Regantes piden "menos pandereta y más trabajar" sobre la conclusión de las obras de la presa de Alcolea

La Asociación de Comunidades de Regantes Huelva Riega ha solicitado este martes "menos pandereta y más trabajar" en relación a las obras de la presa de Alcolea, cuyos trabajos se encuentran parados desde hace ya varios años y al 27 por ciento de su ejecución.

En un escrito enviado a Huelva Información este martes valorando las declaraciones sobre dicho proyecto realizadas este pasado domingo a este rotativo por la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, los responsables de Huelva Riega aseguran sentirse "atónitos" ya que la presa de Alcolea "es un proyecto de provincia" que además "goza de todos los beneplácitos en su tramitación administrativa". Tal es así, prosiguen, que el actual presidente de Gobierno firmó una Ley en el año 2018 –Ley del Transvase-, "donde figuraba que había que priorizar la construcción de la presa".

Es por ello que sienten que "se está ninguneando a la Provincia al pregonar supuestos informes de la presa de Alcolea sin considerar a la Comisión de Seguimiento" de dicho proyecto, órgano que los regantes onubenses consideran "legitimado para la toma de decisiones" respecto al mismo, y que según añaden "no se convoca", por lo que "lleva años sin reunirse" a pesar de que el Convenio que regula la presa de Alcolea y el canal de Trigueros "estipula que debe reunirse con una periodicidad semestral".

Huelva Riega califica en este sentido los informes a los que se refirió Rico el domingo en sus declaraciones como documentos "fantasma", como es "el caso del último que venden que realiza el CEDEX, del que hace un año solicitamos información de su encargo por registro y no hemos recibido respuesta".

Frente a ello, añaden, "nos encontramos con un expediente administrativo impoluto" y que "goza de una Declaración de Impacto Ambiental -DIA- en vigor", de ahí que piden que la ciudadanía "juzgue la consideración que se está teniendo con Huelva", y que "no se engañe con el tema de la calidad del agua ya que ese tema se aborda en la DIA, y todos los informes de biblioteca en los que buscan refugio para no hacerla están basados en revisiones bibliográficas anteriores a la fecha de inicio de su ejecución".

"Que no nos engañen con excusas de mal pagador", incide Huelva Riega, colectivo para el que la presa de Alcolea "goza de un expediente administrativo favorable y figura en el plan hidrológico".

"Si tienen consideración con Huelva pronúnciense a favor o en contra de su construcción, pero por favor no sigan ahogando a la provincia con una argumentación tan frágil" ya que "Huelva merece rigor y buscar soluciones al corto y medio plazo, y no plantear escenarios a 30 años dignos de regímenes totalitaristas", concluyen los regantes onubenses.

JUAN ANTONIO MILLÁN (COPREHU): ME SIENTO "ENGAÑADO" COMO PERSONA Y "DECEPCIONADO" COMO SOCIALISTA

Muy duro con las palabras de Rico sobre el proyecto de la presa de Alcolea y el canal de Trigueros ha sido también el presidente de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva -Coprehu-, Juan Antonio Millán, quien en declaraciones a esta redacción las ha "rechazado" y "repudiado".

Es por ello que afirma sentirse "engañado" como persona y "decepcionado" como socialista, ya que "tanto dirigentes, como altos cargos a todos los niveles hemos apoyado desde el año 1995 sin fisuras una obra que fue declarada de Interés General del Estado en el Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2005", con Cristina Narbona (PSOE) al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Jaime Palop como director General del Agua de dicho órgano gubernamental. Todo ello, añade, "una vez que en el año 2000 fue aprobada la DIA que resolvió sobre su viabilidad, y que en 2007 se ratificó con un modelo de cofinanciación con la Junta de Andalucía y con los usuarios, acogido al modelo de la Ley Gasset de 1911, entonces vigente".

Además, prosigue Millán, la iniciativa también fue apoyada por el entonces presidente de la Diputación de Huelva, José Cejudo (PSOE), y por él mismo como miembro del Consejo Andaluz del Agua por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias -FAMP- y llevando 20 años al frente de la Alcaldía de Cartaya.

SUPUESTO DE PREVARICACIÓN

El presidente de Coprehu ha ido más lejos en sus críticas al afirmar sobre este tema que "alguien puede estar inmerso en un supuesto de prevaricación" al "estar vigente actualmente la DIA, iniciadas las obras, y paralizadas con un compromiso de finalización que se está demorando sin justificación legal alguna" ya que a su juicio "se está esgrimiendo un documento que no pasa de ser una revisión bibliográfica con argumentos que se conocían incluso antes de tramitarse la DIA, que no fue recurrida por ecologistas ni por quienes ahora se oponen" a la conclusión del proyecto.

Por todo ello, añade Millán, la subdelegada del Gobierno "tendrá que decir al Ministerio para la Transición Ecológica -Miteco- que el agua a embalsar en la futura presa de Alcolea "es indispensable para Huelva" ya que sin ella "será necesario recortar hasta 10.000 hectáreas de los actuales regadíos; no se podrá transferir agua al Condado-Doñana incumpliendo con ello la Ley 10/2018; será necesario modificar el Plan Hidrológico de la Demarcación Tinto, Odiel, Piedras y Chanza aprobado por el Estado y la Junta en el RD 689/2023; y se continuarán perdiendo al año en el mar más de 200 hectómetros cúbicos de agua de lluvia necesaria para prevenir-remediar futuras sequias".

Por último, Millán ha afirmado no entender que la subdelegada "no plantee al Miteco que antes de 2007, como establece el RD 689/2023, se ejecute simultáneamente la terminación de la presa de Alcolea y la restauración de la cuenca alta del río Odiel".

Recordar que la subdelegada del Gobierno en Huelva manifestó el domingo que "el Gobierno de España va a asumir la presa de Alcolea en el momento en el que la autoridad competente, que en estos momentos es la Junta de Andalucía, limpie el cauce del Odiel, porque hay cuatro informes que dicen que el agua no es apta para el riego, el último de 200 folios de la Universidad de Huelva".

Igualmente indicó sentirse sorprendida ante la posición de la Junta de Andalucía, que según ella "tiene fichas sobre el Tinto-Odiel-Piedras en el escenario 2022-2027 en las que se recogen que el agua no es apta para el riego", por lo que pidió al Gobierno andaluz que sea "un poco sensato" ya que "si hay cuatro informes en contra y la propia Junta reconoce que es inviable, ¿Qué tengo que hacer?, hay que limpiar el cauce para en el momento que sea apta el agua reanudar la construcción de la infraestructura y asumirla como ya la asumió el Gobierno".

Rico señaló finalmente "no contemplar la simultaneidad, que limpien primero el agua y luego hablaremos, puede haber un cambio de criterios, yo no soy quién para decirlo, pero hoy la postura del Gobierno, avalada por los informes técnicos y reconocido por la propia Junta de Andalucía, arrojan eso como conclusión", a lo que añadió que "el último informe de la Universidad de Huelva recomienda esto, que no se aborde la infraestructura hasta que no se limpie el agua y tenga la garantía de que el agua es apta para el riego. ¿De qué nos sirve tener la infraestructura si el agua no es apta?. Pónganse a limpiarlo y yo me pondré a construirlo cuando terminen", zanjó al respecto.