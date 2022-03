El PP destaca que ley de la Corona Norte “garantiza la protección de Doñana”

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha hecho un balance “muy positivo” de las comparecencias de los agentes sociales esta semana en el Parlamento en el marco de la Proposición de Ley sobre los regadíos de la Corona Norte en la que han coincidido en dos cosas: Reconocimiento que hay un problema y un daño a los agricultores de la zona producido por el Plan de Regadíos aprobado en el año 2014 por el PSOE y que la Proposición de Ley no perjudica ni en un solo centímetro del Parque Nacional de Doñana.



Asimismo, ha acusado al PSOE de “no importarle la agricultura y el problema generado a cientos de agricultores onubenses de la comarca del Condado". González ha hecho estas declaraciones después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “no haya querido acudir al Parlamento andaluz y conocer de primera mano los problemas de los agricultores de la Corona Norte”. “A 600 kilómetros, desde un despacho de Madrid, es delicado hablar para criminalizar a los agricultores cuando no se conoce la realidad de los municipios eminentemente agrícolas de Almonte, Moguer, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto”.



Al igual que la ministra, tampoco ha comparecido en el Parlamento el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo que “revela que lo que le interesa a la izquierda es la politización del asunto, pero no la solución a un problema de décadas”. Manuel Andrés González ha remarcado que “desde el minuto uno el Partido Popular ha tenido en el diálogo una de sus principales herramientas, como vía de acuerdos para abordar un problema que nadie se atreve a negar y en ese escenario se encuentra aún”.



En esta línea, el popular ha defendido que el único objetivo “es solucionar un problema provocado por el anterior plan que dejó fuera muchas parcelas con derechos históricos” y que la iniciativa “no da derecho al agua, sino que esta llegará cuando el Gobierno central cumpla con la Ley del Trasvase y las obras hidráulicas que garantizarán agua en superficie”. Así, ha exigido al Gobierno socialista que asuma su responsabilidad y desbloquee infraestructuras como el Túnel de San Silvestre y la Presa de Alcolea que “son inversiones vitales para la provincia y la mejor forma de proteger el acuífero de Doñana”.



“Este es el espíritu de la iniciativa que debate el Parlamento andaluz y todo los demás es intentar manchar la buena imagen de nuestra provincia y de nuestro sector agrícola”, ha subrayado el dirigente popular antes de aseverar que “apoyar esta iniciativa es decir sí a la agricultura, a Doñana, y en definitiva, al desarrollo económico de la provincia de Huelva”.