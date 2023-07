Sanz augura que Doñana volverá a "salir" de la "amenaza" de una "lista negra" que ya tuvo con PSOE en la Junta

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este martes que el espacio natural de Doñana "volverá a salir" de la "amenaza" de quedar incluido en una "lista negra" como la que, según ha indicado, ya tuvo que superar en el año 2018, en la etapa de los socialistas en el Gobierno andaluz.

Así lo ha señalado Antonio Sanz al hilo de una pregunta en comisión parlamentaria del diputado del PSOE-A Mario Jiménez, y después de que un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) advierta de que el estado en el que se encuentra el espacio natural abre la puerta a la pérdida del 'sello verde' que otorga la organización.

El diputado del PSOE-A ha preguntado al consejero si cree que "el informe de la UICN que amenaza con sacar de la Lista Verde a Doñana es un informe político", al igual que "la amenaza por parte de la Unesco de sacar a Doñana del Patrimonio Mundial a raíz de la proposición de ley" de PP-A y Vox para regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del parque nacional.

Antonio Sanz ha replicado a Mario Jiménez pidiéndole que no le hablase "de informes", porque él era delegado del Gobierno de España en Andalucía "cuando en el 2018 ya se amenazaba de que Doñana podía pasar a la 'lista negra'", según ha advertido el ahora consejero, que ha agregado que, ante esa circunstancia, el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, tuvo que "comprar" la finca Cortijo Los Mimbrales, "sellar pozos", y todo ello mientras gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía, según ha remarcado. "No me hable de listas negras, porque de eso ya tuvimos que salir cuando gobernaban ustedes, y ahora cuando gobiernan ustedes (los socialistas) en España también nos veremos con problemas y volveremos a salir gracias al trabajo y a la eficacia de los gobiernos del Partido Popular", ha replicado Antonio Sanz al diputado socialista.

CRÍTICAS EN TORNO A LA CHG

Por su parte, Mario Jiménez también ha preguntado al consejero "qué criterios técnicos le llevaron a cuestionar el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre la proposición de ley de Doñana", a lo que Antonio Sanz ha respondido criticando que, "por primera vez, al frente de la CHG hay un político dedicado a hacer informes políticos en campaña electoral, y a insultar al Gobierno de Andalucía". El parlamentario del PSOE-A ha insistido en criticar que Sanz "calificó de informe político" el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a dicha proposición de ley, así como ha reprochado al consejero que "insulta y ataca al presidente" del organismo de cuenca, Joaquín Páez, cuando "en realidad" con esa actitud "está insultando y atacando a los responsables de la división de Planificación Hidrológica de la Confederación y de la Comisaría de Agua, que son los autores de ese informe" que Sanz "calificó como político", según ha abundado.

"Estamos hablando de decenas de funcionarios con décadas de responsabilidad de servicio público en su área, que son las personas que elaboraron este informe", según ha incidido Mario Jiménez, que ha reprochado a Sanz que se dedicara "a atacar al presidente de la Confederación, que no es el autor del informe y que se limita a dar traslado" del mismo "al espacio donde se estaba tramitando esa proposición de ley".

El parlamentario socialista ha espetado también a Sanz que lo que tenía que haber hecho el Gobierno del PP-A, "si tuviera dignidad y un mínimo de rigor, en términos técnicos y políticos, de respeto institucional y de respeto al cargo que ostenta, es haber rebatido desde el punto de vista técnico" dicho informe, al tiempo que ha exclamado que los responsables del Ejecutivo andaluz "se han metido contra mano" con dicha proposición de ley y "han metido la pata", y frente a ello les ha animado a sentarse y a dialogar, porque "el camino en Doñana es el rigor científico y el diálogo", según ha concluido Mario Jiménez. Antonio Sanz ha replicado al diputado socialista animándole a fijarse en "cómo le ha ido" a nivel de resultados electorales al PSOE en la provincia de Huelva en las pasadas elecciones del 28 de mayo, así como ha defendido que él no ha "insultado a nadie".

"He llamado sólo 'insultador profesional' al presidente de la CHG", según ha reconocido antes de justificar que así lo hizo porque, según ha criticado, dicho responsable publicó 'tuits' con los que llamó "a los dirigentes del Gobierno de Andalucía asquerosos, sinvergüenzas, chulos, ruines, despreciables, nos ha mandado al infierno y ha llegado a escribir que vomita con el PP". "Ese es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ha denunciado Antonio Sanz, quien ha insistido en criticar que "es la primera vez que vemos que una persona al frente de esa institución se dedica a jugar a la política, a insultar al Gobierno de Juanma Moreno, de todos los andaluces", y que además "no es un ingeniero, como ha ocurrido siempre" en esa institución, según ha zanjado.