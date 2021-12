El dúo ‘Soñadores’, de Valverde del Camino, gana el Concurso Musical de la ONCE

El dúo de flamenco pop Soñadores, de Valverde del Camino, integrado por la cantante Cori Ramírez, afiliada a la ONCE y vendedora de la Organización, y el teclista, Juan Romero, han resultado ganadores en la modalidad grupal de la VIII edición del Concurso Musical de la ONCE, celebrado anoche en Sevilla coincidiendo con la celebración de Santa Lucía, patrona de las personas ciegas. El pianista granadino José García resultó ganador en la categoría de solista.

Seis finalistas de estilos pop, flamenco, rock y canción de autor, procedentes de Córdoba, Huelva, Granada y Sevilla, participaron en la gala final del Concurso, que no pudo celebrarse el año pasado debido a la pandemia, y que ha contado con los votos telemáticos de los centros de la ONCE en las ocho capitales andaluzas más Jerez y Algeciras, además del jurado presencial que presidió la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet.

En la modalidad de grupo el primer premio ha sido para el dúo Soñadores, de Valverde del Camino, con el tema flamenco pop Algo especial en ti, interpretado por Cori Ramírez, afiliada a la ONCE desde hace nueve años, acompañada al teclado por Juan Romero. Ramírez es aficionada a la canción desde los 15 años, ha ganado varios concursos de fandangos y sevillanas, y colabora con coros rocieros.

“Veníamos por vivir la experiencia y llevarnos el primer premio ha sido maravilloso, algo muy emocionante”, afirma Ramírez, que es una de los ocho vendedo-res que tiene la ONCE en la localidad onubense desde hace cuatro años. “Me conoce todo el pueblo”, afirma orgullosa.

Pepe El Pianista, como le conocen en Granada, se proclamó ganador individual de esta edición con la interpretación al piano de Alone with the stars, compuesto por él mismo. García estudia 1º de Ingeniería Informática en la Universidad de Granada, es subcampeón de esquí alpino de alto rendimiento y además cursa estudios de piano en el Conservatorio. Sin visión en un ojo y con apenas resto visual en el otro, nació con siete dedos y sin un brazo, pero esa falta no le ha supuesto ningún obstáculo para volcarse con una de sus grandes pasiones, el piano, tanto como músico, como compositor.

“Que te den un premio a personas como yo, que tenemos una discapacidad, ayuda a que seamos más visibles, a que la gente vea que los discapacitados pueden ganar premios, hacer música, tocar un instrumento, cantar y hacer millones de cosas que, por vicisitudes de la vida, la sociedad nos ha dicho que por ser discapacitados no vamos a poder y no es así”, dice contundente. E insiste: “Este tipo de premios son los que ayudan a saber que una discapacidad no es ser menos capacitado, ser minusválido no es ser menos válido, sino que es ser válido de otra forma, incluso más válido, y ser discapacitado es ser igual de ca-paz con otras capacidades distintas”, afirma.

En segundo lugar, en la modalidad individual ha quedado el pianista cordobés afincado en Sevilla, Raúl Roldán, con su interpretación de Guadalquivir, y en tercer lugar Carmen Pinto, de La Palma del Condado, por Tan solo tú. En la categoría grupal, el segundo premio ha sido para el dúo ‘Navegantes’, de Cór-doba, integrado por el afiliado a la ONCE Juan Antonio Cuenca, que ha cantado ‘Camina conmigo’ con Eduardo Montero, y el tercer premio para el dúo ‘De Cero’, de Fuengirola que cuenta con Antonio Basallote, afiliado, y Antonio Santana, con el tema de rock andaluz ‘Masterin Antonios’ con guitarra y teclado.