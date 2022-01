Sorprenden a dos hombres y tres mujeres con 1.000 kilos de aceitunas robadas en Cala

La Guardia Civil, con la ayuda de varios agricultores y ganaderos de la zona, ha recuperado este viernes unos 1.000 kilos de aceitunas ecológicas que habían sido robadas en varias explotaciones agrícolas próximas al municipio serrano de Cala.

Los hechos han tenido lugar en la mañana de este viernes, cuando varios vecinos alertados por la presencia en la zona de dos vehículos "no habituales" procedieron al seguimiento de uno de ellos, cuyos ocupantes emprendieron la huida cruzando una zona industrial y el casco urbano del municipio a gran velocidad.

Así lo han señalado a esta redacción fuentes de UPA-Huelva, uno de cuyos miembros ha colaborado en el dispositivo policial, que han precisado que "de forma inmediata" se dio aviso al puesto de la Guardia Civil de Cala, cuyos efectivos "tras una rápida actuación" y "haciendo alarde de un gran conocimiento de los caminos del municipio y las propiedades del entorno", lograron interceptar ambos vehículos, uno de ellos cargado y en plena huida, y el otro en el momento en que algunos de los presuntos autores del robo procedían a cargar en el mismo los sacos de aceitunas.

Según las mismas fuentes los presuntos autores de los hechos son tres hombres y dos mujeres, a los cuales acompañaban "al menos dos menores", los cuales una vez pesado el producto robado y descargado en un centro de compra autorizado en el propio municipio y designado por el propietario legal del mismo, fueron trasladados al puesto de la Guardia Civil de Cala donde se les cogió declaración antes de pasar a disposición judicial.

El producto robado son unos 1.000 kilos de aceituna ecológica "que probablemente intentarían vender posteriormente en algún molino o en otra explotación agrícola" y que está valorado en unos 500 euros. Además, a los autores también se les han intervenido las tres máquinas para recolectar aceitunas del suelo de las que disponían en el momento de ser sorprendidos.

Desde UPA Huelva se ha querido poner en valor "el papel efectivo y determinante de la Guardia Civil" en la resolución de estos hechos, así como felicitar a los vecinos, agricultores y ganaderos que han colaborado con los agentes del Instituto Armado, al tiempo que ha subrayado que "es muy importante tener un papel activo en estos casos y denunciar conductas sospechosas ante las autoridades competentes para que se adopten las medidas oportunas".

La organización agraria también ha subrayado que viene haciéndose eco desde hace varias campañas de los robos que se producen en los campos de la provincia de Huelva, poniendo en valor que "afortunadamente los casos de robos en explotaciones agrícolas han venido disminuyendo progresivamente gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo un ejemplo de ello lo ocurrido este viernes en Cala".

Por último ha querido lanzar un mensaje a quienes cometen este tipo de robos sobre la puesta en marcha de herramientas como el Documento de Acompañamiento del Transporte (DAT), las cuales "están pensadas, entre otras funciones, para evitar que mercancía robada entre en molinos o almazaras, por lo que delitos como el que se ha abortado este viernes no deben tener como objetivo la venta de aceituna en estos lugares dado que no van a ser aceptados si no van acompañados por su correspondiente documentación".