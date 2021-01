Como tanta gente, Carmen llegó a Punta Umbría desde Almería. Vino con sus padres a ganarse la vida en la mar y aquí conoció a un nervense, Enrique García Pascual, que también había llegado con sus padres. Estos últimos abrieron lo que hoy se llama una mercería, pero que antes se decía, por estas tierras, un refino. La abrieron en la que hoy es la Plaza de Al Bakri, que por si alguien no lo sabe todavía, está dedicada al hijo del rey del reino de taifa de Saltés, considerado el más notable geógrafo de Al Ándalus y que había nacido ahí, en la otra banda. Además, en reconocimiento a su valía, la NASA le puso su nombre a un cráter en la Luna. Carmen Crespo Pomares, poseedora de dos apellidos que ya han echado raíces en Punta Umbría, se casó con Enrique y formaron una familia compuesta por cinco hijos. Y Paco, a quien le dedico hoy este espacio, es el segundo de ellos.

Él nació el mismo año de 1963 en que Punta Umbría se independizó de Cartaya, en el mes de noviembre, cuando estaba iniciándose la nueva andadura como municipio independiente. Nació en la calle Carmen, muy cerca del Hotel Emilio, en una casa que aún permanece allí intacta a pesar de haber pasado más de 50 años, pero consiguió no sucumbir a la picota demoledora que tantas casas nos eliminó de nuestros recuerdos infantiles.

Paco era un chico que prometía. Era estudioso e inteligente y aquí aprendió sus primeras letras. Pero como en Punta Umbría no había instituto, los niños, o se ponían a trabajar, o iban a Huelva en la canoa, cosa que no todos soportaban. Así que sus padres, con buen criterio, se sacrificaron y lo enviaron a Aracena a un colegio interno, donde estudió el bachiller. Y allí fue donde uno de sus profesores le aconsejó que estudiase periodismo, ya que escribía y redactaba muy bien. Y claro, sus padres no tuvieron inconveniente, haciendo de nuevo otro esfuerzo para que su hijo estudiara la licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. En Sevilla aún no existía facultad.

A todo esto, su padre Enrique, junto a Pedro Berrendo, Joaquín Guisado Vides y otros amigos fundaron la Hermandad de la Santa Cruz, de tanto arraigo hoy en la población.

Pero sigamos con Paco que, una vez con su título de periodista en la mano, empezó a ejercer su profesión haciendo sus primeros pinitos en los periódicos locales como el viejo Odiel, el Huelva Información o la Voz de Huelva, hasta que llegó a Canal Sur Radio en la capital onubense. Y ese fue el destino que le marcó para ser periodista de las ondas. En la cadena pública andaluza estuvo hasta que en su pueblo el ayuntamiento creó una emisora local que hoy afortunadamente sigue funcionando, y con mucho éxito, en el dial 107.00.

Se trata de una iniciativa que llevó a cabo el grupo municipal socialista, liderado por su alcalde José Hernández Albarracín. Aún recuerdo el día de su presentación oficial en la Casa de Cultura Juan Ramón Jiménez de Punta Umbría, donde el presidente del consejo de administración y concejal del ayuntamiento, Antonio Albarracín, la presentó en sociedad. Y reconozco que me emocioné cuando oí los primeros compases de la música del magazine La Canoa, programa en el que luego participé en muchas ocasiones. La emisora empezó a emitir el 15 de enero de 1993 y fue todo un acontecimiento social en la localidad. Yo, que por entonces entraba diariamente en muchas viviendas para medirlas y hacer los planos, debo decir que en todas las casas se escuchaba Onda Punta Radio.

Paco entró a formar parte del equipo y se convirtió en su director, ya que por entonces era el único licenciado en Periodismo nacido en este pueblo marinero. Luego vinieron más, pero él sigue hoy al frente de la emisora. Posteriormente se creó Onda Punta Televisión, que tuvo un recorrido más corto porque en la época de crisis se eliminó, cosa que a mi entender fue un error garrafal. De hecho, todavía hoy el pueblo entero recuerda “su televisión”, ya que se retransmitían todos los eventos importantes que sucedían en la localidad.

Todos los vecinos lamentan aún esa pérdida que esperemos que no tarde en volver. Paco y yo hicimos un programa semanal en la televisión que tuvo mucha audiencia porque recorrimos por completo el término municipal de Punta Umbría para que todo el pueblo conociese su territorio. Así, fuimos a lugares como El Valle de las Pajas, El Valle de las Yeguas, Las Salinas, La Majá del Gato, La Norieta, Las Víboras, El Alto del Zopas y tantos otros que muchos puntaumbrieños no conocían ni el lugar ni su historia. En aquellos programas contábamos sucesos históricos que allí habían ocurrido en otros tiempos.

Paco contrajo matrimonio con una chica de nacionalidad rusa, también periodista, con la que tuvo una hija llamada Várvara. Sí, así, como lo ven, con dos “V”, y que actualmente estudia Económicas en la Universidad de Moscú.

Uno de sus hermanos se llama Carmelo y posiblemente lo conozcan porque es actor y ha trabajado en muchas series de televisión muy conocidas cono son Aida, Aquí no hay quien viva, Arrayán, Blas Infante y otras muchas.

Desde Onda Punta Radio Paco sigue hoy dando buena nota de todo lo que acontece en el pueblo, ayudado por dos buenos profesionales como son Vicente Rufino y Toñi Hernández, que siguen además con su programa estrella desde hace casi treinta años: La Canoa. Por este espacio también pasaron otros profesionales como Jesús García Hueto, Ester, María Villarán, Emilio o Antonio Cabeza. Pero siempre, ininterrumpidamente, quien ha estado siempre al pie del cañón ha sido mi amigo Paco, la voz amable y agradable a quien me van a permitir que yo le llame La voz de Punta Umbría.

Hace solo unos días que la asociación de Emisoras locales lo ha nombrado director para toda Andalucía. Nombramiento que sin duda se lo merece por su buen hacer y su magnifica profesionalidad. Enhorabuena Paco por tus éxitos y triunfos