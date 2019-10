La Plataforma por el Túnel de San Silvestre demanda que se aceleren las obras del desdoble

La Plataforma por el Túnel de San Silvestre tiene previsto solicitar reuniones con todos los partidos políticos para acelerar el desdoble. De este modo, espera conocer de primera mano qué lugar ocupa esta infraestructura en sus agendas, propuestas, presupuestos, etcétera. También han mostrado su descontento por “la falta de avances” de la obra.

Así lo han decidido por unanimidad las comunidades de regantes de Huelva reunidas en asamblea, quienes han mostrado su “disconformidad” por la falta de avances en esta obra, de la que “no tenemos noticias que se esté avanzando”. La parálisis en obras hidráulicas es general, según han expuesto, “pero el desdoble del Túnel de San Silvestre ni se nombra”.

Las comunidades de regantes han argumentado que se sienten “nerviosas por la falta de operatividad” de las administraciones, que “no dan pasos hacia delante para presupuestar y ejecutar la obra del desdoble del túnel, de unos 60 millones de euros, que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta por los presupuestos autonómicos ni el Gobierno central”. Sobre este asunto, han reconocido que “la falta de gobierno no ayuda, pero no es una excusa para poder ir avanzando”.

Por este motivo, han acordado solicitar un encuentro con todos los partidos para analizar la necesidad que existe de realizar el desdoble del túnel para garantizar el suministro de agua, no sólo para los regadíos, sino también para el suministro urbano, el turismo y la industria y, sobre todo, “que nos cuenten qué trabajo están realizando para hacerlo posible”.