de la deuda cuando prometieron reducirla como medidaestrella para llegar al gobierno”. Manuel Cayuela ha indicado que “esto no hay quiense lo crea. Esto no se lo cree nadie porque llegaron diciendo que tendríamos ladeuda a cero en 2034 y el informe del interventor señala que será en 2044. Es decir,no solo no la han reducido en los dos años que llevan gobernando, sino que la hanaumentado.

Por último, la portavoz socialista, Susana Lorca, ha insistido en que “acogerse alfondo de ordenación va a ser un alivio para las arcas municipales en estosmomentos, y lo haremos tal y como en anteriores ocasiones lo hizo el Gobierno delPP, exactamente igual, para afrontar sentencias firmes y para refinanciar la deuda”.

Con respecto a la sentencia, que afecta a 14 familias tras el litigio de la calle RubénDarío que ha durado 34 años y que supone un importe de 238 mil euros, Lorca hareconocido que “el PSOE en aquel tiempo se equivocó, y así lo reconocemos hoy”.