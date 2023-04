Sánchez advierte en Doñana que la multa por la Ley de Regadíos "la vamos a tener que pagar todos los españoles"

En pleno debate -también a nivel europeo- sobre la polémica Proposición de Ley que tramitan PP y Vox en el Parlamento de Andalucía para regularizar regadíos ilegales en el entorno de Doñana, y a las puertas de las elecciones municipales del próximo día 28 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves el Parque Nacional para hacer un llamamiento a la "reflexión" y para pedir al Gobierno de la Junta que "rectifique" y "abandone su postura soberbia" regresando al "camino de la legalidad europea, del respeto al medioambiente y de la concienciación que día sí y día también hace la comunidad científica, dando marcha atrás dicho Proyecto de Ley sobre Regadíos".

Dicha visita también se produce el día en que "hemos conocido el posicionamiento rotundo y tajante" contra dicho Proyecto de Ley por parte de la Comisión Europea, que ha dejado "meridianamente claro" que "contraviene la legislación europea" en un escrito del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, remitido a los eurodiputados españoles.

En el escrito se advierte que la Comisión Europea utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige la protección del humedal si el Parlamento andaluz aprueba dicha Ley de Regadíos en Doñana en los términos anunciados.

En este sentido la salvación de Doñana, según ha señalado el presidente del ejecutivo, pasa por "un compromiso público con su restauración y recuperación", y por "hacer caso a las advertencias de la ciencia", a lo que ha añadido que, a su juicio, "lo que tiene que hacer una administración es cumplir con la ley, con las sentencias, en este caso de los tribunales europeos, y las advertencias de la Comisión Europea", por lo que "no es aceptable que el intento de atropello de PP y Vox en el Parlamento de Andalucía vaya a tener como resultado final una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles por haber contravenido las sentencias europeas".

No obstante, Sánchez ha apuntado al respecto que "lo más importante" sería "el coste inasumible en términos medioambientales y de biodiversidad que esa medida puede tener en uno de los principales patrimonios de la humanidad".

"Doñana es un tesoro que nos legaron nuestros padres y madres, y nuestra responsabilidad es legársela a nuestras hijas e hijos", ha subrayado en este sentido el presidente del Gobierno, quien añadió a continuación que "por mucha mayoría absoluta que se tenga, no hay ninguna razón, por muy grande que sea, que legitime a un gobierno que tiene un mandato de cuatro años a poner en un punto de no retorno un patrimonio que tiene siglos de duración, y que esperemos que tenga otros muchos más después de nuestra generación", insistiendo por ello en su llamamiento a "la reflexión, a la rectificación" por parte del Gobierno andaluz, y a "ser consciente de que el negacionismo y la soberbia, hacer caso omiso a lo que dice la ciencia, o también la Comisión Europea hoy de nuevo, va a salvar Doñana".

El presidente hizo la comparecencia en una zona cercana a la ICTS Reserva Biológica de Doñana, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, iniciando su intervención poniendo en valor "la importancia del Parque Nacional de Doñana", haciendo hincapié en la "gravedad de la situación que está viviendo, en primer lugar por la emergencia climática", y recordando que "es responsabilidad de todas las administraciones públicas", y "singularmente" en este caso de la Junta de Andalucía por tener las "principales competencias", tener como "tarea fundamental" la "preservación de este tesoro".

Sénchez ha aseverado que "si la comunidad científica, muchos agricultores, la propia Comisión Europea, además del Gobierno de España, estamos diciendo que este proyecto de ley de PP y Vox contraviene la legislación europea, sentencias europeas, y también las alarmas en las que la ciencia nos está advirtiendo sobre la emergencia climática en ecosistemas tan frágiles como Doñana; es decir, si el sentido común y la legislación comunitaria nos están diciendo que no a este Proyecto de Ley, creo que no hay ninguna razón o excusa para no abandonar esa postura soberbia y volver a la legalidad europea y frenar este atropello".

Tras su comparecencia ante los medios, Sánchez ha visitado la Estación Biológica de Doñana, donde mantuvo un encuentro con sus trabajadores, así como con personal de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, para desplazarse finalmente a la laguna de Santa Olalla, una de las tres permanentes del parque, la cual se viene secando desde hace varios años en época estival como consecuencia de la falta de lluvias y de las extracciones ilegales de agua del acuífero.