El PSOE de Lepe exige a la Junta que cubra las vacantes en la guardería

El PSOE de Lepe ha pedido a la Junta de Andalucía que "cese de una vez por todas el ataque y los recortes a la educación pública" tras conocer el caso de la Escuela Infantil la Arboleda "donde hay solo cuatro técnicas para atender a 40 menores. Se trata de una situación inadmisible porque ni los pequeños pueden recibir la atención que merecen ni las profesionales pueden ofrecer un servicio óptimo al estar completamente saturadas”, ha indicado la secretaria general del PSOE de Lepe, Bella Canales.

Canales considera que esta situación no responde más a que continúa “el modus operandi del PP para beneficiar a la privada, no le interesa lo más mínimo invertir en la educación pública porque quiere acabar con ella. Y un ejemplo de ello es la Guardería municipal, ubicada en La Antilla, donde no se renuevan a las técnicas de infantil desde hace más de 20 años dejando que el servicio merme en calidad justificando así su cierre para luego dar la adjudicación a empresas cercanas al partido".

Bella Canales ha criticado que en el inicio del curso escolar nos encontramos con “una situación de la educación pública que está llegando a límites incalculables”. Por ello, “exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que aumente las plantillas de docentes de todos los cuerpos y especialidades y la estabilización del personal interino, así como la recuperación de las 175 aulas eliminadas en la provincia de Huelva, fundamentalmente en educación Infantil y primaria”.

Además, ha calificado de “injusto” que en momentos de crisis por los que atravesamos el Gobierno de la Junta "en lugar de aplicar medidas para ayudar a las familias suba un 9% el coste del comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolar".

Por otro lado, ha denunciado que en el instituto El Sur de Lepe "no se asigne tutor a los niños con TEA" y que, por tanto, "no podrán asistir a clase porque no tienen profesor especializado", una situación que ha calificado de “deleznable”.

Por ello, ha subrayado que “desde el PSOE, perseguimos la mejora de la situación del profesorado, la innovación curricular-pedagógica, la educación inclusiva y los planes de mejora de centros. Tenemos que luchar contra las injusticias pero mucho nos tememos que el Gobierno del PP va a seguir intensificando sus políticas de privatización de la educación pública”.