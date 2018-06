Reparan las pasarelas de la Flecha de El Rompido y El Terrón

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva ha iniciado los trabajos para reparar las pasarelas de acceso a las playas de la Flecha de El Rompido y El Terrón, en Lepe. Ambas infraestructuras quedaron dañadas por los últimos temporales que afectaron a la provincia de Huelva.

Personal laboral de la propia Delegación Territorial se está encargando de la reposición de maderas y del adecentamiento general de los senderos, que cumplen la doble función de facilitar el acceso a la playa de los visitantes y de proteger la flora y la fauna de los espacios protegidos de las Marismas del Río Piedras y de Nueva Umbría, según informó la Junta.

"Estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos a raíz de las consecuencias de los temporales. En breve, estas pasarelas estarán completamente disponibles para que los ciudadanos accedan a las playas con comodidad y ayuden a conservar el medio ambiente", declaró el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, José Antonio Cortés, que visitó la zona de actuación. Según el delegado "estas pasarelas son fundamentales para que el tránsito de usuarios se haga de forma ordenada". La provincia de Huelva cuenta en la actualidad con casi 150 equipamientos de uso público habilitados por la Junta de Andalucía en el medio natural.

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, solicitó ayer a la Junta de Andalucía que "empiece de inmediato" con el aporte de arena a las playas onubenses porque "quedan 15 días para que comience el verano y es el pan de muchos onubenses y de muchos autónomos".

En declaraciones a los periodistas en Matalascañas, López recordó que tras la visita a la costa onubense por parte del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el pasado mes de marzo para comprobar los daños del temporal, "la única Administración que ha apostado por las playas ha sido el Gobierno central al destinar a su reparación diez millones de euros, de los cuales 2,1 se invertirán en Matalascañas". Al respecto, aseguró que el Gobierno le pidió a la Junta que "facilitara cinco puntos para la extracción de arena y tras sortear muchas zancadillas y conceder sólo dos puntos, no había arena suficiente ni con la calidad adecuada".

Según remarcó la popular, "Susana Díaz dijo que trabajaría también para reponer los daños causados pero no ha puesto ni un céntimo para las playas de Huelva y, además, hace años que no les da dinero a los ayuntamientos para el mobiliario urbano, que le corresponde a la Junta y que no cumple", así que ha insistido en que "con los daños del temporal vino únicamente a hacerse la foto".