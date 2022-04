El PP de Almonte insiste en una solución para la planta de reciclaje

Los populares almonteños ya alertaron hace cinco meses, concretamente el 18 de noviembre, del “calamitoso estado” que presenta la planta de reciclaje del Ayuntamiento de Almonte, “fruto del abandono” al que está siendo sometida por parte de la administración local. Para colmo, el pasado Jueves Santo se produjo un incendio del que no se ha ofrecido absolutamente ninguna información, un siniestro que tuvo dos focos y que algunas fuentes apuntan a que fue provocado.

Esta planta, situada en el paraje de Montehigo, y pagada con el dinero de todos los contribuyentes, ha sido objeto de actos vandálicos cuyo resultado es el práctico desvalijamiento de las instalaciones. Sin embargo, lejos de tomar cartas en el asunto tras el aviso del PP almonteño, el equipo de Gobierno ha seguido cultivando su política de “mirar hacia otro lado”.

“Como suele ocurrir cuando no se asume la responsabilidad y se actúa en tiempo y forma, el estado de la planta no ha hecho más que agravarse”, afirma Miguel Ángel Jiménez, presidente de los populares en Almonte. Toneladas de plásticos y de envases de productos fitosanitarios se amontonan en estas instalaciones sin recibir el adecuado tratamiento. “Por tanto, un incendio como el que ocurrió el pasado Jueves Santo, que necesitó de la actuación de los bomberos, no sólo puede provocar daños al medioambiente, sino también serias consecuencias para la salud pública en el caso de que el siniestro se descontrolase, algo perfectamente posible teniendo en cuenta los materiales altamente inflamables que se acumulan en este vertedero, produciendo la emisión de gases tóxicos que podrían llegar hasta la localidad, dada la cercanía de estas instalaciones al núcleo urbano”, denuncia Jiménez.

El PP de Almonte preguntó por este incendio en el último Pleno, tanto por sus causas como sus consecuencias, “sin que obtuviéramos ninguna respuesta”. “A diferencia de lo que puedan creer PSOE y MdC, los problemas no desaparecen por el mero hecho de obviarlos”, advierte Jiménez. “Muy al contrario, lo que ocurre es que la situación se agrava”, y en este caso, “la basura tóxica sigue acumulándose en un centro que no cuenta ni con el mantenimiento ni con la vigilancia adecuadas”.

“Pedimos de nuevo al equipo de Gobierno que adopte medidas inmediatas para revertir esta situación que está poniendo en riesgo la salud de los almonteños” como también “información detallada e inmediata de las causas y circunstancias del incendio, así como de los daños que ha provocado en las instalaciones”. “Almonte necesita y merece un Gobierno que no mire hacia otro lado ante los problemas, sino que los aborde con el ánimo de darle las soluciones, sobre todo cuando las consecuencias de no hacerlo puedan traer aparejadas situaciones gravísimas para la ciudadanía”, recalca Jiménez.