La Red de Mujeres Astarté de Diputación fomenta el liderazgo femenino empresarial

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, acompañada por la diputada de Desarrollo Territorial, Yolanda Rubio, y por representantes del Ayuntamiento de Almonte, se ha trasladado a la localidad almonteña para visitar varias empresas lideradas por mujeres emprendedoras que forma parte de la Red de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Astarté, una iniciativa puesta en marcha por la institución provincial para potenciar e impulsar el encuentro, la colaboración y el desarrollo profesional de las mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia de Huelva.

Como ha indicado la presidenta de la institución provincial, "si ha habido una línea de gobierno transversal en la que hemos puesto todo nuestro empeño en la Diputación de Huelva esa es, sin duda, la política de Igualdad". En este sentido, esta Red Astarté "se enmarca en una de las líneas de actuación de esta institución como es mejorar el emprendimiento femenino y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia lideradas por mujeres", ha subrayado la presidenta.

En palabras de Limón, "estamos hoy aquí, para apoyar a estas tres mujeres emprendedoras, valientes y empoderadas que han tomado las riendas de su vida empresarial y han logrado convertir sus proyectos en realidad". Por ello, "estamos conociendo en Almonte los negocios de estas mujeres empresarias que ya forman parte de la Red Astarté, a través de la cual van a poder establecer contacto con otras empresarias de la provincia y compartir con ellas actividades periódicas que faciliten la formación, el empoderamiento y el intercambio de experiencias", ha señalado la presidenta.

Limón ha recordado que "esta Red Astarté parte de la demanda de las propias participantes en el anterior proyecto denominado Intrépida, donde se crearon sinergias entre ellas; estas mujeres nos solicitaban la creación de un espacio de colaboración propio que, además, aglutinara las acciones promovidas por la Diputación para apoyar su desarrollo profesional y de aquí nace Astarté, con el objetivo de impulsar el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento femenino, abierto y dinámico, destinado a la participación activa de empresarias y emprendedoras".

Como ha detallado la presidenta del ente provincial, "esta Red de mujeres empresarias y emprendedoras Astarté, puesta en marcha en 2022 tras finalizar su antecesora, el proyecto europeo Intrépida, cuenta con un presupuesto propio de la institución provincial de 60.000 euros, distribuidos entre los tres servicios implicados en la puesta en marcha de la red, que son el servicio de Igualdad, el servicio de Desarrollo Local y Huelva Empresa, y cuenta ya con 80 mujeres onubenses adscritas a ella".

La presidenta ha indicado que esta iniciativa está en consonancia con los ODS y la Agenda 2030, alineándose más concretamente con los ODS 4 –Garantizar una educación de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos/as–; ODS 5 –Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas–; ODS 8 –Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as–; y el ODS 17 – Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible–.

Apoyo a las empresas

En primer lugar, la presidenta de la Diputación ha conocido sobre el terreno la empresa AP Comunica, donde su responsable, Almudena Pérez, le ha mostrado su trabajo como mentora, escritora y experta en liderazgo y visibilidad. Almudena es una empresaria muy activa en la Red Astarté desde el principio, ha participado junto al resto de sus compañeras en distintos talleres de Intrépida y ahora también con talleres de Astarté.

La presidenta se ha traslado después al centro Kencia Day Spa, donde ha sido recibida por Rocío del Pilar Mesa, mujer empresaria que se ha unido a la Red Astarté en esta nueva etapa. Rocío lidera este centro especializado para un cuidado personalizado con diagnóstico de la piel, belleza e imagen, ofreciendo el bienestar de la salud física y mental con las últimas tecnologías.

Por último, Limón ha visitado la empresa Camifer Decora, liderada por Alejandra Almendro, una empresaria que forma parte de la red desde el principio, participando en la mayoría de las formaciones y foros de Intrépida. Con Astarté, ha realizado el curso de liderazgo femenino y ha asistido a varios de los talleres. Camifer Decora es una empresa especializada en decoración que se renovó en 2017. La apuesta de Camifer Decora son dos naves ubicadas en el polígono El Tomillar, donde los clientes pueden encontrar todo lo que quieran en decoración, mobiliario, ferretería, descanso, etc.

Red de Mujeres Astarté

La Diputación impulsa esta nueva Red de Mujeres Astarté como un espacio colectivo para el encuentro, la colaboración y el desarrollo profesional de las mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia de Huelva. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento femenino, además de establecer una comunidad con actividades periódicas que faciliten la formación, el empoderamiento, así como el intercambio de experiencias.

