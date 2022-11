La ministra Ribera considera una "barbaridad" que se presente de nuevo la regulación de los regadíos de Doñana

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado de "barbaridad" que se haya vuelto a presentar la proposición no de ley sobre la ordenación de las zonas de regadío de la corona forestal de Doñana, porque "va en contra de todo el proceso complicado ante las instituciones europeas" y "no tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve nada".

A preguntas de los periodistas durante la presentación del Marco de Actuaciones para Doñana, Ribera ha reconocido que se llevó "un disgusto grande cuando por sorpresa encontramos una proposición" que "no solamente desconocíamos, sino que era manifiestamente contraria a lo que ha sido un proceso muy complicado, muy delicado y con grandes implicaciones jurídicas, económicas y financieras ante las instituciones europeas y el resto de organismos internacionales que prestan atención a lo que ocurre en Doñana".

"Eso afortunadamente decayó, sí que uno de los grupos ha vuelto a presentar esta proposición, y me parece una barbaridad, porque creo que todos queremos un Doñana vivo no un Doñana muerto. No tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve nada porque no es así", ha aseverado la ministra.

Al respecto, Ribera ha señalado que mantuvo una primera conversación con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "en marzo del años pasado" y fue "un poco más complicada", sin embargo "coincidimos en Egipto hace apenas 15 días" y "me dijo que Doñana para él era muy importante y que podíamos contar para trabajar juntos".

"Hoy presentamos esta propuesta a debate público y confío que en breve la Junta también haga pública sus iniciativas de cómo podemos colaborar todos en la mejora la preservación y la restauración de Doñana", ha añadido.

Infraestructuras hídricas

En otro orden de cosas, también a preguntas de los periodistas, la ministra ha explicado que tanto la presa de Alcolea como el canal de Trigueros "estamos confirmando con el Cedex los estudios de decantación, asegurando que el traslado de agua desde Alcolea no genera ningún problema tanto para los usuarios como para la recarga del acuífero". "Sería un grave error que esto pudiera ser así, por lo que seguimos de cerca el impulso que desde la Dirección General de Agua está llevándose a la práctica con el Cedex para confirmar ante la información preocupante que en determinados momentos ha llegado. Es un proyecto que viene de lejos y que siempre ha tenido un punto débil, y nuestra responsabilidad es prestar particular atención para no encontrarnos con problemas mayores en el medio plazo", ha detallado.

Por tanto, la ministra ha afirmado que "hay que ver en qué términos se pronuncian los técnicos del Cedex" para "estar seguros del siguiente paso a dar" en la presa de Alcolea". Además, Ribera ha subrayado que en las infraestructuras hídricas para la provincia "pensadas para reforzar esa capacidad de recarga de acuíferos o sustitución de agua de superficie" está contemplado el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, que "nos deja un volumen importante de recursos y la desviación de una parte del agua del embalse del Agrio que también nos permite disponer de agua de superficie y reforzar el agua que llega a Doñana".