El SAS reduce la plantilla de inspectores veterinarios en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva

El Sindicato Médico de Huelva ha denunciado el aumento en la reducción del número de inspectores veterinarios en la provincia, llegando esta vez al Área de Gestión Sanitaria Norte: desde Valverde del Camino a Rosal de la Frontera por un lado y hasta Cumbres Mayores por el otro.

Estos recortes se han producido, según el sindicato, "con la misma premeditación y alevosía que en el Distrito Sanitario Huelva-Costa, e igualmente sin informar ni a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria ni a los Sindicatos de Mesa Sectorial".

La plantilla prevista para este AGS Norte de Huelva era, hasta hace unos días de 27 veterinarios, ha subrayado, "y de buenas a primeras, se ha quedado en 24, luego ha sufrido un recorte del 11% de su personal. Si a ello añadimos que de los 24 puestos actuales, dos profesionales tienen un puesto adaptado (por motivos médicos), la funcionalidad y disponibilidad de la plantilla aún se reduce mucho más".

La zona geográfica donde se concentra el mayor número de empresas del sector de las industrias cárnicas es la Sierra de Huelva. Municipios enclavados en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, como Jabugo, abanderan la Denominación de Origen y convierten al sector cárnico en referente nacional e internacional.

Las industrias, en su mayoría relacionadas con el cerdo ibérico, con un peso fundamental en la economía de la provincia, "necesitan una respuesta firme y ágil para su desarrollo y su salida al mercado exterior", han indicado desde el sindicato, añadiendo que "difícilmente se podrá tener esa agilidad que requiere el sector, si los controles periódicos y permanentes ocupan al 90 % de la plantilla, con siete mataderos (más otro pendiente de reinicio de actividad) algunos de los cuales tienen actividad durante todo el año, y otro, de marca mundialmente conocida, necesita un veterinario a tiempo total para la realización de documentos para la exportación".

"En octubre de 2019 ya denunciábamos, tanto a la Gerencia del AGS Norte como a la Delegación Provincial de Salud, la necesidad de incremento de plantilla para cubrir las necesidades de los mataderos y permitir la conciliación de la vida laboral y familiar debido a los horarios nocturnos, pues hay que indicar que la actividad de los mataderos se realiza, fundamentalmente, de madrugada y siguiendo las Instrucciones del Informe Jurídico emitido en su momento por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Salud, hay que dar la cobertura recogida en el Reglamento", han manifestado desde la Asociación de trabajadores.

De esta manera, han resaltado que "si hay necesidades de profesionales veterinarios en otras provincias, llámese Sevilla y/o Málaga, no se pueden cubrir esas necesidades detrayendo profesionales de otras provincias (eso se llama desvestir un santo para vestir a otro, pero no elimina las carencias), sino amplíese la plantilla donde haga falta pero sin dejar “desnudas” a otras provincias y se prive a sus ciudadanos y empresas de los mismos derechos, pues sus obligaciones no van a disminuir".

Por último, han recordado que "Huelva sigue siendo la gran olvidada de Andalucía y la gran perjudicada cada vez que se hacen recortes, por lo que solicitamos la actuación de la Delegación Provincial de Salud y Familias, así como de la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva para la inmediata recuperación de las tres plazas de veterinario sustraídas y adjudicadas a otra provincia".