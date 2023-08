El actor Pedro Casablanc reivindica la figura de creadores españoles en el Festival de Islantilla

El actor y director Pedro Casablanc ha realizado un encuentro con motivo del reconocimiento a toda su trayectoria profesional que le realizará esta noche el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum con la concesión del Premio Luis Ciges 2023 en el transcurso de su Ceremonia de Clausura.

Casablanc ha agradecido ante los asistentes a este encuentro “un premio que es para mí un regalo muy especial viniendo de un festival como el de Islantilla, con el que estoy muy vinculado, ya que he sido jurado en alguna edición e incluso he sido premiado en dos ocasiones por obras presentadas a concurso en las que he trabajado”. También, ha continuado el actor, “porque desde nuestra responsabilidad como trabajadores del sector, tenemos el deber de apoyar este tipo de muestras hechas con mucho esfuerzo y mucho amor por el cine, promocionándolo desde la humildad, como se hace por parte del equipo que hace posible este certamen, y muy especialmente cuando vivimos tiempos muy difíciles para la cultura, y cuando se está cuestionando el futuro de muchos festivales, como el de Sevilla, sin ir más lejos”.

El homenajeado realizó un recorrido por sus primeros pasos como actor, cuando descubrió su pasión por el teatro asistiendo a una representación de Luces de bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán. “Desde entonces, es un autor que ha estado muy presente en mi vida y en mi carrera como actor, ya que he participado en varios montajes como en el que tuve la oportunidad de actuar en el Teatro de la Abadía, a las órdenes de José Luis Gómez: El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, o Tirano Banderas, con el que realicé una gira por México y por parte de Sudamérica… se puede decir incluso que Valle-Inclán favoreció la fortuna de que conociera a la que hoy es mi mujer, la también actriz Sara Illán, puesto que ella trabajaba precisamente en Las comedias bárbaras, también de Valle-Inclán, bajo la dirección de Bigas Luna”. “Sin duda deberíamos reivindicarle más en nuestros teatros y en nuestros cines”, ha proseguido.

Pedro Casablanc, del que se ha llegado a decir en este encuentro que es un actor que borda los papeles de profesionales de la más diversa índole, especialmente médicos, ha afirmado que “la nuestra es la profesión más bonita del mundo… si te va bien”.

Biografía

Nacido en Marruecos, en la ciudad de Casablanca, y Licenciado en Bellas Artes por la Univerdad de Sevilla, Pedro Casablanc comienza su trayectoria en el Centro Andaluz de Teatro y en el Teatro de La Abadía de Madrid, construyendo una sólida carrera cinematográfica a las órdenes de importantes directores como Pedro Almodóvar, José Luis Garci, Steven Soderbergh, Isabel Coixet o Jean-Jacques Annaudm, entre otros.

Casablanc ha sido nominado al Goya al Mejor Actor Protagonista por B, de David Ilundain (2015). Entre sus películas destacan Días contados, de Imanol Uribe (1994); Su majestad Minor, de Jean-Jacques Annaud (2006); Che: Guerrilla, de Steven Soderbergh (2009); Truman, de Cesc Gay (2015); El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez (2016); El crack cero, de José Luis Garci (2019); Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (2019); o Nieva en Benidorm, de Isabel Coixet (2020).

En televisión se hizo muy popular en series para Antena 3 como Policías, en el corazón de la calle (1999) o Mar de plástico (2015), por la que recibe el Premio Ondas al Mejor Actor, así como también en series para Telecinco como Motivos personales (2004).

Ha sido galardonado dos veces con el Premio Luna del Festival de Islantilla al Mejor Actor por sus trabajos en La rueda (2013) y Bajo la rosa (2017). Actualmente es uno de los actores imprescindibles del cine español.

El Festival de Islantilla ha reconocido en anteriores ediciones a los intérpretes Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Cristina Hoyos, Verónica Forqué, Juan Echanove, Carlos Hipólito, Antonio Resines y Ana Torrent, así como al director Benito Zambrano, con el Premio Luis Ciges, un galardón que distingue la labor de personalidades fuertemente implicadas con el cine como medio de expresión artística, y que debe su nombre al genial actor por su especial vinculación con este Festival, al que donó en vida sus libros y objetos más preciados, entre ellos el Premio Goya por Así en el cielo como en la tierra.

La muestra cinematográfica internacional se está desarrollando durante julio y agosto en el enclave de Islantilla, compartido por los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina, y durante dos meses proyecta gratuitamente largometrajes y cortometrajes de lunes a jueves en el patio del Centro Activo de Islantilla ubicado en la Avenida de Río Frío de este enclave.