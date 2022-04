El Pleno del Nerva insta a la Junta a implantar un aula de educación especial en el CEIP Maestro Rojas

El Pleno del Ayuntamiento de Nerva insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a implantar un aula de educación especial en el CEIP Maestro Rojas de la localidad minera para el próximo curso 2022-2023. Del acuerdo plenario, alcanzado por unanimidad en la sesión extraordinaria celebrada por el pleno de la Corporación municipal ayer por la tarde, se dará traslado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y Deporte y a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Huelva.

La moción, presentada de forma unánime por los tres grupos municipales (PSOE, PP y Adelante Nerva-IU) del Ayuntamiento de Nerva a iniciativa popular de la AMPA García Lorca del colegio nervense, tiene en cuenta todos los requerimientos que recoge la normativa educativa vigente, y atiende a las reivindicaciones y acciones que están llevando a cabo en los últimos meses los miembros de la asociación local de madres y padres de alumnos que, entienden que en su centro de referencia educativa es fundamental, que los menores con necesidades especiales dispongan de la mejor calidad educativa y asistencial posible, y reciban una educación inclusiva que no aísle aún más al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo de su circulo social.

A la sesión plenaria asistió Paqui Torrado, la madre del niño nervense afectado por esta problemática, que estuvo en todo momento arropada por alrededor de medio centenar de madres y padres de alumnos, encabezadas por las representantes de la AMPA local, Ana Belén Coneslada e Isa Lancha, presidenta y vicepresidenta, respectivamente.

Al finalizar la sesión plenaria, Torrado agradeció públicamente a todos el apoyo mostrado: “A los partidos políticos, a todos los asistentes al pleno. Gracias a la AMPA por vuestra implicación, gracias al colegio Maestro Rojas por como tratáis a mi niño. No imagináis lo que esto ayuda de todos y de cada uno de vosotros. Nos sentimos inmensamente arropados Por eso digo que si conseguimos el aula será un pedacito de cada uno de todos. Bonitas palabras de los partidos políticos hoy. Me he sentido enormemente orgullosa. Gracias”.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) García Lorca del CEIP Maestro Rojas de Nerva entregó el pasado 8 de abril en la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva 8.900 firmas para que se implante en el colegio de la localidad minera un aula de educación especial. Lo hicieron tras la reunión infructuosa mantenida de forma telemática dos días antes con la delegada Estela Villalba, quien volvió a insistir en que la localidad vecina de Minas de Riotinto ya dispone de un aula de esas características donde poder atender al niño nervense con trastorno autista, cuya familia ya advirtió de las consecuencias negativas que para el desarrollo del alumno tendría el traslado.

Esta acción se sumó a la emprendida a final de marzo por la familia afectada que solicitó al Defensor del Pueblo Andaluz que intermediaria ante la Administración regional y les ampare en la batalla que comenzaron hace ya casi dos años para conseguir que se dote al CEIP Maestro Rojas de la localidad minera, en el que se encuentra matriculado su hijo, con trastorno autista, de un aula de educación especial que preste atención a más niños con necesidades especiales.

La iniciativa emprendida hace unas semanas pretende concienciar a todos de la necesidad imperiosa de contar en el centro educativo nervense de profesionales cualificados que puedan atender al alumnado matriculado con determinadas especificaciones, así como al resto del alumnado que precise de una atención mayor, con apoyos en períodos determinados.