Durante el primer semestre de 2022 se han celebrado varias reuniones comarcales para presentar la Red de mujeres Astarté, a las que asistieron un gran número de mujeres empresarias y emprendedoras interesadas en formar parte de esta red. El objetivo de estas reuniones es dar a conocer a las empresarias la propia Red Astarté, las acciones a desarrollar y tener el primer feedback con ellas para empezar a crear sinergias.

Las actividades que ofrece Astarté son talleres formativos sobre temas muy prácticos de interés para gestionar y ganar competitividad en las empresas; curso de liderazgo, para desarrollar competencias como líderes; dinamización de grupos locales para que la Red esté presente en todos los territorios de la provincia; Foro empresarial, con ponencias, presentación de ideas de negocio, etc.; Networking para tejer lazos profesionales; creación de espacios cocreativos, para sumar desde la inteligencia colectiva; y la celebración de Misiones comerciales para potenciar la competitividad de los negocios liderados por mujeres en la provincia.

Empoderamiento empresarial

Según María Eugenia Limón, presidenta de la Diputación de Huelva, "una de las apuestas más firmes de la Diputación Provincial es impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Y, en ese sentido, desde el principio mi equipo y yo decidimos que estas competencias dependieran directamente de presidencia para así facilitar que la igualdad fuese un eje transversal en todas las políticas, decisiones y acciones en las que trabajamos. En el compromiso por facilitar todo lo que esté en nuestra mano para que cada día sean más las mujeres que impulsen su propio proyecto, cojan las riendas de su propia economía y de su trayectoria de vida y sean referentes para otras mujeres, la DPH no va a dejar de poner en marcha acciones concretas como esta. La Red de Mujeres Astarté es un proyecto que surge como continuación de Intrépida, que funcionó muy bien y conseguimos que se crearan fuertes lazos, sinergias profesionales y un verdadero networking entre las emprendedoras y empresarias participantes. El objetivo de Red de Mujeres Astarté no es otro que el de impulsar el empoderamiento, la iniciativa propia y el emprendimiento de las mujeres dando visibilidad al tejido empresarial femenino y facilitando la formación, el acompañamiento y la internacionalización de sus proyectos".

Apuesta por la formación

En palabras de Alejandra Almendro, empresaria de Camifer Decora: "Existe un antes y un después en mi vida tras formar parte de esta Red. Me ha ayudado a ser más visible, a ser capaz de llevar mis propias redes sociales, me ha aportado herramientas y estrategias que me motivan en lo personal y en lo profesional. Y no puedo dejar de nombrar a una de las mejores mentoras que he tenido: Yolanda Sáenz de Tejada. Todo esto gracias a la apuesta de la Diputación Provincial por la formación de mujeres emprendedoras".

Creciendo en propósito

Para Almudena Pérez, empresaria de AP Comunica: "He convertido mi pasión en mi profesión y lo he conseguido gracias al emprendimiento. Ser mujer ha sido uno de mis puntos fuertes, ¡sí! Yo lo veo así. Como mujer y creadora de vida, he podido "parir" proyectos únicos y transformadores de Neurocomunicación (YO SOY Éxito) y Oratoria con mi escuela AP Comunica. Mi último libro publicado (en plena pandemia) ha llegado a más de 4.000 empresarias/os en un año, conectando voces a su autenticidad, al liderazgo real y las ventas desde la facilidad. Me siento muy feliz de pertenecer a la red Astarté fundada por Diputación, una red de empresarias con dones y talentos unidas por vez primera tras este programa, creciendo juntas cada una en nuestro propósito".

Aprender y disfrutar como empresaria

Detrás de de mis 30 años de experiencia está mi formación: grado superior de estética, maquilladora visagista y experta en diagnóstico y tratamientos. Hace ocho años pude crear Kencia Day Spa y, hace dos, que somos centro médico, creando un concepto de calidad suprema, donde la fusión entre medicina, estética y el bienestar físico y mental, es perfecta y equilibrada. Comencé como emprendedora en Intrépida y ha sido un antes y un después. Ahora estoy muy contenta y agradecida de formar parte de la Red Astarté, donde espero seguir aprendiendo y creciendo como empresaria. Compartir con mis compañeras, ideas, consejos, inquietudes, conocimientos, contactos y experiencias me hace sentir empoderada. A ello le añado el placer de controlarlo casi todo, de forma ordenada, con conocimiento –dosificando el trabajo–, para disfrutar de la vida y de la empresa. Mil gracias porque, en pocos meses, he hecho realidad mis proyectos.